Términos y condiciones de la firma electrónica (integración)

Entre Payfit Recursos Humanos SL, sociedad limitada, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona con el número B67154237, con domicilio social en la Avenida Josep Tarradellas, 38, 9.ª planta, 08029 Barcelona (España), representada por Firmin Zocchetto, director general (en lo sucesivo, «Payfit») y el Cliente (cada uno de ellos denominado en lo sucesivo de manera individual como una «Parte» y, de manera conjunta, como las «Partes»).

CONSIDERANDO QUE

Payfit comercializa un programa informático de gestión de nóminas y RR. HH. (en lo sucesivo, el «Programa») que el Cliente utiliza de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el contrato des servicios (en lo sucesivo, el « Contrato des Servicios »).

Payfit desarrolló una solución de integración que permite al cliente que haya suscrito un "plan Enterprise" con Signaturit, utilizar sus Créditos Signaturit para firmar y hacer firmar por sus empleados cualquier Documento de Payfit con la firma electrónica avanzada proporcionada por Signaturit (en lo sucesivo el "Servicio").

El Cliente está dispuesto a beneficiarse del Servicio bajo los Términos y Condiciones establecidos en el presente documento.

Payfit está dispuesta a entregar el Servicio al Cliente para que este y sus empleados puedan firmar cualquier Documento de Payfit con sus propios Créditos de Signaturit.

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1 - DEFINICIONES Contrato des Servicios: tiene el significado establecido en el preámbulo.

Créditos de Signaturit: se refiere a los créditos gastados por el Cliente para firmar y hacer firmar un Documento Payfit, tal y como se define en el acuerdo entre el Cliente y Signaturit.

Datos Personales del Cliente: se refiere a los datos personales utilizados por el Cliente y su signatario para firmar un Documento de Payfit y tal y como se detalla en el artículo 14.

Documentos de Payfit: se refiere a los documentos y contratos disponibles en la cuenta administrativa del Cliente en el apartado de «documento», que están estrictamente relacionados con el fin del Programa (es decir, la gestión de nóminas y empleados), y que el Cliente puede firmar y hacer firmar a través de la firma electrónica.

Documentos que no sean de Payfit: tiene el significado establecido en el artículo 6.

Página de Integración: se refiere a la página de Payfit a la que se redirige al Cliente cuando quiere utilizar el Servicio.

Programa: tiene el significado establecido en el preámbulo.

Servicio: tiene el significado establecido en el preámbulo.

Signaturit: se refiere al proveedor de la solución de firma electrónica avanzada.

Términos y Condiciones de Signaturit: los términos y condiciones vigentes en el momento en que el Cliente envía algún Documento de Payfit para su firma electrónica y que se adjuntan en el anexo 1.

ARTÍCULO 2 - ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Al suscribirse al Servicio, se considera que el Cliente ha aceptado estos Términos y Condiciones, así como los Términos y Condiciones de Signaturit, adjuntos en el anexo 1.

Payfit se reserva el derecho de modificar unilateralmente estos Términos y Condiciones. Dichas modificaciones serán vinculantes para el Cliente después de haberse publicado por cualquier medio. Cualquier modificación sustancial de las condiciones generales se comunicará al Cliente en un plazo de treinta (30) días naturales antes de su entrada en vigor. En caso de rechazo de la versión modificada de los Términos y Condiciones, el Cliente sigue siendo libre de rescindir el Servicio en las condiciones establecidas en el presente documento.

El Cliente también es responsable de consultar con regularidad el sitio web de Signaturit (https://meet.signaturit.com/en/terms-and-conditions/) para conocer cualquier posible modificación realizada por Signaturit en sus términos y condiciones.

ARTÍCULO 3 - OBJETO

El objeto de estos Términos y Condiciones es definir las funciones y obligaciones de cada Parte en relación con el desarrollo por parte de Payfit, y el uso por parte del Cliente del Servicio sin coste adicional para el Cliente Estos Términos y Condiciones son específicos del Servicio y se aplicarán junto con los términos del Contrato des Servicios. En caso de contradicción, estos Términos y Condiciones prevalecerán solo en la medida en que sean aplicables al Servicio.

