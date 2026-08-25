Durante el año 2024 y según establece el SEPE en su estadística “Contratos totales, indefinidos y temporales por provincias y Comunidades Autónomas. Datos anuales acumulados”, el 55,46% de los contratos firmados han sido temporales.

¿Cuál es la realidad laboral en España? La realidad es que existe una resistencia a la contratación de trabajadores y, sobre todo, a la contratación estable. Una de las razones de esta inestabilidad es la legislación actual, que genera grandes costes económicos a los empresarios y les priva de seguridad jurídica a la hora de tomar ciertas decisiones.

¿Qué sucede entonces? Sucede que el empresario realiza contratos temporales o abusa de la figura del becario. Esto, a su vez, pone trabas al desarrollo profesional de los trabajadores además de suponer inestabilidad laboral y personal. En este panorama de las relaciones laborales nace la idea del contrato único, sobre el que contamos en este post a los empresarios y departamentos de RRHH todos sus detalles.

¿Cómo nace la idea del contrato único?

¿Cómo nace la idea del contrato único?

Como idea de solución al panorama recién explicado nace el contrato único, que consiste en un contrato de trabajo indefinido único para todo el mundo. Es decir, con el contrato único solo existiría un único régimen jurídico aunque con algunas excepciones, como los contratos formativos.

¿Piensas en el contrato 100 ? Y por ende…¿Qué significa? Pues bien, tienes que saber que el contrato único no tiene nada que ver con el contrato de trabajo modelo 100.

¿Qué se pretendía con esta idea de contrato único?

Las razones que se argumentaron sobre las ventajas del contrato único eran las siguientes:

Poner fin al mal funcionamiento del mercado de trabajo

Mejorar y aumentar la contratación

Combatir con la contratación temporal

Frenar el desempleo (en especial, el juvenil)

Acabar con la segmentación del mercado laboral

De esta forma, el contrato único pondría fin a los distintos tipos de contrato de trabajo que existen actualmente, un esquema de contratos de trabajo distinto al que existía previamente a la reforma laboral .

💡 ¿Sabías qué? El contrato único fue una propuesta de Ciudadanos hace unos años, pero fue rechazada en 2018 y nunca se llevó a cabo.

Otra de las características del contrato único sería la relativa a la indemnización por despido , que, en España, se regula en el Estatuto de los Trabajadores (ET) en distintos preceptos según el tipo de despido y su calificación. Con el contrato único que propuso Ciudadanos en su momento, la idea era establecer una única indemnización para finalizar la relación laboral en función de la antigüedad del trabajador. Es decir, si el trabajador llevara más tiempo en la empresa, entonces la indemnización sería mayor. A esta idea se la conoce como “indemnización creciente”.

Pero, en realidad, este tipo de indemnización ya existe puesto que para calcular la indemnización se tienen en cuenta los años trabajados ( antigüedad en la empresa ) y el salario . En ese sentido y como algunos juristas comentaron en su día, el contrato único sólo representaría una novedad si permitiese la libre finalización de la relación laboral sin control judicial de la causa, y si además cambiase las bases del cálculo de la indemnización nombrada como "creciente”.

Guía reforma laboral: contratos Descargar la guía gratis

¿Cómo es la finalización de la relación laboral en el contrato único?

La idea del contrato único era terminar la relación laboral sin motivo, simplemente por la mera voluntad del empleado. Pero, esta terminación supondría el abono de una indemnización (igual en todos los casos) que variaría en función de la antigüedad, pero no cambiaría por despido improcedente que tiene establecido 33 días, o el despido objetivo que tiene 20 días, etc., porque desaparecerían estas calificaciones.

A grandes rasgos es lo mismo: ¿Qué es un contrato único? ¿Qué se entiende por contrato individual? ¿Son lo mismo? ¿Qué características tiene el contrato individual de trabajo? Pues bien y aunque puede sonar similar, no lo son. Mientras que el contrato individual se refiere al acuerdo bilateral entre un empleador y un empleado, especificando los términos y condiciones de la relación laboral, el contrato único es un término que ha sido propuesto en debates sobre reformas laborales y se refiere a un modelo de contrato estandarizado que busca simplificar la contratación reduciendo la variedad de contratos temporales y permanentes a un solo tipo que sea más uniforme y menos complejo.

A continuación, trataremos sobre las características del contrato individual (sin entrar muy en detalle).

¿Qué características tiene el contrato individual de trabajo?

El contrato individual de trabajo tiene varias características distintivas:

Bilateralidad: Implica un acuerdo entre dos partes, el empleador y el empleado, quienes acuerdan mutuamente los términos del empleo. Consensualidad: Se establece mediante el consentimiento mutuo de ambas partes. Personalidad: El trabajo debe ser realizado personalmente por el empleado, no siendo transferible a terceros. Remuneración: Establece una compensación económica que el empleado recibe a cambio de su labor. Regulación legal: Está sujeto a la legislación laboral que protege los derechos de los trabajadores y establece las obligaciones del empleador. Duración determinada o indeterminada: Puede ser establecido por un periodo fijo o por tiempo indefinido, dependiendo de la naturaleza del empleo y lo acordado por las partes.

