La période d’essai est une période test à la fois pour l’employeur et le salarié. Il peut arriver que l’employeur ou le salarié décide de renouveler la durée de la période d’essai.

Mais dans ce cas, pourquoi renouveler une période d’essai ?

Pourquoi l’employeur renouvelle-t-il une période d’essai ? Pourquoi le salarié renouvelle-t-il une période d’essai ? Payfit vous répond.

Pourquoi l’employeur renouvelle-t-il une période d’essai ?

Compétences professionnelles

La raison principale à la mise en place d’une période d’essai dans un contrat de travail est l’évaluation des compétences du salarié.

En effet, le recrutement d’un salarié ne permet pas nécessairement de se rendre compte des compétences du salarié ou de son adéquation avec les fonctions du poste.

C’est pourquoi la période d’essai est une bonne alternative pour tester le salarié. La durée de la période d’essai est limitée et il peut arriver que le temps ne soit pas assez suffisant pour se rendre compte des compétences du salarié.

Le renouvellement de la période d’essai s’avère alors nécessaire.

Intégration du salarié dans l’équipe

Un des autres motifs de renouvellement de la période d’essai est l’intégration du salarié dans l’équipe.

Outre l’évaluation des compétences du salarié, son intégration au sein de l’entreprise est également primordiale pour une bonne cohésion d’équipe et nécessairement de meilleures performances.

Il peut arriver que la période d’essai ne permette pas de se rendre compte de la cohésion de l’équipe avec le nouveau salarié. Il arrive également que d’autres membres de l’équipe émettent des réserves ou qu’ils aient l’impression que le nouveau salarié ne se sent pas à l’aise.

Le renouvellement de sa période d’essai peut donc être judicieux avant toute décision définitive. En effet, il arrive que certains salariés aient besoin de plus de temps pour se sentir vraiment à l’aise et prendre leurs marques.

De plus, la rupture de la période d’essai entraîne une perte de temps à la fois pour l’employeur et le salarié mais également un coût. C’est pourquoi il est important de réfléchir et de prendre toutes les mesures nécessaires avant de rompre la période d’essai.

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Pourquoi le salarié renouvelle-t-il une période d’essai ?

Très souvent, l’initiative du renouvellement de la période d’essai émane de l’employeur. Or, le salarié peut également demander au renouvellement de sa période d’essai.

De la même façon que les raisons de renouvellement par l’employeur, le salarié peut demander le renouvellement de sa période d’essai s’il n’est pas encore certain que le poste lui convienne ou que l'entreprise ne répond pas à ses attentes.

Le renouvellement de la période d’essai permet de prendre plus de temps pour s’adapter au sein de l’entreprise et, ainsi, d’éviter toute précipitation à une rupture de la période d’essai. Une mauvaise intégration peut être une raison de rupture de la période d’essai par le salarié.

💡 Bon à savoir : la rupture de la période d’essai par le salarié n'ouvre pas droit aux aux allocations chômage.