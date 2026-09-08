Avant de se lancer dans l’élaboration du plan de rémunération, il faut :

définir la fiche de poste du salarié ;

déterminer les objectifs que le salarié doit atteindre ;

déterminer la part de rémunération fixe et la part de variable ;

déterminer les avantages dont bénéficie le salarié.

À ce titre, notre modèle de rémunération vous aidera à mieux définir la politique de rémunération à instaurer au sein de votre entreprise.