ARTÍCULO 4 – DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Requisitos legales antes de activar el Servicio: el Cliente se compromete a que la persona que solicita el Servicio en su nombre es mayor de edad y tiene la autoridad legal y los poderes necesarios para involucrar al Cliente en la solicitud para utilizar el Servicio. En consecuencia, Payfit actuará como si cualquier solicitud que reciba para suscribirse al Servicio fuera realizada por alguien en capacidad de involucrar al Cliente en dicha suscripción. Para mayor claridad, el Servicio solo está disponible para un Cliente existente de Payfit, es decir, un Cliente que haya celebrado previamente un Contrato des Servicios con Payfit que le conceda acceso al Programa. Pasos de activación: el Cliente deberá solicitar la activación del Servicio desde su cuenta administrativa de Payfit siguiendo uno de estos pasos: (i) En el apartado «documento», haciendo clic en «firma» (ii) En el apartado «facturas», «planes y subscripciones», «firma» (iii) En cualquier carpeta de documentos, haciendo clic en la pestaña «firmar electrónicamente»

A continuación, se redirigirá al Cliente a una página de descripción y a la Página de Integración haciendo clic en el botón «Activar la firma digital». La Página de Integración proporciona al Cliente una descripción del Servicio.

El Cliente también tendrá acceso a estos Términos y Condiciones y tendrá la posibilidad de descargar, leer y verificar su contenido antes de hacer clic en una casilla para expresar su consentimiento a los mismos, y en otro botón «Suscribirse» para expresar su intención de suscribirse al Servicio. Al hacerlo, el Cliente estará sujeto por los Términos y Condiciones y solo podrá rescindirlos en cumplimiento del artículo «Rescisión» de estos Términos y Condiciones.

El Cliente podrá utilizar el Servicio inmediatamente después de haber completado estas etapas.

ARTÍCULO 5 - FIRMA DE LOS DOCUMENTOS DE PAYFIT

Para firmar un Documento de Payfit, el Cliente deberá acceder a su cuenta administrativa de Payfit y:

Seleccionar el Documento de Payfit cuya firma desea en el apartado «documento» del Programa y seleccionar el botón de firma.

Introducir la dirección de correo electrónico de cada uno de los signatarios y seleccionar si el Documento de Payfit debe firmarse en un orden específico.

Verificar la información rellenada antes de enviar el Documento de Payfit a los signatarios.

Cada uno de los signatarios recibirá un correo electrónico generado por Signaturit que contendrá un enlace que le redirigirá al Documento de Payfit a firmar en el entorno de Signaturit. Se ofrecerá al Cliente la posibilidad de leer el Documento de Payfit antes de firmarlo. El signatario puede (1) firmarlo directamente en el sitio web o (2) escanear un código QR para firmar el Documento de Payfit desde su dispositivo móvil.

Monitorizar el progreso de la firma en tiempo real: una vez que todos los signatarios hayan firmado el Documento de Payfit, el Cliente verá desde su cuenta de administrador una marca verde junto al documento informando de que todos los signatarios han firmado el Documento de Payfit correctamente. El Cliente podrá descargar el Documento de Payfit firmado. El Documento de Payfit firmado se almacena en el Programa por la misma duración que la prevista en el Contrato des Servicios.

Se informará al Cliente por correo electrónico de si el enlace de firma ha caducado, si un signatario se ha negado a firmar o si se ha producido un error.

Una vez firmado un Documento de Payfit, este se aloja automáticamente y está disponible en la cuenta administrativa del Cliente del Programa.

ARTÍCULO 6 - OBLIGACIONES DEL CLIENTE

Al utilizar el Servicio, el Cliente acepta plenamente estos Términos y Condiciones, y se compromete a utilizar el Servicio de conformidad con su fin previsto y tal y como se define en estos Términos y Condiciones y en los Términos y Condiciones de Signaturit. No obstante, el Cliente se compromete a no utilizar el Servicio para firmar documentos o contratos que no estén relacionados con el fin del Programa, es decir, la gestión de nóminas y empleados (“Documentos que no sean de Payfit”).

