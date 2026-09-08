Dans un monde professionnel en constante évolution, les horaires flexibles se révèlent être une approche révolutionnaire de l’organisation, bouleversant notre perception traditionnelle du temps au travail .



L'adaptabilité et la communication deviennent dès lors les maîtres-mots de l’organisation au travail, offrant aux travailleurs la liberté de modeler leurs journées en fonction de leurs besoins.

Qu’est-ce-qu’un horaire flexible ? Quels sont les avantages des horaires flexibles ? Comment mettre en place des horaires flexibles ? Payfit vous explique.

Horaire flexible : définition

Les horaires flexibles se traduisent par une adaptation souple de l'emploi du temps, permettant aux employés d’ajuster leurs horaires de travail tout en respectant le nombre d'heures de travail requis.

La flexibilité des horaires peut être mise en œuvre de diverses manières, ce qui la rend d'autant plus intéressante pour les entreprises. Il peut par exemple s’agir d’une flexibilité complète des horaires de travail, d’horaires comprimés ou encore d’annualisation du temps de travail.

En ajustant le degré de flexibilité, l’employeur offre la possibilité d'adapter les horaires en fonction des contraintes des salariés, voire, à l'extrême, de profiter d'une totale autonomie sur leur emploi du temps. Les détails de cette organisation doivent être discutés et validés avec l'employeur avant sa mise en œuvre.

💡Exemple d’horaire flexible : depuis 2015, SFR permet à ses employés de la Plaine Saint-Denis de travailler en horaires décalés de 7 h à 15 h au lieu de 9 h à 17 h.

Avantages et inconvénients des horaires flexibles

Que ce soit en télétravail ou au bureau, l'horaire flexible présente de nombreux avantages tant pour l'employeur que pour les salariés.

Horaires flexibles : les avantages

Les avantages des horaires flexibles pour l’employé

L'adoption d'horaires flexibles offre aux employés plusieurs avantages significatifs :

une économie de temps : fini les embouteillages ou les transports manqués aux heures de pointe ! L’aménagement du temps de travail améliore le bien-être des employés et leur permet de réaliser des tâches pro ou perso ;



un équilibre vie pro-vie perso amélioré : un emploi avec horaire flexible facilite l'adaptation aux contraintes quotidiennes, particulièrement pour les parents. D'autres motivations telles que des besoins médicaux, la poursuite de loisirs, ou la gestion des imprévus, peuvent également justifier ce désir de flexibilité ;

une augmentation de la productivité : en gagnant du temps, les employés optimisent leur productivité et efficacité, boostant leur moral et réduisant le stress. Cela favorise une meilleure concentration sur leurs tâches durant leur temps de travail effectif.

Les avantages des horaires flexibles pour l’employeur

Les employeurs bénéficient de plusieurs avantages en adoptant les horaires flexibles :

un recrutement plus performant : les horaires flexibles attirent généralement les nouveaux talents tout en renforçant la rétention des employés qualifiés. Cette souplesse accroît leur satisfaction professionnelle, établissant ainsi un lien solide de fidélité envers l'entreprise ;



une optimisation plus efficace des ressources : en adoptant les horaires flexibles, les entreprises optimisent leur utilisation des ressources, renforçant leur rentabilité globale. Ne pas avoir tous les employés simultanément présents dans les locaux offre aux entreprises des avantages économiques non-négligeables.

Horaires flexibles : les points d’attention

Bien que présentant des avantages apparents, les horaires flexibles comportent des aspects moins favorables :

une perte possible de cohésion d'équipe : l'absence de présence physique simultanée des salariés peut entraîner un manque de cohésion. Le manque de contact avec ses collègues peut impacter la motivation à atteindre des objectifs communs, retardant la progression des projets nécessitant une collaboration étroite ;

une organisation plus difficile : la mise en place de contrats de travail avec horaires flexibles, surtout au sein d'une équipe, nécessite une organisation rigoureuse. Des directives claires sont indispensables pour garantir une exécution efficace des tâches.

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Les employés peuvent solliciter des ajustements d'horaires, que l'employeur est libre d’accepter ou de refuser. L’employeur peut également choisir de mettre en place des politiques de flexibilité au niveau de toute l'entreprise.

Pour assurer une transition harmonieuse vers cette nouvelle pratique, il est impératif d'anticiper les défis potentiels et d'adopter de nouvelles pratiques.

Anticiper les défis

Avant d'intégrer de nouvelles politiques flexibles, il est important de comprendre les besoins des employés. La réalisation d'une enquête, prenant en compte leur diversité en termes de métier, situation familiale, lieu de résidence, etc., peut mettre en lumière leurs besoins et préoccupations.

Pour démarrer sur de bonnes bases, les équipes peuvent par exemple être réunies pour une explication détaillée des nouvelles procédures.

Mettre en place de nouvelles pratiques

Pour optimiser l'implémentation des horaires flexibles, l'adoption de nouvelles pratiques de planification et de suivi des tâches est essentielle.

En outre, il est recommandé de penser aux outils nécessaires pour soutenir ces nouvelles politiques. Il peut par exemple s’agir de la possibilité, pour les employés, de documenter leur travail et leurs réflexions. Cette approche facilitera une mise en œuvre réussie.

Les erreurs à éviter

Pour un environnement de travail sain et productif, certaines erreurs doivent être évitées :

Sous-estimer l'importance de l'espace de travail

Des horaires flexibles ne justifient pas l’abandon des bureaux. Au contraire, il est essentiel d’inviter les salariés à travailler dans des locaux attractifs, bien aménagés.

Négliger le droit à la déconnexion

La flexibilité du travail ne signifie pas que les salariés doivent être constamment disponibles. Si l’employeur a besoin de les joindre, il faut, en amont, se référer à leur planning pour le faire pendant les heures de travail convenues.