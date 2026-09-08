La santé et le bien-être des salariés sont des enjeux majeurs pour les entreprises. Au cœur de cette dynamique, le rendez-vous de liaison avec la médecine du travail représente un outil précieux facilitant le dialogue entre employeurs, salariés et professionnels de la santé au travail.

Qu'est-ce qu'un rendez-vous de liaison avec la médecine du travail ? Le rendez-vous de liaison est-il obligatoire ? Comment organiser un rendez-vous de liaison avec la médecine du travail ? Payfit vous explique.

Qu'est-ce qu'un rendez-vous de liaison avec la médecine du travail ?

L’entretien de liaison est une rencontre organisée entre l'employeur, le salarié et le service de santé au travail, représenté le plus souvent par le médecin du travail. Ce rendez-vous s'adresse spécifiquement aux salariés en arrêt maladie de plus de 30 jours, qu'ils soient continus ou discontinus.

Son objectif principal est de discuter des conditions de travail du salarié, d'évaluer son état de santé et de déterminer les éventuelles mesures d'adaptation ou de prévention à mettre en place pour préserver sa santé au sein de l'entreprise.

Ce type de rendez-vous se distingue des visites médicales d'embauche , des visites périodiques, ou des visites de reprise. En effet, le rendez-vous de liaison est spécifiquement axé sur la liaison entre l'état de santé du salarié, ses conditions de travail et les possibilités d'aménagement de son poste ou de ses tâches. Il peut être initié à la demande de l'employeur, du salarié ou du médecin du travail lui-même, selon les besoins identifiés.

Cette rencontre peut se dérouler soit en présentiel soit à distance. L'employeur a la responsabilité d'informer le salarié de son intention d'organiser ce rendez-vous par tous les moyens à sa disposition.

💡Bon à savoir : la participation à ce rendez-vous n'est pas obligatoire pour le salarié, qui peut choisir de le refuser sans que cela n'entraîne de conséquences pour lui. Dans le cas où un salarié sollicite ou accepte le rendez-vous, l'employeur doit lui proposer une date pour la rencontre dans un délai de 15 jours.

Pour l'organisation de ce rendez-vous de liaison, l'employeur doit informer le Service de Santé au Travail (SST) au moins 8 jours avant sa tenue. Le référent handicap de l'entreprise peut également être invité à participer au rendez-vous de liaison, à condition que le salarié donne son accord.

Ce rendez-vous permet d'identifier de manière proactive les situations pouvant nuire à la santé du salarié et d'y apporter des réponses adaptées avant que des problèmes plus graves ne surviennent.

Le rendez-vous de liaison est-il obligatoire ?

En France, lorsqu'un salarié est absent en raison d'une maladie ou d'un accident attesté par un certificat médical, la suspension de son contrat de travail n'empêche pas l'organisation d'un rendez-vous de liaison.

Ce rendez-vous n'est pas obligatoire mais a pour but d'informer le salarié sur les mesures de prévention contre la désinsertion professionnelle.

Dans la pratique, l'organisation de ces rendez-vous peut découler de plusieurs situations : à la demande du médecin du travail, suite à une absence pour maladie ou accident du travail, ou encore dans le cadre du suivi spécifique de certains salariés exposés à des risques particuliers. L'employeur a donc un rôle actif à jouer dans l'identification des besoins de ces rendez-vous et dans leur organisation, en collaboration avec le service de santé au travail.

Aussi, même si l’entretien de liaison n'est pas explicitement mentionné comme obligatoire dans le Code du travail, ne pas tenir compte des recommandations issues de ces rencontres peut exposer l'employeur à des risques juridiques, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ultérieure. La prévention et le suivi de la santé au travail sont des obligations légales de l'employeur , et les rendez-vous de liaison en sont un outil clé.

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Organiser un rendez-vous de liaison avec la médecine du travail est une démarche importante pour assurer le suivi de la santé des salariés en lien avec leur environnement de travail. Il n’existe donc pas de modèle de rendez-vous de liaison mais il est possible d’identifier certaines phases.

Voici les étapes à suivre pour organiser efficacement ce type de rendez-vous :

Identifier le besoin d’une visite de liaison

Ce besoin peut émerger de différentes situations : retour de congé maladie, changements dans les conditions de travail, demande du salarié, de l'employeur, ou encore du médecin du travail.

L'employeur doit prendre l'initiative de contacter le service de santé au travail auquel l'entreprise est affiliée. Il est important de préciser que l'inscription au SST et la planification des visites médicales relèvent de la responsabilité de l'employeur.

Planifier le rendez-vous

Une fois en contact avec le SST, l'employeur doit convenir d'une date et d'une heure pour le rendez-vous de liaison. Il est essentiel de coordonner avec le salarié concerné pour s'assurer de sa disponibilité.

Préparer le rendez-vous

Avant le rendez-vous de liaison, l'employeur et le salarié peuvent préparer ensemble les points à aborder avec le médecin du travail, notamment les préoccupations spécifiques liées à la santé du salarié ou à son poste de travail.

Suivi post-rendez-vous

Après le rendez-vous de liaison, il est crucial de mettre en œuvre les recommandations du médecin du travail. Cela peut inclure des ajustements du poste de travail, des formations supplémentaires, ou des suivis médicaux réguliers.

💡Bon à savoir : bien que Payfit ne gère pas directement la prise de rendez-vous pour les visites médicales, l'application permet de créer des rappels personnalisés pour ne pas oublier les dates importantes, y compris les rendez-vous de liaison.