Un outil pour mesurer votre gain de temps

Le calculateur ne compare pas les prix de votre solution actuelle avec PayFit. Son objectif est différent : quantifier précisément le temps que vous gagnerez en automatisant vos tâches de paie et RH. Il traduit ensuite ce gain en bénéfices financiers pour votre entreprise.

Concrètement, de quoi s’agit-il ? Saisie des variables de paie, vérification des bulletins, gestion des congés, échanges avec vos collaborateurs, génération de reportings et de documents RH... Sans parler des allers-retours avec votre expert-comptable. Ces tâches vous prennent un temps précieux, chaque mois. Notre calculateur vous permet d’estimer clairement combien de temps vous pourrez allouer à des tâches plus stratégiques, demain.

Notre méthode de calcul

Nous partons du principe que vous gérez la paie avec un expert-comptable, sans recours à un SIRH. Vous passez donc du temps chaque mois sur la gestion de chacune de vos tâches, le suivi, les échanges mails.

Nous avons analysé le temps moyen passé sur chaque action par des centaines d'entreprises, avant et après leur passage sur PayFit. Ces données nous permettent d’adapter les résultats à votre situation spécifique : taille d’entreprise, fonctionnalités utilisées, coût horaire de la personne en charge de la paie.

1. Votre taille d'entreprise

Le temps passé évolue naturellement avec le nombre d'employés. Gérer la paie pour 5 personnes ne prend pas le même temps que pour 50. Notre calculateur ajuste automatiquement les estimations selon votre effectif.

2. Le plan PayFit adapté à vos besoins

Selon les fonctionnalités dont vous avez besoin ( gestion de la paie , génération de contrats 100% conformes et e-signature, suivi du temps de travail, gestion des campagnes d’entretiens, etc.), le temps gagné varie. Nous calculons précisément l'impact en fonction du plan choisi.

3. La traduction en bénéfices financiers

Une fois le temps gagné calculé, nous le convertissons en euros en fonction de votre salaire horaire. Parce qu'une heure gagnée, c'est une heure que vous pouvez consacrer à des tâches stratégiques ou au développement de votre entreprise.