En cambio, el contrato único, en los contextos donde se ha propuesto, busca estandarizar y simplificar estos acuerdos para reducir la precariedad laboral y facilitar la gestión de las relaciones laborales. Este modelo de contrato intenta equilibrar la flexibilidad demandada por los empleadores con la seguridad laboral requerida por los empleados. Sin embargo, su implementación depende de cambios legislativos y su aceptación por parte de diferentes actores sociales y económicos.

💡 ¿Sabías que…? Aunque en España y en otros países europeos se ha debatido durante años la posibilidad de implantar un “contrato único” para reducir la temporalidad laboral, nunca se ha llegado a implementar realmente. La idea busca sustituir la variedad de contratos temporales y fijos por uno solo, con indemnizaciones crecientes según la antigüedad. Sin embargo, ningún país de la Unión Europea ha adoptado todavía un modelo puro de contrato único, aunque sí se han hecho reformas para acercarse a esta filosofía en algunos casos.

¿Qué características tiene el contrato individual de trabajo?

El contrato individual de trabajo tiene varias características distintivas:

Bilateralidad: Implica un acuerdo entre dos partes, el empleador y el empleado, quienes acuerdan mutuamente los términos del empleo. Consensualidad: Se establece mediante el consentimiento mutuo de ambas partes. Personalidad: El trabajo debe ser realizado personalmente por el empleado, no siendo transferible a terceros. Remuneración: Establece una compensación económica que el empleado recibe a cambio de su labor. Regulación legal: Está sujeto a la legislación laboral que protege los derechos de los trabajadores y establece las obligaciones del empleador. Duración determinada o indeterminada: Puede ser establecido por un periodo fijo o por tiempo indefinido, dependiendo de la naturaleza del empleo y lo acordado por las partes.

En cambio, el contrato único, en los contextos donde se ha propuesto, busca estandarizar y simplificar estos acuerdos para reducir la precariedad laboral y facilitar la gestión de las relaciones laborales. Este modelo de contrato intenta equilibrar la flexibilidad demandada por los empleadores con la seguridad laboral requerida por los empleados. Sin embargo, su implementación depende de cambios legislativos y su aceptación por parte de diferentes actores sociales y económicos.

📚 ¿Sabías qué sucedió con la propuesta del contrato único? La propuesta del contrato único ha sido objeto de debate en España durante varios años, principalmente como una posible solución para combatir la dualidad del mercado laboral entre contratos temporales, a menudo precarios, y contratos indefinidos. La idea detrás del contrato único es simplificar el sistema de contratación existente, ofreciendo un solo tipo de contrato con derechos de indemnización que aumentan con la antigüedad del empleado en la empresa. Sin embargo, la idea del contrato único se ha quedado en eso, una idea. La propuesta fue rechazada por el Congreso y los sindicatos de los trabajadores tampoco confiaban en ella.

¿Cuáles eran las desventajas del contrato único?

Algunos de los argumentos en contra de esta iniciativa fueron el poco ajuste a la realidad laboral, siendo el contrato único una teoría demasiado simple.

La mayoría de sus oponentes defendían mantener una estructura contractual similar a la del resto de países de la Unión Europea, poniendo el foco en la revisión legislativa laboral para combatir con la precariedad de la temporalidad.

Así pues, actualmente y tras la reforma laboral, encontramos distintos tipos de contrato de trabajo , en contraposición al contrato único. Ahora que ya sabes lo qué es el contrato único y que cabe añadir, que nunca fue más que una propuesta; siempre es importante estar al día sobre las últimas novedades.

Sabemos que a veces es un poco pesado estar al día con los contratos y cómo se componen según el convenio colectivo. Por está razón, desde PayFit queremos ayudarte a simplificar este proceso mediante nuestro software de gestión laboral que te facilitará dar la bienvenida a nuevos empleados y al mismo tiempo podrás gestionar sus contratos laborales de manera eficiente y ágil.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la contratación de empleados? 1) Gestiona la contratación y los trámites administrativos Formaliza los contratos automáticamente adaptados al rol del nuevo empleado y las cláusulas contractuales que correspondan.

Establece las condiciones de trabajo, remuneraciones y normas de aplicación a la relación laboral según el convenio colectivo aplicable.

Firma electrónica y envío automático del contrato, anexos, acuerdo de teletrabajo, nóminas, etc. 2) Automatiza las tareas de RRHH para la contratación de nuevos empleados Digitaliza el onboarding y realiza reuniones de evaluación y seguimiento.

Crea las nóminas de manera automatizada en función de los conceptos que se correspondan con cada contrato.

Cálculo automático de todos los conceptos en función de cada contrato de trabajo: ausencias y vacaciones, jornada, bajas laborales, horas extraordinarias, etc.

💻 ¿Quieres información más detallada? Consulta nuestras funcionalidades en la web o solicita una demostración gratuita para conocer en profundidad los servicios de PayFit para tu empresa.