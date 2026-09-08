Subcontratistas Notificación

Con el objetivo de proporcionar los servicios a sus clientes, Payfit, puede trabajar con proveedores externos (“Subcontratistas”) para llevar a cabo actividades de procesamiento de datos, incluyendo el acceso a los datos del cliente.

Payfit asegura y confirma que solo trabaja con aquellos proveedores externos que salvaguardan y protegen los datos del cliente y así mismo cumplen con la ley aplicable en Protección de Datos. Por tanto, el acceso a los datos de los clientes de Payfit, por parte de los Ssbcontratistas esta sujeto a la firma de un acuerdo por escrito que permite a Payfit monitorear y controlar la forma en que los procesadores de datos gestionan los datos de los clientes.

De acuerdo con el contrato de subscripción del cliente con Payfit, estos subcontratistas aparecen identificados a continuación, con sus ubicaciones y los tipos de servicio que brindan a Payfit.

Subcontratistas Actividades de procesamiento Sedes Salesforce.com Inc. Gestión de la asistencia al cliente y seguimiento de las solicitudes de los clientes USA Dato SRL Gestión de la creación y modificación de los contenidos digitales Italia

Esta página sirve como notificación para nuestros clientes y los subcontratistas enumerados en esta página se consideran autorizados por nuestros clientes una vez se haya vencido el plazo indicado en el contrato de subscripción.

Para cualquier información al respecto, por favor consulta tu contrato de tratamiento de datos o contáctanos a través de la dirección de correo electrónica: legal@payfit.com