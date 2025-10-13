Términos y Condiciones del Programa de Referidos de PayFit España

Estos Términos y Condiciones regulan la relación contractual entre la empresa PayFit Recursos Humanos – una Sociedad Limitada española, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, con sede en Calle Pamplona, 104, 08019 Barcelona, España – (en adelante, “PayFit”) y las personas que deseen participar en el Programa de Referidos de PayFit.

1. Introducción

Bienvenido al Programa de Referidos de PayFit. Estos términos y condiciones (“Términos”) describen cómo puedes participar y las reglas que rigen el programa de referidos de PayFit (“Programa de Referidos”). Al participar, aceptas cumplir con estos Términos.

2. Definiciones

Para propósitos de estos Términos, se aplicarán las siguientes definiciones: Referente: persona que recomienda el producto PayFit utilizando el proceso oficial de referidos a un potencial nuevo cliente. Este individuo debe ser un administrador o empleado de un cliente existente de PayFit. Referido: una empresa que es referida a los servicios de PayFit por un Referente y que posteriormente se suscribe a los servicios de PayFit como resultado directo de esta referencia. Recompensa: La compensación o incentivo que tanto el Referente como el Referido recibirán por cada referido exitoso, que puede incluir compensación monetaria, descuentos u otras formas de recompensas especificadas por PayFit.

3. Elegibilidad

El Programa de Referidos está abierto a residentes legales de España mayores de 18 años, que sean capaces de realizar contratos vinculantes y que sean administradores o empleados de una empresa cliente de PayFit. Los empleados de las filiales y subsidiarias de PayFit a nivel mundial, así como sus familiares directos (cónyuge, padres, hermanos e hijos), no son elegibles para participar en este Programa de Referidos.

4. Cómo Participar

Para participar en el Programa de Referidos, debes enviar una referencia utilizando el formulario disponible aquí. El formulario debe incluir toda la información requerida sobre el Referido, incluyendo su nombre, detalles de contacto y cualquier información adicional solicitada por PayFit. El Referido debe ser una nueva referencia, lo que significa que no deben ser un cliente existente de PayFit ni de los afiliados de PayFit, ni deben estar en negociaciones o discusiones en curso con PayFit respecto a una posible suscripción en el momento de la referencia. Una referencia se considera exitosa cuando el Referido se convierte en cliente de PayFit, es decir, firma un contrato para suscribirse a los servicios de PayFit y completa el proceso de incorporación dentro de los 6 meses posteriores a la presentación de la referencia.

5. Recompensas

La recompensa por una referencia exitosa es de hasta 500€ para el Referente. El Referente sólo será elegible para recibir un máximo una tarifa de referido (= 2x500€) durante el año calendario. En el evento de que un Referido sea referido por varios Referentes, el Referido designará a un Referente. El Referido recibirá una suscripción gratuita de un mes al producto de PayFit, excluyendo las tarifas de incorporación. PayFit se reserva el derecho de modificar el tipo y la cantidad de recompensas en cualquier momento, con dichos cambios siendo comunicados a través del sitio web de PayFit u otros canales apropiados.

6. Condiciones de Referencia

Los Referentes no deben usar spam, publicidad engañosa o métodos fraudulentos para solicitar referencias. PayFit se reserva el derecho de descalificar cualquier referencia si se encuentra que no cumple con estos Términos o si la referencia se obtuvo a través de medios inapropiados. Las referencias también deben cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo, pero no limitado a, las leyes de protección de datos en España.

7. Duración

El Programa de Referidos es válido durante un período de doce meses a partir del 1 de septiembre de 2024.

8. Privacidad

La información personal de los Referentes y Referidos será manejada de acuerdo con nuestra política de privacidad, disponible en https://payfit.com/gdpr/. Al participar en el Programa de Referidos, consientes la recopilación, uso y divulgación de tu información personal. Esto incluye usar tu información para verificar la elegibilidad, procesar referencias y comunicarte respecto al Programa de Referidos.

9. Modificaciones y Terminación

PayFit se reserva el derecho de modificar o terminar el Programa de Referidos en cualquier momento sin previo aviso. Dichas modificaciones pueden incluir cambios en la estructura de recompensas, criterios de elegibilidad u cualquier otro aspecto del Programa de Referidos. Todas las modificaciones se publicarán en la página mencionada anteriormente y es responsabilidad de los participantes revisar estos cambios. La terminación del Programa de Referidos no afectará ninguna recompensa ganada antes de la fecha de terminación, siempre que se cumplan todas las condiciones para dichas recompensas.

10. Limitación de Responsabilidad

PayFit no será responsable de ninguna pérdida, daño o lesión resultante de tu participación en el Programa de Referidos. La participación en el Programa de Referidos es bajo tu propio riesgo, y PayFit no garantiza ningún resultado o recompensa específicos de tu participación. La responsabilidad total de PayFit en conexión con el Programa de Referidos se limitará al valor de las recompensas de referidos ganadas por el participante.

11. Ley Aplicable y Jurisdicción

Estos Términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de España. Cualquier disputa surgida en conexión con estos Términos será sometida a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Barcelona, y aceptas someterte a la jurisdicción personal de dichos tribunales con el propósito de litigar cualquier reclamación.

12. Aceptación de Términos

Al participar en el Programa de Referidos, aceptas estos Términos y acuerdas cumplir con ellos. Tu participación continua en el Programa de Referidos constituye tu aceptación de cualquier modificación a estos Términos. Se recomienda que revises estos Términos regularmente para mantenerte informado de cualquier actualización o cambio.

Contacto: Si tienes alguna pregunta sobre el Programa de Referidos, puedes contactarnos en ayuda@payfit.com. Nuestro equipo de soporte está disponible para asistirte con cualquier consulta o problema que puedas tener respecto a tu participación en el Programa de Referidos.