Además, el Cliente:

declara haber obtenido el consentimiento de sus empleados para firmar sus Documentos de Payfit utilizando la firma electrónica avanzada;

consiente la transferencia, a Payfit y a sus proveedores de servicios (especialmente a Signaturit) de los Datos Personales del Cliente necesarios para la ejecución del Servicio;

utilizará el Servicio únicamente de conformidad con su fin previsto;

reconoce que Payfit no comprobará la exactitud del contenido (incluyendo, pero sin limitarse a, el Documento de Payfit modificado por el Cliente, los Datos Personales del Cliente, cualquier otra información añadida por los signatarios (en lo sucesivo, el «Contenido del Cliente») rellenado por el Cliente y/o sus signatarios, y que el Servicio se prestará en base a dicho contenido. Por consiguiente, se recomienda al Cliente que compruebe y rellene todos los campos solicitados para la correcta ejecución de la firma electrónica y declara endosar por sí solo las consecuencias resultantes de cualquiera de sus acciones, faltas, errores u omisiones, así como las de sus signatarios, en el uso del Servicio a este respecto y con exclusión de la responsabilidad de Payfit;

se compromete a proporcionar únicamente a Payfit un Contenido del Cliente preciso, legal, actualizado y completo;

se compromete a descargar y conservar, en un soporte duradero, cualquier Documento de Payfit firmado electrónicamente.

ARTÍCULO 7 - OBLIGACIONES LIMITADAS DE PAYFIT

Payfit se compromete a permitir al Cliente:

firmar y hacer firmar el Documento de Payfit con una firma electrónica avanzada proporcionada por Signaturit;

gestionar los signatarios y sus órdenes de firma;

monitorizar el progreso de la Firma en tiempo real;

recibir la pista de auditoría de Signaturit una vez que se haya firmado un Documento de Payfit.

Además, Payfit se compromete a alojar los Documentos de Payfit firmados en el Programa.

Payfit rechaza expresamente cualquier obligación en relación con Documentos que no sean de Payfit.

ARTÍCULO 8 - CONDICIONES FINANCIERAS

El Servicio se presta sin coste adicional para el Cliente. Sin embargo, Payfit se reserva el derecho de modificar unilateralmente el precio del Servicio. Cualquier cambio en el precio se realizará de conformidad con los términos del Contrato des Servicios.

Independientemente de lo anterior, cualquier disposición del Contrato des Servicios relativa a las condiciones de precio y de pago seguirá siendo aplicable.

ARTÍCULO 9 - ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN Estos Términos y Condiciones entrarán en vigor a partir de la fecha de su firma por las Partes y permanecerán en vigor durante toda la duración del Contrato des Servicios, a menos que una de las Partes lo rescinda de conformidad con el artículo de «Rescisión».

ARTÍCULO 10 - TÉRMINOS DE LA LICENCIA

Payfit concede al Cliente un derecho personal, no exclusivo, intransferible y no cedible de uso del Servicio, con exclusión de cualquier otro derecho de reproducción o de cualquier tipo, para todo el mundo y mientras duren estos Términos y Condiciones. El derecho a utilizar el Servicio cubre el acceso a y el uso del complemento de conformidad con su fin previsto.

Para mayor claridad, Payfit conserva la propiedad de todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Servicio y no concede ningún derecho de propiedad intelectual distinto de los expresamente previstos en el Contrato des Servicios.

Cualquier otra disposición relativa a la propiedad intelectual de una de las Partes establecida en el Contrato des Servicios es aplicable a estos Términos y Condiciones.

ARTÍCULO 11 - GARANTÍA LIMITADA DE PAYFIT

El Servicio se proporciona «tal cual».

Sin perjuicio de cualquier garantía ofrecida por Payfit en el Contrato des Servicios, Payfit no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, en relación con el Servicio prestado en virtud de estos Términos y Condiciones. Payfit rechaza explícitamente todas las garantías de calidad satisfactoria, de comerciabilidad y de idoneidad para un fin determinado.

ARTÍCULO 12 - ASISTENCIA AL CLIENTE

En caso de que el Cliente encuentre alguna dificultad en el correcto funcionamiento del Servicio, el Cliente deberá ponerse en contacto con su gestor de cuenta de Payfit, quien se encargará de solucionar el problema directamente o de redirigir al Cliente al servicio de atención al cliente de Signaturit disponible en info@signaturit.com.

ARTÍCULO 13 - RESCISIÓN

Ambas Partes podrán rescindir estos Términos y Condiciones según lo previsto en el Contrato des Servicios.

Estos Términos y Condiciones también pueden terminar inmediatamente con la rescisión por cualquiera de las Partes del Contrato des Servicios.

Además, Payfit se reserva el derecho, sin previo aviso y a su sola discreción, de rescindir el esto Términos y Condiciones con efecto inmediato en caso (i) de que su colaboración con Signaturit termine, independientemente del motivo o (ii) de sospecha de un uso anormal del Servicio por parte del Cliente.

