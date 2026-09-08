Ariadna Xairó
Payfit
Cuadro de mando de Recursos Humanos, ¿qué es?
El cuadro de mando de RRHH es una herramienta estratégica que centraliza y visualiza los indicadores clave de la gestión de personas en la empresa.
HR Analytics, mejora la toma de decisiones
Los HR Analytics es el uso sistemático de datos para optimizar la gestión de RRHH y el rendimiento organizacional.
Evaluación de desempeño 360, mide el rendimiento laboral
La evaluación de desempeño 360 grados es un enfoque de evaluación que recopila información y retroalimentación sobre el desempeño de un individuo de múltiples fuentes.
Plan de carrera: El camino hacia el éxito profesional
Un plan de carrera es una estrategia personalizada que describe los pasos necesarios para alcanzar los objetivos profesionales de una persona.
Trabajo híbrido, el futuro de la flexibilidad laboral
El trabajo híbrido combina la flexibilidad del trabajo remoto con la interacción presencial, ofreciendo una nueva forma de organización laboral.
Carga de trabajo, optimizando la productividad
Una carga de trabajo excesiva puede llevar a la fatiga, el estrés y la disminución del rendimiento, mientras que una carga insuficiente puede generar aburrimiento y falta de motivación.
Diversidad e inclusión en la empresa, impulsa el éxito
La diversidad e inclusión en la empresa son dos conceptos interrelacionados que se centran en crear un ambiente laboral que valore y promueva la igualdad, el respeto y la equidad.
Roles de equipo en el trabajo, ¿cuántos existen?
Los roles de equipo son funciones específicas que cada miembro del equipo desempeña dentro de una organización o proyecto.
Rotación de personal: ¿cuáles son las causas?
La rotación de personal es el flujo de empleados entrando y saliendo de una empresa en un tiempo específico. ¡Descubre más en nuestro artículo!
Indicadores clave de rendimiento (KPI), el éxito de la empresa
Los Indicadores Clave de Rendimiento son herramientas vitales en el mundo empresarial para evaluar y medir el desempeño de una empresa en relación con sus objetivos estratégicos.
Discriminación Laboral: Un Problema que requiere acción
La discriminación en el trabajo se refiere a tratar a los empleados de manera desigual o injusta debido a características personales protegidas por la ley como el género, entre otros.