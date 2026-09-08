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Modèle de rémunération

  • Modèle rédigé par nos juristes en droit social

  • Insertion de commentaires pour adapter le modèle à votre situation

  • Mise à disposition gratuite pour vous faire gagner du temps

FormatExcel
Date d'édition26/03/2026
AuteurJuristes en Droit social

Questions fréquentes

sur le modèle de rémunération

Pourquoi élaborer une politique de rémunération ?

La rémunération d’un salarié varie en fonction du poste qu’il occupe, de son expérience professionnelle et de ses qualifications. Élaborer une politique de rémunération permet de définir des paramètres qui s’appliqueront à l’ensemble du personnel de votre entreprise.

L’objectif de ce document est d’avoir une politique de rémunération qui soit équitable et facile à comprendre. Grâce à un plan de rémunération défini, vous éviterez les problèmes de rémunération dissimulés, vos salariés n’auront plus à s’inquiéter de l'existence de situations injustes.

Établir une politique de rémunération requiert des connaissances en paie et RH. Ainsi, notre modèle de rémunération vous aidera à définir un cadre à appliquer au sein de votre entreprise.

Comment élaborer un plan de rémunération ?

Avant de se lancer dans l’élaboration du plan de rémunération, il faut :

  • définir la fiche de poste du salarié ;

  • déterminer les objectifs que le salarié doit atteindre ; 

  • déterminer la part de rémunération fixe et la part de variable ;

  • déterminer les avantages dont bénéficie le salarié. 

À ce titre, notre modèle de rémunération vous aidera à mieux définir la politique de rémunération à instaurer au sein de votre entreprise. 

Que contient notre modèle de rémunération ?

Notre modèle de rémunération contient des explications ainsi que des méthodes de calcul et de paiement du salaire.

En outre, notre modèle de rémunération vous aide à définir les grilles et les calculs à réaliser. Il vous aide également à détecter les problèmes pour améliorer votre politique de rémunération.

Comment fonctionne notre modèle de rémunération ?

Notre modèle de rémunération est divisé en plusieurs parties : 

  • définition des composants de la rémunération ; 

  • description des méthodes de calculs ;

  • inscription des paramètres de rémunération ; 

  • explication des objectifs du modèle de rémunération de Payfit.


Bon à savoir

Grâce à notre logiciel de paie, la rémunération de vos salariés sera traitée automatiquement et vous permettra de gagner du temps. 