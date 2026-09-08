Modèle de reçu pour solde de tout compte
Modèle rédigé par nos juristes en droit social
Insertion de commentaires pour adapter le modèle à votre situation
Mise à disposition gratuite pour vous faire gagner du temps
Questions fréquentes
sur le modèle de solde de tout compte
Comment rédiger un solde de tout compte ?
Comment rédiger un solde de tout compte ?
Le solde de tout compte est rédigé sous forme d’attestation écrite au nom du salarié concerné.
C’est un document de fin de contrat relativement simple à produire dans lequel l’employeur énumère les sommes dues au salarié.
Toutefois, il faut penser à certaines mentions, notamment :
le total de la somme versée au salarié ;
la mention du double exemplaire ;
la date de remise du reçu au salarié ;
la mention “pour solde de tout compte” écrite par le salarié.
Afin de vous faciliter la tâche, le mieux est d’avoir recours à un modèle de reçu pour solde de tout compte.
Pourquoi utiliser un modèle de solde de tout compte ?
Pourquoi utiliser un modèle de solde de tout compte ?
En vous fondant sur un modèle de solde de tout compte, vous pourrez :
de gagner du temps dans l’élaboration du document ;
réduire considérablement le risque d’erreurs, notamment juridiques ;
présenter le document correctement.
Payfit vous propose un modèle simplifié, que vous êtes libres de télécharger et d'utiliser à votre convenance.
Que contient notre modèle de solde de tout compte au format word ?
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Notre exemplaire de solde de tout compte a été pensé et vulgarisé par notre équipe juridique afin de vous présenter un document clair, concis et facilement utilisable.
En vous fondant sur le modèle de reçu de solde de tout compte, vous êtes certain de gagner du temps en présentant un document à jour et juridiquement correct.
En effet, des erreurs de rédaction ou l’absence de mentions peuvent vous pénaliser si un contentieux émerge à l’issue du contrat de travail.
Alors, ne doutez pas une seconde et téléchargez notre exemple de solde de tout compte.