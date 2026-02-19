Calculateur de bénéfices
Calculez vos économies et votre gain de temps avec PayFit
Combien de temps passez-vous par mois sur la paie ? En moyenne, nos clients y consacrent 1 heure. Notre simulateur calcule pour vous le temps, mais aussi l'argent, que PayFit vous fait gagner.
Étape 1 Sélectionnez votre plan
La gestion admin plus robuste, pour les entreprises qui veulent générer des contrats conformes et fluidifier les demandes collaborateurs.
Étape 2 Informations de votre entreprise
Gains financiers estimés
Comment fonctionne le calculateur ?
Un outil pour mesurer votre gain de temps
Le calculateur ne compare pas les prix de votre solution actuelle avec PayFit. Son objectif est différent : quantifier précisément le temps que vous gagnerez en automatisant vos tâches de paie et RH. Il traduit ensuite ce gain en bénéfices financiers pour votre entreprise.
Concrètement, de quoi s’agit-il ? Saisie des variables de paie, vérification des bulletins, gestion des congés, échanges avec vos collaborateurs, génération de reportings et de documents RH... Sans parler des allers-retours avec votre expert-comptable. Ces tâches vous prennent un temps précieux, chaque mois. Notre calculateur vous permet d’estimer clairement combien de temps vous pourrez allouer à des tâches plus stratégiques, demain.
Notre méthode de calcul
Nous partons du principe que vous gérez la paie avec un expert-comptable, sans recours à un SIRH. Vous passez donc du temps chaque mois sur la gestion de chacune de vos tâches, le suivi, les échanges mails.
Nous avons analysé le temps moyen passé sur chaque action par des centaines d'entreprises, avant et après leur passage sur PayFit. Ces données nous permettent d’adapter les résultats à votre situation spécifique : taille d’entreprise, fonctionnalités utilisées, coût horaire de la personne en charge de la paie.
1. Votre taille d'entreprise
Le temps passé évolue naturellement avec le nombre d'employés. Gérer la paie pour 5 personnes ne prend pas le même temps que pour 50. Notre calculateur ajuste automatiquement les estimations selon votre effectif.
2. Le plan PayFit adapté à vos besoins
Selon les fonctionnalités dont vous avez besoin (gestion de la paie, génération de contrats 100% conformes et e-signature, suivi du temps de travail, gestion des campagnes d’entretiens, etc.), le temps gagné varie. Nous calculons précisément l'impact en fonction du plan choisi.
3. La traduction en bénéfices financiers
Une fois le temps gagné calculé, nous le convertissons en euros en fonction de votre salaire horaire. Parce qu'une heure gagnée, c'est une heure que vous pouvez consacrer à des tâches stratégiques ou au développement de votre entreprise.
1 heure
par mois pour gérer la paie des 10 salariés
60 %
de temps économisé sur la paie
Un exemple concret
Situation actuelle
|Votre taille d’entreprise
|22 employés
|Votre salaire
|3000€/mois (soit ~20€/heure)
|Le plan PayFit qui vous intéresse
|le Plan Paie avancée
Temps passé
|Sans PayFit
|2 jours (soit 15 heures)*
|Avec PayFit
|1h30*
* par mois, sur la paie et les RH
Résultats
|Le temps gagné
|15h-1,5h= 13,5h/mois
|Les bénéfices financiers
|13,5hx20=270€/mois Soit 270x12=3240€/an
Attention : ce calcul est basé sur une gestion actuelle avec expert-comptable sans SIRH. Vous utilisez déjà un logiciel de paie ? Obtenez une estimation adaptée
A retenir de chaque plan / Le plan adapté à vos besoins
1 - Le plan Paie
Toutes les fonctionnalités pour gérer votre paie sans charge mentale :
paie automatisée (saisie simplifiée, répercussion en temps réel des variables de paie, clôture en quelques clics, envoi sécurisé des bulletins, virements via nos intégrations bancaires ou fichiers SEPA) ;
DSN et déclarations sociales prises en charge par PayFit en tant que tiers déclarant ;
gestion des congés et absences (uniquement côté admin) ;
reportings et exports personnalisés ;
gestion du personnel (entrées/sorties, DPAE, registre du personnel, simulations d'embauche) ;
génération automatique des écritures comptables ;
veille juridique faite pour vous ;
support e-mail et chat dédié.
