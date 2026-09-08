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Modèle de promesse d'embauche

  • Modèle rédigé par nos juristes en droit social

  • Insertion de commentaires pour adapter le modèle à votre situation

  • Mise à disposition gratuite pour vous faire gagner du temps

FormatWord
Date d'édition27/03/2026
AuteurJuristes en Droit social

Questions fréquentes

sur la promesse d'embauche

Qu'est-ce qu'une promesse d'embauche ?

Depuis 2017, la valeur juridique de l’acte dépend de s’il s’agit d’une offre de contrat de travail ou d’une promesse unilatérale de contrat de travail

Bien que ces actes paraissent similaires, l’offre de contrat de travail n’est qu’une simple proposition unilatérale ne liant le candidat qu’une fois qu’il a accepté.

Quant à la promesse unilatérale, elle exprime le consentement définitif de l’employeur qui s’en trouve ainsi lié et ne peut librement s’en détacher sans conséquences. 

Pourquoi télécharger notre modèle gratuit de promesse d'embauche ?

La promesse d'embauche doit obligatoirement comporter certaines mentions afin d'être valable :

  • l'emploi proposé et la définition du poste ;

  • la date de début de l'éventuel contrat ;

  • la rémunération prévue ;

  • le lieu de travail.

Notre modèle gratuit et complet vous permet de rédiger sereinement votre promesse d'embauche sans erreur ni oubli. 

Comment utiliser notre modèle gratuit de promesse d'embauche ?

L'utilisation de notre modèle de promesse d'embauche est très simple : il suffit de le télécharger et de remplir les cases dédiées. 

Ce modèle a été conçu pour être personnalisé et adapté aux besoins de chacun. 