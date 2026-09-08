Modèle de promesse d'embauche
Modèle rédigé par nos juristes en droit social
Insertion de commentaires pour adapter le modèle à votre situation
Mise à disposition gratuite pour vous faire gagner du temps
Questions fréquentes
sur la promesse d'embauche
Qu'est-ce qu'une promesse d'embauche ?
Qu'est-ce qu'une promesse d'embauche ?
Depuis 2017, la valeur juridique de l’acte dépend de s’il s’agit d’une offre de contrat de travail ou d’une promesse unilatérale de contrat de travail.
Bien que ces actes paraissent similaires, l’offre de contrat de travail n’est qu’une simple proposition unilatérale ne liant le candidat qu’une fois qu’il a accepté.
Quant à la promesse unilatérale, elle exprime le consentement définitif de l’employeur qui s’en trouve ainsi lié et ne peut librement s’en détacher sans conséquences.
Pourquoi télécharger notre modèle gratuit de promesse d'embauche ?
Pourquoi télécharger notre modèle gratuit de promesse d'embauche ?
La promesse d'embauche doit obligatoirement comporter certaines mentions afin d'être valable :
l'emploi proposé et la définition du poste ;
la date de début de l'éventuel contrat ;
la rémunération prévue ;
le lieu de travail.
Notre modèle gratuit et complet vous permet de rédiger sereinement votre promesse d'embauche sans erreur ni oubli.
Comment utiliser notre modèle gratuit de promesse d'embauche ?
Comment utiliser notre modèle gratuit de promesse d'embauche ?
L'utilisation de notre modèle de promesse d'embauche est très simple : il suffit de le télécharger et de remplir les cases dédiées.
Ce modèle a été conçu pour être personnalisé et adapté aux besoins de chacun.