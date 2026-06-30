Le plus gros défaut de la génération de tes grands-parents ?

Fête de famille : on parle boulot ou pas ?

Le secret d'une collaboration familiale efficace ?

Dans notre nouvelle série vidéo, un trio intergénérationnel échange en face à face sur sa vision du travail... et cassera vos clichés !

Dans ce quatrième épisode, Cris, fondatrice, Laurence, directrice, et Alexia, responsable développement digital dans le salon de coiffure Spécialiste de la coloration , parlent sans tabou de leur collaboration, de leurs attentes et des différences entre leurs générations.

Des récits, sans zombie ni dystopie, sur le travail en 2051 S’inscrire à la newsletter