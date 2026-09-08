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Dico de la paie et des RH 2026

  • Les acronymes que vous devez connaître

  • Des explications simples et claires

  • Téléchargement gratuit pour vous faire gagner du temps

FormatPDF
Date d'édition27/03/2026
AuteurEquipe Payfit

Questions fréquentes

sur le dico de la paie et des RH 2026

Que contient notre dico de la paie et des RH 2026 ?

Notre dico de la paie et des RH 2026 vous donnera des informations sur : 

  • les acronymes à connaître ; 

  • les sujets les plus recherchés par les RH en entreprise.

Il est un excellent indicateur RH qui vous permettra de vous aider dans toutes vos démarches administratives. 

Comment utiliser notre dico de la paie et des RH 2026 ?

Il vous suffit simplement de télécharger le document. Vous pouvez également l'imprimer si vous souhaitez le garder sur votre bureau. 

Pourquoi télécharger notre dico de la paie et des RH 2026 ?

Télécharger notre dico de la paie et des RH vous permet de vous informer les sujets les plus importants pour les employeurs.

En tant qu’employeur, il est nécessaire de connaître vos obligations.