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Modèle de convention d'avance sur salaire
Document juridique conforme au Code du travail
Format personnalisable incluant les mentions légales obligatoires
Trame adaptable selon vos besoins spécifiques
Le versement d’une avance sur salaire permet aux salariés qui ont des besoins de trésorerie de percevoir une partie ou la totalité de leur salaire avant la date prévue. Pour attester de cette avance, une convention doit être écrite et signée par les deux parties. Celle-ci précise les termes exacts de l’avance et officialise la rémunération anticipée.
Grâce à notre modèle de convention d’avance sur salaire sur Word, vous garantissez la conformité de l’accord et possédez une preuve tangible du montant versé et du remboursement attendu.
En quoi consiste une demande d’avance sur salaire ?
Pour un salarié, demander une avance sur salaire revient à solliciter un prêt auprès de l’employeur, avant que les heures de travail correspondantes soient effectuées. L’avance se distingue ainsi de l’acompte sur salaire, car ce dernier est versé par l’employeur avant la date prévue pour un travail déjà effectué.
La demande d’avance sur salaire se fait généralement par la rédaction d’une lettre destinée à l’employeur, qui rédige ensuite une convention d’avance sur salaire, preuve écrite du paiement.
Pour l'employeur, accepter la demande d’avance sur salaire n’est pas obligatoire : en cas de refus, il n’a pas besoin de justifier sa décision. Il s’agit d’une autre différence entre acompte et avance sur salaire, car une demande d’acompte doit obligatoirement être acceptée si elle respecte les conditions légales.
Qui peut bénéficier d’une avance sur salaire ?
L’avance sur salaire est accessible à tous les salariés recevant une rémunération régulière, quel que soit le type de contrat.
Bien que certaines bonnes pratiques soient à adopter lors de la demande de paie anticipée, aucune condition particulière n’est imposée par le Code du travail. L’avance sur salaire ne possède pas de montant maximum : la somme versée peut être librement discutée entre l’employeur et le salarié.
Quelle est l’utilité d’une convention d’avance sur salaire ?
La convention d’avance sur salaire joue un double rôle : elle constitue une preuve écrite du versement et de l’accord du salarié, ainsi qu’une reconnaissance de dette.
Les modalités de remboursement sont clairement précisées sur la convention, en suivant les règles prévues par le Code du travail (retenue sur les prochains salaires ou sur le solde de tout compte). Si le salarié n’est pas en mesure de rembourser sa dette, une cession sur salaire est possible par prélèvement direct ou mensuel.
La convention d’avance sur salaire est donc une protection essentielle pour l’entreprise comme pour le salarié ; la formalisation d’un tel accord est fortement conseillée afin de faire foi en cas de litige.
Comment utiliser un modèle de convention pour demander une avance sur salaire ?
Notre modèle de convention d’avance sur salaire à télécharger est disponible gratuitement en ligne. Rédigé par des juristes en droit social, il représente un gain de temps précieux pour la gestion de paie des employeurs, en s’adaptant à chaque situation.
L’insertion facilitée de vos informations grâce à Word vous permet d’éviter les erreurs et de vous assurer que chaque mention essentielle est correctement renseignée. Il suffit de remplir les champs disponibles et d’envoyer le document au salarié pour signature électronique ou manuscrite.
Vous recherchez un guide structuré pour l’avance ou l’acompte sur salaire de vos salariés ? Téléchargez nos modèles gratuitement en ligne pour optimiser vos démarches administratives.
Questions fréquentes
sur la convention d'avance sur salaire
L’avance sur salaire consiste à payer en avance le salarié, en partie ou en totalité, pour un travail non encore effectué.
Concrètement, il s’agit d’un prêt d’argent de l’employeur au salarié.
Attention : ne pas confondre l’avance sur salaire avec l’acompte sur salaire. L’acompte sur salaire correspond au versement du salaire pour un travail déjà effectué.
Pour consacrer l’avance sur salaire (lorsque l’employeur y a consenti), il faut conclure une convention d’avance sur salaire.
💡 Bon à savoir : l’employeur est libre de refuser la demande d’avance sur salaire du salarié.
La convention d’avance sur salaire doit être conclue lorsque l’employeur consent à accorder l’avance sur salaire à son salarié.
La convention d’avance sur salaire est une preuve écrite du prêt d’argent au salarié.
Par ce document, l’employeur reconnaît avoir versé de l’argent au salarié et le salarié atteste avoir reçu la somme d’argent.
La convention d’avance sur salaire doit préciser :
l’identité des parties ;
le montant de l’avance ;
la date du versement ;
le mode de paiement ;
les modalités de remboursement par le salarié ;
le montant et la date de chaque échéance ;
les signatures des parties.
Pour n’oublier aucune mention obligatoire, pensez à télécharger notre modèle de convention d’avance sur salaire au format Word.
Recourir à notre modèle de convention d’avance sur salaire est le meilleur moyen de gagner un temps précieux dans l’élaboration du document et d’éviter les erreurs.
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