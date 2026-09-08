Modèle de rémunération
Modèle rédigé par nos juristes en droit social
Insertion de commentaires pour adapter le modèle à votre situation
Mise à disposition gratuite pour vous faire gagner du temps
Questions fréquentes
sur le modèle de rémunération
Pourquoi élaborer une politique de rémunération ?
Pourquoi élaborer une politique de rémunération ?
La rémunération d’un salarié varie en fonction du poste qu’il occupe, de son expérience professionnelle et de ses qualifications. Élaborer une politique de rémunération permet de définir des paramètres qui s’appliqueront à l’ensemble du personnel de votre entreprise.
L’objectif de ce document est d’avoir une politique de rémunération qui soit équitable et facile à comprendre. Grâce à un plan de rémunération défini, vous éviterez les problèmes de rémunération dissimulés, vos salariés n’auront plus à s’inquiéter de l'existence de situations injustes.
Établir une politique de rémunération requiert des connaissances en paie et RH. Ainsi, notre modèle de rémunération vous aidera à définir un cadre à appliquer au sein de votre entreprise.
Comment élaborer un plan de rémunération ?
Comment élaborer un plan de rémunération ?
Avant de se lancer dans l’élaboration du plan de rémunération, il faut :
définir la fiche de poste du salarié ;
déterminer les objectifs que le salarié doit atteindre ;
déterminer la part de rémunération fixe et la part de variable ;
déterminer les avantages dont bénéficie le salarié.
À ce titre, notre modèle de rémunération vous aidera à mieux définir la politique de rémunération à instaurer au sein de votre entreprise.
Que contient notre modèle de rémunération ?
Que contient notre modèle de rémunération ?
Notre modèle de rémunération contient des explications ainsi que des méthodes de calcul et de paiement du salaire.
En outre, notre modèle de rémunération vous aide à définir les grilles et les calculs à réaliser. Il vous aide également à détecter les problèmes pour améliorer votre politique de rémunération.
Comment fonctionne notre modèle de rémunération ?
Comment fonctionne notre modèle de rémunération ?
Notre modèle de rémunération est divisé en plusieurs parties :
définition des composants de la rémunération ;
description des méthodes de calculs ;
inscription des paramètres de rémunération ;
explication des objectifs du modèle de rémunération de Payfit.
Bon à savoir
Grâce à notre logiciel de paie, la rémunération de vos salariés sera traitée automatiquement et vous permettra de gagner du temps.