2 - Le plan Paie Avancée
Tout le plan Paie, avec en plus :
gestion avancée des congés (vos collaborateurs font leurs demandes en autonomie via des espaces dédiés, les managers les valident aussi simplement) ;
gestion du temps et des plannings ;
génération et remplissage automatique de documents RH (contrats de travail, avenants, etc.) ;
signature électronique ;
accès à l'API PayFit pour vos intégrations.
3 - Le plan RH+
Tout le plan Paie Avancée, et :
gestion des entretiens annuels et professionnels ;
gestion des objectifs ;
échanges 1:1 structurés ;
feedback 360° entre collaborateurs ;
enquêtes RH et mesure d'engagement.
Foire Aux Questions (FAQ)
Plan Paie : idéal si vous voulez automatiser la paie et les tâches administratives fondamentales.
Plan Paie Avancée : recommandé à partir de 5 employés, quand vous voulez donner de l'autonomie à vos collaborateurs et managers (demandes et validations des congés, gestion du temps) et générer des documents RH conformes en quelques secondes.
Plan RH+ : parfait pour les entreprises qui veulent structurer leur politique RH (entretiens, objectifs, feedback) et suivre activement la performance.
Besoin d'aide ? Contactez notre équipe pour une recommandation personnalisée.
Le calcul suit cette formule simple :
Gain mensuel = (Temps sans PayFit - Temps avec PayFit) × votre salaire horaire
Nos estimations de temps sont basées sur l'analyse de centaines de clients PayFit de toutes tailles, et ajustées selon votre effectif et le plan choisi.
Les tâches les plus chronophages sont généralement la paie, le suivi des congés, la génération de reportings personnalisés et la génération de contrats.
Avec PayFit, ces tâches sont conformes, et automatisées ou considérablement simplifiées.
PayFit devient rentable dès les premières embauches. Plus votre entreprise grandit, plus le gain de temps devient significatif : vous pouvez gagner entre 3 heures et 5 jours par mois sur la paie et les RH. Vous pouvez aussi consulter nos tarifs, par plan et par taille d’entreprise.
Lorsque vous prenez PayFit, vous payez d’une part un abonnement mensuel (qui dépend de la taille de votre entreprise), d’autre part un tarif par nombre d’employés. Par exemple, si vous avez 3 employés et prenez le plan Paie avancée, vous paierez 127 € / mois, soit 49 € d’abonnement mensuel et 26 euros par collaborateur. Vous pouvez retrouver le détail de nos offres sur cette page.
PayFit ne remplace pas votre expert-comptable, mais mesure le temps que vous passez en complément : saisie des variables, vérifications, suivi des congés, échanges avec les collaborateurs...
Avec PayFit, votre expert-comptable peut se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée, tandis que vous récupérez des heures précieuses chaque mois.
En revanche, vous pourrez dire adieu aux surfacturations que vous rencontrez peut-être aujourd’hui (entrées et sorties des salariés, simulations, assistance au contrôle URSSAF, etc.)
Nos estimations sont basées sur :
des rapports et analyses portant sur des centaines de clients PayFit de toutes tailles ;
des interviews exhaustives sur les bénéfices de nos fonctionnalités ;
des études de temps moyen par tâche et par effectif ;
les retours terrain de nos équipes support et chargés de compte.
Le calculateur part du principe que vous gérez actuellement la paie avec un expert-comptable et sans SIRH. Pour une comparaison avec votre configuration spécifique, vous pouvez demander une démo personnalisée.