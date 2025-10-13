APÉNDICE 2: Política de seguridad de PayFit

Medidas técnicas de seguridad
Medidas de autenticación
- Identificador único por usuario
- Cumplimiento de las recomendaciones francesas de Protección de Datos sobre contraseñas (autenticación fuerte, limitación del número de intentos de acceso, renovación periódica de contraseñas, almacenamiento seguro de contraseñas…)
- Autenticación 2FA
Registro de accesos y gestión de incidencias
- Registro de accesos, anomalías y eventos relacionados con la seguridad
- Registro de incidentes en un archivo de registro
- Protección de los dispositivos de registro frente a accesos no autorizados
- Revisión periódica de los registros de eventos
- Replicación de registros en tres nodos de tres regiones distintas de Francia
- Acceso a Datos personales por personal autorizado internamente mediante vpn y autenticación 2FA
- Acceso a los datos restringido a los equipos de incorporación, servicio de atención al cliente y mantenimiento con la debida justificación
Disponibilidad y resistencia
- Replicación de datos a través de dos nodos para bases de datos y tres nodos para almacenamiento AWS S3
- Alojamiento de nodos en un centro de datos especializado
- Capacidad de conmutación automática por error del servidor
- Copias de seguridad realizadas cada hora
- Comprobación diaria del proceso de recuperación
- Cifrado HTTPS de las copias de seguridad durante la transferencia
- Replicación de copias de seguridad tres con protección de acceso a través de AWS y el sistema de gestión de derechos de Kubernetes
Alojamiento y redes
- Alojamiento proporcionado por Amazon Web Services en servidores ubicados en la UE, con certificación ISO 27001
- Transmisión cifrada HTTPS de extremo a extremo entre el servidor y terceros
- División funcional de la red PayFit en subredes para la seguridad: separación de los entornos de prueba y producción
- Oficina administrativa de PayFit aislada de Internet salvo por un único punto de entrada proxy
- Supervisión y registro del historial del sistema que almacena o procesa Datos personales
- Sincronización de servidores mediante un servidor NTP de AWS
- Partición de sitios web y redes Wi-Fi (HTTPS, TLS)
- Partición de la red interna y externa
- Acceso limitado a las herramientas e interfaces de administración
- Realización de actualizaciones críticas sin demora
- Instalación de herramientas de detección de vulnerabilidades
Protección de estaciones fijas y móviles
- Bloqueo automático de sesiones, estaciones nómadas y móviles
- Cortafuegos
- Software antivirus actualizado periódicamente
- Cifrado de dispositivos móviles y soportes de almacenamiento
- Mecanismos y salvaguardias antirrobo y de protección de la intimidad
- VPN obligatoria para el acceso remoto a la oficina administrativa
Seguridad de datos y flujos
- Cifrado de archivos adjuntos
- Cifrado de datos (hashing, protección de claves secretas…)
- Cifrado de los datos alojados y transferidos
- No transmisión de datos sensibles a los encargados del tratamiento
- Transferencia de datos en TLS/SSL con HSTS y en modo de confidencialidad de transmisión perfecta
Seguridad física de los locales y lugares de almacenamiento de datos
- Alarma antintrusión
- Videovigilancia 24/7
- Control de acceso (tarjetas de identificación, puertas y armarios cerrados, conservación del acceso físico durante 45 días)
- Supervisión de visitantes
- Protección contra incendios
Medidas de seguridad de la organización
Personal
- Comprobación de los antecedentes de los solicitantes de conformidad con la normativa
- Obligaciones de confidencialidad y carta informática
- Formación obligatoria de los trabajadores en materia de seguridad
- Aplicación de la matriz de responsabilidades RACI a cada tarea de desarrollo y gestión
Gestión de autorizaciones
- Definición de los perfiles de autorización
- Revisión anual de las autorizaciones
- Eliminación de autorizaciones irrelevantes
Sensibilización del personal y confidencialidad de los datos
- Concienciación del personal sobre los riesgos para la intimidad y la libertad
- Compromiso de confidencialidad del personal
Cartografía de la tramitación y control de la conformidad
- Nombramiento de un responsable de la protección de datos (RPD)
- Registro de actividades de tratamiento (Artículo 30 del RGPD) actualizado periódicamente
- Fiabilidad de los cálculos comprobada periódicamente mediante un sistema de verificación automática
- Departamento jurídico dedicado al cumplimiento de la normativa
Seguridad de los Subencargados
- Emplear únicamente Subencargados con garantías suficientes respecto a la normativa
- Contrato de protección de datos celebrado con Subencargados del tratamiento (Artículo 28 del RGPD)
- Verificación sistemática del cumplimiento normativo, financiero y de seguridad del proveedor al suministrar nuevos equipos de sistemas de información
Continuidad de los servicios
- Puesta en marcha de un procedimiento para eventos de seguridad
- Formación del personal sobre el procedimiento de seguridad
- Transmisión de sucesos de seguridad a un equipo de emergencia
- Análisis del suceso por un miembro del equipo de emergencia
- Informar a todos los equipos de las causas y la consecuencia del incidente para evitar que se repita en el futuro
- Revisión en profundidad por parte del equipo de mantenimiento, los departamentos pertinentes y, especialmente, el departamento jurídico y de comunicación
Recursos digitales
- Política de seguridad de dispositivos centralizada (inventario, bloqueo automático, complejidad de contraseñas, cortafuegos, restricciones de instalación, actualización automática, bloqueo remoto)
- Política centralizada de herramientas permitidas para procesar datos por tipo y clasificación
- Acceso controlado al código fuente. Revisión paritaria de los cambios.
- Derechos de acceso centralizados en todo el software SaaS
- En caso de externalización: verificación de la seguridad y el cumplimiento.
Auditorías
- Auditorías periódicas a través de Sentry y AWS Cloudtrail para evaluar la seguridad de la aplicación y las infraestructuras de PayFit
- Implantación de un sistema de recompensas en HackerOne para identificar y reducir el riesgo en la seguridad de los datos mediante una invitación
- Realización de una auditoría por parte de una organización tercera independiente como parte de la certificación ISO 27001
Directrices de seguridad
- Carta informática
- Carta del usuario del SI
- Carta del administrador del SI
- Política de autorización y gestión de contraseñas
- Política de seguridad de los sistemas de información («PSSI»)
- Procedimiento de gestión de incidentes
- Procedimiento de gestión del incumplimiento de datos personales
- Informes de auditoría de seguridad
- Adquisición de una póliza de seguro cibernético
- Certificaciones: ISO 27001