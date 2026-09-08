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Simulateur des bénéfices et coûts du télétravail

  • Simulateur créé par nos juristes en droit social

  • Insertion de commentaires pour en comprendre le fonctionnement

  • Mise à disposition gratuite pour vous faire gagner du temps

FormatExcel
Date d'édition26/03/2026
AuteurJuristes en Droit social

Questions fréquentes

à propos du télétravail

Qu'est-ce qu'un simulateur des bénéfices du télétravail ?

Le simulateur des bénéfices du télétravail vous permet de calculer les coûts économisés par la mise en place du télétravail au sein de votre entreprise. 

Comment mettre en place le télétravail ?

Pour mettre en place le télétravail, l'employeur peut adopter une charte sur le télétravail. Dans ce cas il doit : 

  • la rédiger (il peut s'aider d'un modèle comme celui proposé gratuitement par Payfit) ; 

  • la présenter au CSE pour avis ; 

  • l'annexer au règlement intérieur et informer les salariés. 