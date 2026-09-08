Simulateur des bénéfices et coûts du télétravail
Simulateur créé par nos juristes en droit social
Insertion de commentaires pour en comprendre le fonctionnement
Mise à disposition gratuite pour vous faire gagner du temps
Questions fréquentes
à propos du télétravail
Qu'est-ce qu'un simulateur des bénéfices du télétravail ?
Qu'est-ce qu'un simulateur des bénéfices du télétravail ?
Le simulateur des bénéfices du télétravail vous permet de calculer les coûts économisés par la mise en place du télétravail au sein de votre entreprise.
Comment mettre en place le télétravail ?
Comment mettre en place le télétravail ?
Pour mettre en place le télétravail, l'employeur peut adopter une charte sur le télétravail. Dans ce cas il doit :
la rédiger (il peut s'aider d'un modèle comme celui proposé gratuitement par Payfit) ;
la présenter au CSE pour avis ;
l'annexer au règlement intérieur et informer les salariés.