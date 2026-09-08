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Modèle de lettre de résiliation de la mission comptable

  • Modèle rédigé par nos juristes en droit social

  • Insertion de commentaires pour adapter le modèle à votre situation

  • Mise à disposition gratuite pour vous faire gagner du temps

FormatWord
Date d'édition27/03/2026
AuteurJuristes en Droit social

Questions fréquentes

sur la lettre de résiliation de la mission comptable

Doit-on obligatoirement envoyer une lettre de résiliation de la mission comptable ?

Il est obligatoire d'envoyer une lettre de résiliation de la mission comptable car il n'est pas possible de rompre le contrat qui vous lie à votre expert-comptable sans lui envoyer au préalable un courrier de résiliation.

Quel est le contenu d’une lettre de résiliation de la mission comptable ?

La lettre de résiliation comptable doit notamment mentionner : 

  • l’intention de résilier ; 

  • la date de résiliation prévue ; 

  • le fait que l’entreprise est à jour de tout paiement. 

Quand envoyer la lettre de résiliation de la mission comptable ?

La lettre de résiliation de la mission comptable peut être envoyée à tout moment, cependant il faut respecter le préavis prévu au contrat. 

⚠️  Attention : certains experts prévoient dans le contrat qu’en cas de rupture en cours d’année, une pénalité financière s’applique. 