A partir de la fecha de finalización de la relación contractual del Cliente con Signaturit, por cualquier motivo, el Cliente dejará de disponer del Servicio.

ARTÍCULO 14 - DATOS PERSONAL DEL CLIENTE Y RGPD

La prestación del Servicio conlleva el tratamiento de la dirección de correo electrónico, el nombre y los apellidos de los signatarios de un Documento de Payfit y de la persona que inicia la firma, así como de los datos contenidos en el propio Documento Payfit (en lo sucesivo, los «Datos Personales del Cliente»).

Payfit tratará los Datos Personales del Cliente en calidad de sub-procesador del tratamiento y, Signaturit, en calidad de sub-procesador ulterior. El Cliente actúa como responsable del tratamiento en el sentido del RGPD.

Las disposiciones del Contrato de Servicios relativas al tratamiento de datos personales por Payfit se aplicarán al tratamiento de los Datos Personales del Cliente realizado en el marco de estos Términos y Condiciones.

Signaturit tratará de los Datos Personales del Cliente de acuerdo con su Política de Privacidad de Signaturit, disponible en https://meet.signaturit.com/en/privacy-policy/.

Para cumplir con el principio de minimización, el Cliente asegura que sus empleados no incluirán ningún dato sensible y un mínimo de datos personales limitados a los solicitados para la ejecución del Servicio.

Se recuerda al cliente que los Documentos Payfit no contendrán ningún dato personal considerado como sensibles (y especialmente ningún dato personal relacionado con la salud) en el sentido de las leyes y reglamentación aplicable.

ARTÍCULO 15 – RESPONSABILIDAD

En ningún caso Payfit será responsable de los servicios que no estén incluidos en el artículo 7. Sin ser exhaustivo, Payfit excluye expresamente cualquier responsabilidad por los Documentos que no sean de Payfit y por los daños y perjuicios de los que sea responsable Signaturit de acuerdo con sus condiciones generales (Anexo 1).

Sin perjuicio de lo anterior, y salvo que la ley disponga lo contrario, la responsabilidad de Payfit se limita estrictamente a lo dispuesto en el Contrato de Suscripción.

ARTÍCULO 16 - MARCA Y LOGOTIPO

Al convertirse en «usuario» de Signaturit, el Cliente consiente que Signaturit pueda utilizar su logotipo y marca comercial, respectivamente, de conformidad con el Contrato des Servicios y los Términos y Condiciones de Signaturit.

El uso por parte de Payfit del logotipo y la marca comercial del Cliente sigue rigiéndose por el Contrato des Servicios.

ARTÍCULO 17 - CONFIDENCIALIDAD Se aplicará la misma disposición de confidencialidad establecida en el Contrato des Servicios.

ARTÍCULO 18 - LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE Las disposiciones del Contrato des Servicios siguen siendo aplicables a este respecto.

ARTÍCULO 19 - OTROS a. Independencia de las partes Cada Parte es una persona jurídica legal y económicamente independiente que actúa en nombre propio y bajo su única responsabilidad. Cada una de las Partes se abstiene de asumir cualquier compromiso en nombre y por cuenta de la otra Parte, a la que no sustituirá en ningún caso. Cada Parte es la única responsable de sus propios servicios, actos, alegaciones, compromisos, productos y personal.

b. Intuitu personae Los Términos y Condiciones se celebran intuitu personae. El Cliente se compromete a no ceder o conceder, de manera total o parcial, todos o parte de los derechos y obligaciones derivados de estos Términos y Condiciones sin el consentimiento previo y por escrito de Payfit.

c. No renuncia El hecho de que una Parte no invoque un incumplimiento de la otra Parte no puede interpretarse como una renuncia por parte de esta a la obligación en cuestión.

d. Nulidad parcial Si una autoridad competente declarada inválida una o más disposiciones de estos Términos y Condiciones, el resto de las disposiciones seguirá estando en vigor, a menos que se altere el equilibrio de estos Términos y Condiciones.

Anexo 1 - Términos y Condiciones de Signaturit

Los Términos y Condiciones de Signaturit están disponibles en https://meet.signaturit.com/en/terms-and-conditions/. Esta versión puede modificarse de vez en cuando por Signaturit y Payfit recomienda encarecidamente al Cliente que consulte regularmente la versión vigente en el sitio web de Signaturit.