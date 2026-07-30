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Calculadora IRPF
Descubre nuestra calculadora de IRPF y calcula fácilmente tu retención según tu salario bruto anual, tu tipo de contrato y tu situación familiar.
Preguntas frecuentes sobre el IRPF
El IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) es un impuesto progresivo que grava los ingresos que obtiene una persona a lo largo del año, como el salario, rendimientos o actividades económicas.
La retención se calcula teniendo en cuenta tu salario bruto anual, tu situación personal y familiar (modelo 145), el tipo de contrato y otros factores como discapacidad o pensiones compensatorias.
Puede variar si cambia tu salario, tu situación familiar (por ejemplo, nacimiento de hijos), tu contrato o si actualizas tus datos fiscales en la empresa.
Sí, las empresas están obligadas a aplicar la retención correspondiente según la normativa fiscal vigente.
El modelo 145 es el formulario que completas para comunicar a tu empresa tu situación personal y familiar, y así calcular correctamente la retención de IRPF.
No puedes elegir libremente cuánto pagar, pero sí puedes ajustar correctamente tus datos (modelo 145) para que la retención sea lo más precisa posible y evitar sustos en la declaración de la renta.
Probablemente tendrás que pagar la diferencia en la declaración de la renta. Por eso es importante que la retención esté bien calculada.