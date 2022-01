Comment mettre en place un entretien annuel d’évaluation dans l’entreprise ?

La mise en place de l’entretien annuel d'évaluation doit s’effectuer dans le respect du cadre légal et conventionnel.

Tout d’abord, pour mettre en place dans l’entreprise un dispositif d’évaluation, l’employeur est tenu d’informer individuellement chaque salarié de l’entreprise. En effet, le salarié doit être expressément informé des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles préalablement à leur mise en œuvre.

De plus, aucune donnée concernant personnellement un salarié ne peut être collectée au cours de l’entretien annuel, sans l’information préalable du salarié.

💡 Bon à savoir : la collecte des données personnelles du salarié au cours de l’entretien annuel doit être conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD).

En revanche, la mise en place d’un dispositif d’évaluation au sein de l’entreprise relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, l’accord du salarié n’est pas nécessaire et le salarié ne peut pas refuser d’être évalué par l’employeur.

Attention : l’entretien annuel d’évaluation doit concerner l’ensemble des salariés de l’entreprise.

💡 Bon à savoir : la mise en place d’un dispositif d’évaluation annuel doit donner lieu à une information et une consultation du comité social et économique (CSE).

Comment préparer l’entretien annuel de ses salariés ?

En tant qu’employeur, vous devez préparer le contenu de l’entretien annuel d’évaluation et informer le salarié de la tenue de l’entretien.

Préparer le contenu de l’entretien

Tout d’abord, les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ont pour seule finalité l’appréciation de ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes. Ainsi, au cours de l’entretien annuel, il est possible d’interroger le salarié sur ses compétences, sa formation, sa carrière, etc.

Ensuite, les critères d’évaluation utilisés lors de l’entretien annuel doivent être transparents et objectifs. De plus, le code du travail précise que les méthodes et techniques d'évaluation utilisées pour l’entretien annuel des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

Précision : les résultats obtenus lors de l’entretien annuel sont confidentiels.

Ainsi, il est important de préparer avec beaucoup de soins la grille d'évaluation de l’entretien annuel, car les résultats de l’évaluation pourront être utilisés par la suite (rémunération, déroulé de carrière, formation, etc.). Par exemple, les commentaires de l’entretien annuel d'évaluation inscrits dans le compte-rendu pourront être utilisés pour justifier une augmentation de rémunération.

Informer le salarié

Pour informer le salarié, il est recommandé d’envoyer la convocation à l’entretien annuel par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans ce courrier, il est possible de préciser les différents points qui seront abordés au cours de cet entretien annuel. Cette précision permet aux salariés de préparer sereinement l’entretien annuel d’évaluation.

💡 Bon à savoir : la mise en place de l’entretien annuel doit respecter la santé et la sécurité des salariés. Selon la jurisprudence, le système d’évaluation ne doit pas être une source disproportionnée de stress pour les salariés. Pour cela, il est très important d’être transparent sur le contenu de l’entretien et les critères d’évaluation.

Besoin d’aide ? Téléchargez gratuitement notre modèle d’entretien annuel

Vous souhaitez effectuer un entretien annuel d’évaluation ? Téléchargez notre modèle gratuitement.

Notre exemple d'entretien annuel d'évaluation (rempli) est adaptable aux besoins de votre entreprise.