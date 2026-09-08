Depuis 2017, la valeur juridique de l’acte dépend de s’il s’agit d’une offre de contrat de travail ou d’une promesse unilatérale de contrat de travail.

Bien que ces actes paraissent similaires, l’offre de contrat de travail n’est qu’une simple proposition unilatérale ne liant le candidat qu’une fois qu’il a accepté.

Quant à la promesse unilatérale, elle exprime le consentement définitif de l’employeur qui s’en trouve ainsi lié et ne peut librement s’en détacher sans conséquences.