Política de confidencialidad a la atención de los candidatos

PayFit Recursos Humanos SL (en lo sucesivo, «PayFit», «nosotros») presta especial atención a la privacidad y a la protección de los datos personales.

Esta política de privacidad (en lo sucesivo, la «Política») está destinada a todas las personas que se presenten a una oferta de trabajo o de prácticas en PayFit o cuyo perfil se haya transmitido por un tercero o se haya publicado con su consentimiento (en lo sucesivo, los «Candidatos», «Usted»).

Tiene por objeto describir la manera en que utilizamos sus datos personales (en lo sucesivo, los «Datos Personales» o los «Datos») y, en su caso, los transmitimos a terceros, así como los derechos de los que dispone para controlar la forma en que se tratan sus Datos.

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales?

El responsable del tratamiento de sus Datos Personales es la sociedad PayFit Recursos Humanos, Sociedad Limitada, inscrita en el registro mercantil de Barcelona con NIF B67154237, con domicilio social Avenida Josep Tarradellas, 38, 9ª planta, 08029 Barcelona, representada por Thomas Jeanjean en su calidad de Presidente.

2. ¿Quién es nuestro responsable de protección de datos?

PayFit ha nombrado a un responsable de la protección de datos (en lo sucesivo, el «RPD»). Encargado con garantizar que sus Datos se traten respetando la legislación aplicable, nuestro RPD se encuentra a su disposición para cualquier pregunta o comentario que pueda tener en relación con el tratamiento de sus Datos en la dirección legal@payfit.com.

3. ¿Qué Datos recopilamos?

PayFit puede recopilar una serie de datos sobre usted como parte de su proceso de contratación, a saber, en especial:

Datos de identificación y de contacto : su nombre, apellido(s), fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, nacionalidad, dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono, así como cualquier otro elemento de identificación que figure en su CV;

: su nombre, apellido(s), fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, nacionalidad, dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono, así como cualquier otro elemento de identificación que figure en su CV; Datos relativos a su formación y experiencia profesional : sus diplomas, formación, trayectoria profesional, referencias, así como toda la información que figure en su CV, datos solicitados —exclusivamente con su consentimiento— a sus antiguos empleadores/formadores;

: sus diplomas, formación, trayectoria profesional, referencias, así como toda la información que figure en su CV, datos solicitados —exclusivamente con su consentimiento— a sus antiguos empleadores/formadores; Datos de tipo económico : su nivel actual de remuneración, sus expectativas salariales, etc.;

: su nivel actual de remuneración, sus expectativas salariales, etc.; Datos relativos a su vida privada : su estado civil y sus aficiones cuando esta información se especifique en su CV;

: su estado civil y sus aficiones cuando esta información se especifique en su CV; En general, toda la información personal de carácter personal que pueda proporcionarnos durante sus interacciones con nosotros.

4. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus Datos Personales?

Recopilamos y utilizamos sus Datos Personales para fines de contratación, gestión y planificación, en especial, para:

buscar activamente perfiles que se correspondan con los puestos a cubrir;

estudiar, gestionar y hacer un seguimiento de su candidatura, en especial, registrándola en una base de datos centralizada;

evaluar sus habilidades y sus cualificaciones para el puesto para el que se ha presentado o para el que se nos presentó su solicitud;

comprobar sus referencias;

responder a sus preguntas y ponernos en contacto con usted durante todo el proceso de contratación;

finalizar el proceso de contratación si le ofrecemos un puesto,

satisfacer sus solicitudes para ejercer sus derechos derivados del RGPD.

En caso de que se le contrate, los Datos Personales relativos a su candidatura se integrarán en nuestro sistema de gestión de recursos humanos y podrán utilizarse para gestionar el nuevo proceso de contratación. Esta información formará parte de su expediente profesional y se utilizará con fines de gestión de personal.

5. ¿Cuál es el fundamento jurídico para el tratamiento de sus Datos Personales?

El fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos es:

su consentimiento cuando se haya presentado directamente a una oferta de empleo o haya enviado su candidatura de manera espontánea o cuando haya consentido expresamente que un tercero transfiera su candidatura a PayFit;

el legítimo interés de PayFit en reclutar perfiles adaptados a sus necesidades.

6. ¿A quién transmitimos sus Datos Personales?

Sus datos se comunican al personal de PayFit encargado de la contratación, pero también a cada uno de los miembros del personal que pueda conocer durante una entrevista.

Además, también transmitimos algunos de sus Datos a nuestros subcontratistas, que están obligados a utilizarlos solo en el marco de las tareas que les encomendamos y no para sus propios fines.

En este contexto, exigimos a nuestros subcontratistas que implementen estrictas medidas de confidencialidad y de protección de sus datos y que cumplan con la legislación aplicable al tratamiento de sus datos.

Salvo lo dispuesto anteriormente, nos comprometemos a no dar acceso a sus Datos a terceros sin su consentimiento previo, a menos que sea por un motivo legítimo (obligación legal, lucha contra el fraude o abuso, ejercicio de los derechos de defensa, etc.).

7. ¿Se transfieren sus datos fuera de la Unión Europea?

Algunos de nuestros subcontratistas pueden estar establecidos fuera de la Unión Europea y en países que no presentan un nivel adecuado de protección de datos personales.

En este caso, PayFit se compromete a garantizar la seguridad y la confidencialidad de sus Datos, en especial, a través de:

la firma, caso por caso, de cláusulas contractuales tipo o de contratos de subcontratación de datos personales, de conformidad con el artículo 28 del RGPD.

8. ¿Durante cuánto tiempo conservamos sus Datos Personales?

Si se acepta su candidatura y se le incorpora a PayFit, sus Datos se conservarán durante la duración de su contrato de trabajo y durante el plazo de prescripción aplicable, es decir, cinco años después de su partida. Al final de este período, sus Datos se suprimirán.

Si no se acepta su candidatura, sus Datos se conservarán durante un periodo de 2 años, al final del cual se suprimirán, a menos que usted nos dé su consentimiento para conservarlos durante más tiempo.

9. ¿Cuáles son sus derechos?

Si el tratamiento se basa en su consentimiento, puede retirarlo en cualquier momento enviando su solicitud al RPD (por correo postal o electrónico: legal@payfit.com).

En cualquier caso, puede oponerse al tratamiento de sus datos personales enviando su solicitud al DPO (por correo postal o electrónico: legal@payfit.com.

También puede acceder a sus datos personales y solicitar la supresión y/o la rectificación de los mismos o ejercer su derecho a la portabilidad de sus datos, así como limitar su tratamiento.

Para ejercer estos derechos o para cualquier pregunta sobre el tratamiento de sus datos en este sistema, también puede ponerse en contacto con nuestro RPD, cuyos datos de contacto se indican a continuación.

Si, tras ponerse en contacto con nosotros, considera que no se respetan sus derechos según el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales o que el sistema de recopilación no se ajusta a las normas de protección de datos, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos de Catalonia.

Datos de contacto del RPD:

legal@payfit.com

PayFit SAS - DPO

1 rue de Saint-Pétersbourg

75008 PARIS, FRANCIA