A través del reclutamiento externo, las empresas no solo llenan vacantes, sino que también se enriquecen con ideas frescas y enfoques diferentes que pueden ser cruciales para su crecimiento y adaptación en un entorno empresarial en constante evolución. Para hacer una buena selección, todas las compañías realizan un cribado mediante unos pasos que deben seguir para la selección. En este artículo te explicamos todos los detalles.

El reclutamiento externo es una estrategia fundamental para las organizaciones que buscan infundir nueva energía y perspectivas en sus equipos. En un mercado laboral dinámico, donde la competencia por talento calificado es intensa, esta metodología se centra en captar profesionales que no forman parte de la empresa, ofreciendo así una oportunidad para diversificar las habilidades y fomentar la innovación dentro de la empresa.

¿Qué es el reclutamiento externo ? ¿Qué diferencias hay entre el reclutamiento externo y el interno ? ¿Cuáles son las principales técnicas del reclutamiento externo ? ¿Qué consejos seguir para llegar al éxito con un buen proceso de reclutamiento externo ?

Esta práctica implica que tu equipo de reclutamiento (o una agencia externa especializada que hayas contratado) recoja candidatos de diversas fuentes, los evalúe y los guíe a través de las etapas de entrevista y contratación para llevar a cabo un buen proceso de reclutamiento . Esto requiere una coordinación efectiva entre tu equipo de reclutamiento, los gerentes de contratación y el departamento de recursos humanos.

El reclutamiento externo consiste en la identificación de posibles candidatos fuera de tu organización para cubrir puestos vacantes. Estos candidatos pueden proceder de prácticamente cualquier lugar, lo importante es que no sean empleados actuales de la empresa.

El reclutamiento externo puede aumentar significativamente la innovación dentro de una empresa. Es decir, cuando las empresas optan por contratar talento externo, no solo están llenando vacantes, sino que también están introduciendo nuevas perspectivas y habilidades que pueden no estar presentes en su actual fuerza laboral.

¿Qué diferencias hay entre el reclutamiento externo y el interno ?

Sin duda, el reclutamiento de personal externo y el interno son muy diferentes. Después de conocer la definición de reclutamiento externo, es importante que veas sus diferencias :

El reclutamiento interno está centrado en la promoción de los propios trabajadores que ya forman parte de la empresa. Se potencian técnicas como el upskilling o el reskilling para fomentar la promoción corporativa. Es decir, se busca a quienes ya conocen y pertenecen a la compañía, lo que facilita la formación.

Por su parte, entre las principales técnicas de reclutamiento externo, figura la búsqueda de aspirantes. Hay que efectuar una mayor inversión de recursos para expandir la oferta de empleo. Lo mismo sucede con el tiempo, dado que un proceso de selección de personal debe ser tomado como parte estratégica del negocio.

¿Cuáles son las principales técnicas del reclutamiento externo ?

El reclutamiento externo emplea una variedad de técnicas diseñadas para identificar y atraer a los candidatos más adecuados fuera de la organización. Desde el uso de plataformas de empleo en línea y redes sociales hasta la colaboración con agencias de reclutamiento y la participación en ferias de empleo, estas estrategias permiten a las empresas acceder a un amplio espectro de talentos potenciales.

Después de ver en qué consiste el reclutamiento externo, pasaremos a la práctica y nos centraremos en las principales técnicas de reclutamiento externo.

1. Analizar y buscar necesidades de la empresa : En primer lugar, la compañía debe saber cuáles son sus necesidades. Por un lado, hay que saber qué perfil busca tanto en el sentido técnico y organizativo como en el humano y cualitativo.

2. Examinar y describir el puesto vacante : Como hemos dicho, la compañía debe saber qué perfil está buscando. En consecuencia, es fundamental hacer una buena descripción del puesto de trabajo . Una buena descripción de empleo debe atender estas cuestiones :

Requisitos mínimos como, por ejemplo, experiencia o nivel formativo.

Conocimientos especializados que debe tener un candidato.

Dominio de uno o varios idiomas.

Como mínimo, debería considerar estos tres puntos, aunque existen otros de interés. Entre ellos, las competencias generales y específicas, experiencia laboral, habilidades y principales responsabilidades.

3. Anuncio del puesto vacante y recepción de candidatos : En este paso, puedes ayudarte de aplicaciones, páginas webs u otros medios de comunicación. Con estos recursos podrás llegar a los interesados. Estas son algunas de las fuentes de reclutamiento externo :

Plataformas digitales de búsqueda de empleo.

Publicaciones en redes sociales, como LinkedIn.

Aplicaciones, como Infojobs o JobToday.

4. Preselección : En este apartado, tendrás que seleccionar las candidaturas o currículos idóneos. En esta fase, debes elegir los posibles candidatos al puesto. De esta manera, ahorras tiempo en llevar a cabo entrevistas con interesados que no cumplen con los requisitos mínimos.

5. Entrevistas y evaluación de los candidatos : Una vez efectuado el cribado de candidatos y posibles interesados, el siguiente paso es la realización de entrevistas de trabajo . Hay que poner a prueba a los candidatos.

Se pueden realizar entrevistas grupales para lanzar cuestiones a los candidatos o ponerlos en determinadas situaciones para saber cómo actuarían. En este punto de la selección, podrás observar las conductas de los candidatos y saber cuál es más adecuado para el puesto. Posteriormente, puedes crear una lista con los últimos seleccionados. Después, hay dos pequeños pasos adicionales :

Elaboración de informes : Una vez recopilada y ordenada la información de los candidatos, sabrás cuál es el ideal para el puesto vacante.

Contratación : Ya seleccionado o seleccionados los candidatos, viene el último paso tras analizar los informes. Consiste en la firma del contrato de trabajo entre ambas partes.

¿Qué consejos seguir para llegar al éxito con un buen proceso de reclutamiento externo ?

El proceso de reclutamiento externo constituye un papel primordial en el negocio, ya que debe encontrar el mejor candidato entre los seleccionados.

Con un buen proceso de reclutamiento y selección de personal , podrás aprovecharte de las ventajas del reclutamiento externo en una empresa, que son :

Conocer necesidades de cada departamento o áreas de la compañía.

Saber qué perfil se busca para el puesto, ya sean conocimientos que debe tener o habilidades.

Reflejar en la oferta de trabajo los requisitos mínimos.

Uso de la tecnología para evaluar y seleccionar candidatos, así como los canales de reclutamiento externo.

Proceso de contratación claro.

Realizar un seguimiento del personal contratado para saber cómo va evolucionando. Los nuevos empleados deben tener apoyo para que su incorporación no tenga complicaciones.

El reclutamiento externo representa una estrategia vital para las empresas que aspiran a mantenerse competitivas y dinámicas en un mercado en constante cambio. Al abrir las puertas a talentos no explorados y diversificar el conjunto de habilidades disponibles, las organizaciones pueden fomentar la innovación y adaptarse con mayor eficacia a las nuevas tendencias y demandas del mercado. Además, esta metodología no solo facilita el acceso a un amplio espectro de candidatos potenciales, sino que también impulsa la cultura de la empresa al integrar nuevas perspectivas y experiencias, fortaleciendo así su posición en el mercado.

En este contexto, PayFit emerge como un aliado estratégico indispensable. Nuestra plataforma simplifica el proceso de gestión de nóminas y recursos humanos, permitiendo a las empresas concentrarse en la selección e incorporación de los mejores talentos sin preocuparse por las complejidades administrativas que conlleva.