Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Comment monter un projet de transition professionnelle ?

Inès Lazaar
Mise à jour le 4 mins

Boîte à outils des entretiens d'évaluation

Télécharger gratuitement
Sommaire

Pour une bonne gestion de vos salariés et en tant qu’employeur, vous avez la responsabilité de veiller à l’évolution de carrière de vos salariés. 

Ils pourront être amenés à vous demander une autorisation d’absence dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Ce projet (ex-Congé Individuel de Formation) est un dispositif permettant aux salariés de faire une reconversion professionnelle. 

Qu’est-ce que le projet de transition professionnelle ? Quelles sont les démarches pour bénéficier du projet de transition professionnelle ? Quelle est la rémunération pendant ce projet ? Payfit vous éclaire.

Qu’est-ce que le projet de transition professionnelle ? 

Le projet de transition professionnelle (PTP) est un dispositif qui permet au salarié de suivre une formation certifiante dans le but de changer de métier ou de profession. 

Le projet pourra être abordé par le salarié notamment au cours de l’entretien professionnel ou de l’entretien annuel

Il s’adresse aux salariés du secteur privé en cours de contrat et permet la prise en charge du prix de la formation et d’un maintien de rémunération pendant la durée de la formation.

Les formations du projet de transition professionnelle sont des formations certifiantes, éligibles au compte personnel de formation et inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles ou au Répertoire spécifique des certifications et habilitations.

Boîte à outils des entretiens d'évaluation

Télécharger gratuitement

Quelles sont les démarches pour bénéficier du projet de transition professionnelle ? 

Conditions pour bénéficier du projet de transition professionnelle

Pour bénéficier du projet de transition professionnelle, les salariés doivent au moment de la demande : 

  • être en CDI et justifier d’une activité professionnelle d’au moins 2 ans consécutifs ou non dont 12 mois dans l’entreprise actuelle

  • ou être en CDD et justifier d’une activité professionnelle de 2 ans consécutifs ou non au cours des 5 dernières années, dont 4 mois consécutifs en CDD au cours des 12 derniers mois ; 

  • ou être titulaire d’un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire, justifiant d’une activité professionnelle de 1600 heures travaillées dont 600 heures dans l’entreprise actuelle

💡 Bon à savoir : aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour un salarié reconnu handicapé ni pour un salarié ayant changé d’emploi à la suite d’un licenciement économique.

Demande d’autorisation d’absence à l’employeur 

Préalablement à toutes démarches, les salariés devront faire une demande d’autorisation d’absence à leur employeur

Pour le projet de transition professionnelle, la réponse de l’employeur devra être effectuée dans les 30 jours

L’employeur peut refuser l’absence si le salarié ne respecte pas les conditions d’ancienneté ou de demande d’absence. 

Dans le cas où le salarié ne respecte pas les conditions de demande d’absence pour son projet de transition professionnelle, le refus de l’employeur ne peut pas être définitif. En effet, l’employeur pourra proposer un report de congé dans la limite de 9 mois, seulement dans les cas suivants : 

  • s’il estime que l’absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise (avec consultation Comité social et économique) ;

  • pour effectifs simultanément absents.

Critères à respecter pour le projet de transition professionnelle

Le dépôt du dossier devra être effectué auprès de l’association Transitions Pro de la région du salarié.

Il sera ensuite évalué sur la base de trois critères principaux : 

  • pertinence du parcours de formation : choix de la formation et modalités de financement ;

  • cohérence du projet : profil du salarié et parcours professionnel ; 

  • perspectives d’emploi à l'issue de la formation : débouchés au niveau régional.

Ces éléments seront évalués par la Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale. 

Quelle est la rémunération pendant un projet de transition professionnelle ?

La prise en charge financière des projets de transition professionnelle est effectuée par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales. 

Salaire de référence Formation d’une durée inférieure à 1 an ou à 1200 heures Formation d’une durée supérieure à 1 an ou à 1200 heures
Plus de 2 fois le SMIC 90 % du salaire de référence, plancher de 2 fois le SMIC 60 % du salaire de référence, plancher de 2 fois le SMIC
Moins de 2 fois le SMIC 100 % du salaire de référence 100 % du salaire de

La rémunération et les cotisations sociales légales et conventionnelles sont versées directement au salarié par l’employeur. L’employeur sera ensuite remboursé par la Commission. 

Pour les salariés en CDD, si le projet de transition professionnelle est réalisé au terme de leur contrat de travail, la rémunération sera versée par la Commission. 

Envie de gagner du temps sur la paie ?

Demander une démo

Pour aller plus loin...

Salarié en formation : droits, obligations et pratiques RH

Un salarié en formation conserve ses droits : rémunération, protection sociale, congés payés. Découvrez les dispositifs mobilisables (CPF, PTP et reconversion).

Lire l'article

Réforme de la formation professionnelle : explications

Formation professionnelle : comment mettre en place une politique efficace ? Du plan de formation au CPF, découvrez les dispositifs essentiels.

Lire l'article

CPF : quelles obligations pour l'employeur ?

Les obligations de l'employeur sur le CPF incluent l'adaptation au poste, le maintien du salaire pendant la formation et, dans certains cas, un abondement obligatoire de 3 000 €.

Lire l'article

Entretien annuel : préparation et déroulement

L'entretien annuel d'évaluation n'est pas obligatoire, mais il structure vraiment le dialogue managérial. Voici comment le préparer et le mener en 4 étapes.

Lire l'article
entretien de parcours professionnel

Entretien de parcours professionnel 2026 : nouvelle réforme

Dès 2026, l'entretien de parcours professionnel se fait tous les 4 ans au lieu de 2. Découvrez les nouvelles règles, dates d'application et sanctions possibles.

Lire l'article

Entretien professionnel : comment l'organiser ?

Entretien professionnel : quelles sont ses modalités et ses obligations ? Quelle différence avec un entretien annuel ? Les experts RH Payfit vous répondent.

Lire l'article
  • « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
  • « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
  • « J’utilise Payfit en tant que salarié, et quel bonheur ! »Pauline Vivier
  • « Un logiciel de gestion super pratique ! »Lisa
  • « Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit. »Christophe
  • « 30% de temps en moins sur la paie. »Baptiste
  • « Payfit libère les RH pour se concentrer sur l’essentiel. »Manon

Rejoignez +22 000 décisionnaires qui prennent soin de leurs salariés avec Payfit

Sans frais cachés.

Essayez maintenantDemandez une démo