Tras la pandemia y con el auge de las tecnologías y los procesos digitales en el ámbito laboral, las empresas están cambiando su manera de entender los negocios y la metodología de trabajo que implementan en sus prácticas de RRHH.

El trabajo flexible, cada vez más común en las compañías, es una de estas prácticas llevadas a cabo. De hecho, es muy demandada por los empleados ya que les permite una mejor organización y conciliación.

¿Qué supone un modelo de trabajo 100% flexible en una empresa? ¿Afecta esta nueva modalidad de trabajo a los contratos de los empleados? Hoy analizaremos en qué consiste exactamente la flexibilidad en el trabajo y explicaremos a los empresarios y responsables de RRHH cómo establecer una política de trabajo flexible.

Trabajo flexible: definición

Trabajo flexible: definición

La filosofía de vivir para trabajar es cada vez menos común. De hecho, una de las cosas que los candidatos a un puesto de trabajo valoran es el hecho de que la empresa ofrezca trabajo flexible.

El trabajo flexible es un concepto que consiste en una serie de factores y medidas que permiten una metodología de trabajo con una mayor flexibilidad laboral. Algunos ejemplos de trabajo flexible son:

Ser flexible en el trabajo supone, entre otras cosas, trabajar por objetivos y no por horas. La política de trabajo de un horario laboral rígido que obliga a iniciar la jornada laboral a una hora determinada y a finalizar a las siete u ocho de la tarde, cada vez está más anticuada.

Ahora muchas empresas ofrecen la posibilidad de un horario laboral flexible, donde el empleado decide cuándo entrar y el tiempo que gasta para comer. Mientras se cumplan los objetivos y resultados individuales y grupales, cabrá la posibilidad de una mayor autoorganización en este sentido.

Con el trabajo flexible se consigue que el desarrollo profesional vaya de la mano del desarrollo personal.

Eso sí, la metodología del trabajo flexible no quiere decir que no haya cierto control por parte de los managers como, por ejemplo, las reuniones de evaluación del desempeño. El empleado tendrá que producir los mismos resultados.

Además, será imprescindible que el trabajador esté presente durante ciertas horas de la mañana o de la tarde (dependiendo del trabajo y la compañía) para realizar las reuniones con los clientes y los compañeros.

Es decir, el trabajo flexible permite mucha elasticidad en el trabajo, pero siempre habrá que establecer unos límites y unas pautas mínimas para que la organización en el trabajo sea efectiva.

Por su parte, las tecnologías emergentes han permitido desarrollar el modelo del teletrabajo o “work from anywhere (WFA)”. Esto permite que los empleados puedan trabajar desde cualquier lugar y no se vean obligados a acudir siempre al lugar de trabajo. Cafeterías, co-workings, el propio hogar de los empleados… El teletrabajo permite que los trabajadores se ubiquen en cualquier lugar.

¿Qué es el acuerdo de teletrabajo?

Si una empresa quiere implementar el teletrabajo, debe realizar con el trabajador un acuerdo de teletrabajo. Este acuerdo debe distinguirse del contrato de trabajo . Se trata de documentos distintos y diferenciados.

En el contrato laboral se establecen las condiciones de trabajo , el salario , las vacaciones laborales , etc.

En el acuerdo de trabajo se explicará y desarrollará lo que implica teletrabajar. Habrá que hacer referencia al equipo de trabajo proporcionado por la empresa al trabajador, establecer el lugar principal de trabajo e informar sobre la política de protección de datos en el ámbito laboral , entre otras cosas.

Guía para implementar el teletrabajo con éxito Descárgate la plantilla

¿Cuáles son los beneficios de la flexibilidad laboral?

La flexibilidad en el trabajo conlleva grandes beneficios tanto para el empleado como para la empresa.

¿Cuáles son los beneficios del trabajo flexible para el empleado?

El trabajador estará más a gusto en la empresa ya que podrá conciliar mejor la vida laboral con la personal.

Tendrá la posibilidad de ajustarse el horario a sus necesidades personales.

Podrá escoger si acudir al lugar de trabajo o quedarse en casa, dependiendo de en qué lugar rinda más.

Ganará autonomía y tiempo.

¿Cuáles son los beneficios del trabajo flexible para la empresa?

Si el trabajador está cómodo en la empresa y puede conciliar su vida personal, obtendrá unos mejores resultados.

Aumentará la eficiencia , pues el trabajador escogerá trabajar en aquel momento en que su rendimiento sea mayor.

Aporta mayor confianza a los equipos de trabajo.

El trabajador será más responsable y precavido en el cumplimiento de sus tareas.

Aumento de la sostenibilidad debido al ahorro del transporte, gasto en comida, etc.

Por todo esto, sobre el trabajo flexible las opiniones siempre son favorables y propensas a mantener esta política.

¿Cómo implementar el trabajo flexible en una empresa?

Existen distintas etapas para el proceso de implementación del trabajo flexible.

1) Elaboración de un cuestionario y comunicación interna

Para poder materializar el trabajo flexible y diseñar y organizar el proyecto hay que conocer las necesidades internas de los empleados:

Elabora una encuesta sobre los temas claves a tener en cuenta.

Prepara un plan de comunicación interna para obtener una alta participación.

Valora aspectos como el desarrollo de carrera , la productividad, el lugar de trabajo, etc.

2) Análisis de los resultados

Habrá empleados que prefieran un modelo completo de teletrabajo o híbrido. Sin embargo, otros seguirán considerando la idea de ir a un lugar físico de trabajo, ir a la oficina para compartir conocimiento, socializar y vivir la cultura de empresa.

3) Preparación del proyecto con el equipo de gestión

Debe haber coordinación de todo el equipo involucrado en la implementación del proyecto.

Habla con los managers que representan a cada equipo, recuerda que hay distintos tipos de management .

Mantén la cultura de empresa y la cohesión del equipo.

Ten en cuenta el marco legal al que atenerse.

Adquiere el material y herramientas necesarias para el trabajo.

Es importante contar con un equipo material adecuado para garantizar la seguridad y privacidad de los datos, archivos e información de la empresa, empleados y clientes. Giulia Miazzo Head of People @PayFit

La tecnología siempre ayuda a la comunicación. El uso de aplicaciones como Slack (mensajería instantánea) son imprescindibles para que haya una comunicación fluida dentro del equipo. Este tipo de aplicaciones recogen toda la información en un mismo lugar, evitando fugas de información y protegiendo los datos y documentos.

Además, utilizar herramientas de comunicación exclusivamente para el ámbito de trabajo permite una mayor conciliación y el derecho a la desconexión digital.

4) Involucra a los empleados para mejorar su compromiso con la política

Es esencial para establecer una política de trabajo flexible transmitir a los empleados confianza en ellos. Comunicar claramente que se espera de todos franqueza en su trabajo y un fuerte compromiso.

5) Analiza los resultados de la implementación del trabajo flexible

Cuando haya pasado cierto tiempo de la implementación del trabajo flexible en la organización, estudia las acciones que se han llevado a cabo, los resultados a través de una evaluación de rendimiento de los empleados y sus opiniones.

En definitiva, implementar una política de trabajo flexible en la empresa supone grandes ventajas tanto para la compañía como para los empleados. La forma de trabajar ha cambiado y el bienestar de los empleados es primordial para obtener mayores beneficios.

En PayFit utilizamos un software que ayuda a la implementación del trabajo flexible a través de la medición de los resultados con los módulos de evaluación y seguimiento, control horario y fichaje, gestión de equipos y ausencias y vacaciones.

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