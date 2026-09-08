Le solde de tout compte est rédigé sous forme d’attestation écrite au nom du salarié concerné.

C’est un document de fin de contrat relativement simple à produire dans lequel l’employeur énumère les sommes dues au salarié.

Toutefois, il faut penser à certaines mentions, notamment :

le total de la somme versée au salarié ;

la mention du double exemplaire ;

la date de remise du reçu au salarié ;

la mention “pour solde de tout compte” écrite par le salarié.

Afin de vous faciliter la tâche, le mieux est d’avoir recours à un modèle de reçu pour solde de tout compte.