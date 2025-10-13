APPENDICE 2 : Politique de sécurité de PayFit

Mesures de sécurité techniques
Mesures d’authentification
- Identifiant unique par utilisateur
- Respect des recommandations de la CNIL en matière de mots de passe (authentification forte, limitation du nombre de tentatives d’accès, renouvellement périodique des mots de passe, stockage sécurisé des mots de passe…)
- Authentification 2FA
Enregistrement des accès et gestion des incidents
- Journalisation des accès, des anomalies et des évènements liés à la sécurité
- Enregistrement des incidents dans un fichier de journalisation
- Protection des équipements de journalisation contre les accès non autorisés
- Conservation des logs pendant 9 mois
- Examen périodique des journaux d’évènement
- Réplication des logs sur trois nœuds dans trois régions différentes de France
- Accès aux données personnelles par le personnel autorisé en interne via un vpn et une authentification 2FA
- Accès aux données réservé aux équipes onboarding, service client et maintenance avec justification appropriée
Disponibilité et résilience
- Réplication des données sur deux nœuds pour les bases de données et trois nœuds pour le stockage AWS S3
- Hébergement des nœuds sur un datacenter spécifique
- Capacité de basculement (failover) automatique des serveurs
- Sauvegardes effectuées toutes les heures
- Processus de récupération vérifié quotidiennement
- Cryptage HTTPS des sauvegardes lors de leur transfert
- Réplication des sauvegardes trois avec protection des accès par le système de gestion des droits AWS et Kubernetes
Hébergement & Réseau
- Hébergement assuré par Amazon Web Services dans des serveurs localisés en UE, certifiés ISO 27001
- Transmission entre le serveur et des tiers cryptés en HTTPS de bout en bout
- Division fonctionnelle du réseau PayFit en sous-réseaux en vue d’assurer la sécurité : séparation des environnements de test et de production
- Back-office PayFit isolé d’Internet à l’exception d’un seul point d’entrée proxy
- Surveillance et enregistrement de l’historique du système qui stocke et/ou traite les données personnelles
- Synchronisation des serveurs par un serveur AWS NTP
- Cloisonnement des sites web et réseaux wifi (HTTPS, TLS)
- Cloisonnement des réseaux internes et externes
- Accès limités aux outils et interfaces d’administration
- Réalisation des mises à jour critiques sans délai
- Installation d’outils de détection des vulnérabilités
Sécurisation des postes fixes et mobiles
- Verrouillage automatique des sessions, postes nomades et mobiles
- Pare-feu
- Antivirus régulièrement mis à jour
- Chiffrement des postes nomades et supports de stockage mobiles
- Mécanismes et protection contre le vol et de protection de la confidentialité
- VPN obligatoire pour les accès à distance au back-office
Sécurité des données et des flux
- Chiffrement des pièces jointes
- Chiffrement des données (hachage, protection des clés secrètes…)
- Encryptage des données hébergées et transférées
- Non-transmission des données sensibles aux sous-traitants
- Transfert de données en TLS/SSL avec HSTS et en mode de confidentialité de transmission parfaite
Sécurité physique des locaux et lieux de stockage des données
- Alarme anti-intrusion
- Vidéosurveillance 24/7
- Contrôle des accès (badges, portes et armoire fermées à clé, conservation des accès physiques pendant 45 jours)
- Supervision des visiteurs
- Système anti-incendie
Mesures de sécurité organisationnelles
Personnel
- Vérification du background des candidats en application de la réglementation
- Obligations de confidentialité et charte informatique
- Formations sécurité obligatoires pour les salariés
- Application de la matrice de responsabilité RACI à chaque tâche de développement et de management
Gestion des habilitations
- Définition des profils d’habilitation
- Revue annuelle des habilitations
- Suppression des habilitations non pertinentes
Sensibilisation du personnel et confidentialité des données
- Sensibilisation du personnel aux risques liés aux libertés et à la vie privée
- Engagement de confidentialité du personnel
- Cartographie des traitement et suivi de la conformité
- Désignation d’un délégué à la protection des données (DPO)
- Registre des activités de traitement (article 30 du RGPD) mis à jour régulièrement
- Fiabilité des calculs régulièrement testée via un système de vérification automatique
- Mise en place d’un service juridique consacré à la mise en conformité
Sécurité des sous-traitants ultérieurs
- Sous-traitance uniquement à des sous-traitants ultérieurs présentant des garanties suffisantes au regard de la réglementation
- Accord sur la protection des données conclu avec les sous-traitants ultérieurs (article 28 du RGPD)
- Vérification systématique de la conformité réglementaire, financière et de sécurité du fournisseur lors de la fourniture d’un nouvel équipement du système d’information
- Mention dans chaque contrat des exigences en matière de risques liés à la sécurité des données définissant le cadre des interventions en cas de faille
- Introduction de clauses d’évaluation par PayFit des mécanismes de contrôle et des procédures du fournisseur en matière de sécurité de l’information
Continuité des Services
- Mise en place d’une procédure pour les évènements de sécurité
- Formation des personnels à la procédure
- Transmission des évènements de sécurité à une équipe d’urgence
- Analyse de l’évènement par un membre de l’équipe d’urgence
- Information de l’ensemble des équipes des causes et conséquence de l’incident pour prévenir sa survenance future
- Examen approfondi par l’équipe de maintenance, les services concernés et notamment le service juridique et communication
Ressources numériques
- Politique de sécurité des appareils centralisée (inventaire, verrouillage automatique, complexité des mdp, pare-feu, restrictions d’installation, MàJ automatique, verrouillage à distance)
- Politique centralisée d’outils autorisés à traiter les données par type et classification
- Accès au code-source contrôlé
- Vérification des modifications par les pairs
- Droits d’accès centralisés sur tous les logiciels SaaS
- En cas de sous-traitance : vérification de la sécurité et de la conformité
Audits
- Audits réguliers via Sentry et AWS Cloudtrail pour évaluer la sécurité de l’application PayFit et de ses infrastructures
- Mise en place d’un système de récompense sur HackerOne pour identifier et réduire le risque sur la sécurité des données via une invitation
- Mise en œuvre d’un audit par un organisme tiers indépendant dans le cadre de la certification ISO 27001
Référentiel sécurité
- Charte informatique
- Charte utilisateur des SI
- Charte administrateur des SI
- Politique d’habilitation et de gestion des mots de passe
- Politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI)
- Procédure de gestion des incidents
- Procédure de gestion des violations de données personnelles
- Rapports d’audit sécurité
- Souscription d’une police d’assurance « Cyber »
- Certifications : ISO 27001