Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

En quoi consiste la charte de droit à la déconnexion ?

Bouchra Ettaleb
Mise à jour le 4 mins

Guide de la gestion RH

Télécharger gratuitement
Sommaire

En entreprise, une charte définit les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion. Elle s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise et vise à garantir le respect des temps de repos, de congés, ainsi que de la vie privée des salariés. 

Ce droit à la déconnexion concerne principalement les salariés en télétravail qui sont plus amenés à consulter leurs outils de travail à toute heure de la journée.

Comment rédiger une charte de droit à la déconnexion ? Quelles sont les règles définies par le Code du travail ? Payfit vous guide sur la gestion du temps de travail de vos salariés.

Qu’est-ce que la charte de droit à la déconnexion ?

À défaut de la négociation d’un accord collectif, l’employeur est tenu d’élaborer une charte de droit à la déconnexion, après avis du Comité Social et Économique (CSE).

Cette charte doit définir les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion au travail pour l’ensemble des collaborateurs.

Elle doit également prévoir la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

L’objectif d’un tel document est de formaliser le droit des salariés à ne pas être sollicités par des outils numériques professionnels en dehors des horaires de travail. L’employeur s’assure ainsi de respecter l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés, tout en protégeant leur santé face aux risques du numérique.

💡 Bon à savoir : les entreprises non tenues de formaliser le droit à la déconnexion ont également l’obligation de veiller au respect de celui-ci.

Par ailleurs, la problématique du droit à la déconnexion doit être particulièrement prise au sérieux dans le cadre des conventions de forfait. L'accord prévoyant la conclusion de ces conventions doit en effet déterminer les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

 Guide de la gestion RH

Télécharger gratuitement

Comment rédiger une charte de droit à la déconnexion ?

Mettre en place une charte de droit de la déconnexion permet d’instaurer de bonnes pratiques au sein de l’entreprise.

Sa rédaction participe à une amélioration de la communication entre les collaborateurs, ainsi qu’à une meilleure qualité des échanges. Elle présente aussi d’autres avantages pour le bien-être des salariés :

  • diminution de la surcharge informationnelle et mentale ;

  • éviter la connexion abusive hors de l’amplitude horaire de travail ;

  • promouvoir les échanges directs et le rapport humain.

Respecter un formalisme

Il n’existe pas de formalisme, à proprement parler, d’une charte déconnexion. La rédaction est libre. Nous vous recommandons toutefois d’y faire figurer certaines mentions, notamment : 

  • l’hyperconnexion et son encadrement ;

  • les modalités d’utilisation des outils digitaux dans l’entreprise ;

  • les périodes de repos et de congés de l’entreprise ainsi que les horaires de travail.

Parmi les mesures concrètes nourrissant les chartes de droit à la déconnexion, on compte à titre d’exemple :

  • la non-obligation de répondre aux e-mails en dehors du temps de travail ;

  • une sensibilisation aux dérives des e-mails et messageries internes (destinataires multiples, consultations permanentes, etc.) ;

  • un blocage technique des outils numériques, sur des plages horaires d’indisponibilité définies par l’employeur ;

  • la mise en œuvre d’une formation aux bonnes pratiques de l’utilisation des équipements numériques professionnels.

S’inspirer d’un modèle existant

Afin d’éviter certaines erreurs et de s’assurer d’une rédaction claire et concise, nous vous recommandons de vous inspirer d’un modèle de charte de droit à la déconnexion sur Internet. 

Une multitude d’exemples de charte de droit à la déconnexion sont disponibles gratuitement en ligne, souvent rédigés par un expert ou un cabinet juridique spécialisé dans le droit du travail.

Certaines chartes sont en PDF, d’autres en format Word, afin de faciliter les modifications en fonction des spécificités de votre entreprise et de vos collaborateurs.

En utilisant un modèle de charte de droit à la déconnexion, vous bénéficiez d’un guide exhaustif pour organiser la gestion du repos de vos salariés, dans le respect de la durée maximale de travail.

Envie de suivre les temps de travail sans faire d’erreurs ?

Demander une démo

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels salariés sont concernés par la charte de droit à la déconnexion ?

Tous les salariés équipés d’outils numériques professionnels dans le cadre de leur activité sont concernés par la charte de droit à la déconnexion. Il peut s’agir de cadres ou de non-cadres, de salariés sédentaires, itinérants ou en télétravail, ou encore de personnel d'encadrement et de direction.

La charte de droit à la déconnexion est-elle obligatoire pour toutes les entreprises ?

La mise en place d’une charte de droit à la déconnexion est obligatoire uniquement pour les entreprises de plus de 50 salariés, en l'absence d'un accord collectif négocié par l’employeur. Cette obligation de l’entreprise est inscrite dans le Code du travail suite à la Loi Travail du 8 août 2016. Des mesures de déconnexion peuvent toutefois être prises dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

La charte de droit à la déconnexion protège-t-elle la vie privée et la santé des salariés ?

Ce document garantit au salarié un temps préservé de toute sollicitation professionnelle hors des horaires de travail, qu’elle prenne la forme d’appel, d’e-mail ou de message électronique. L’entreprise respecte ainsi le droit à la vie privée du salarié conformément à l’article 9 du Code civil, et s’assure que le travail ne prenne pas une place trop importante dans la sphère privée.

Cette charte protège également la santé physique et mentale du salarié contre les risques liés à l’hyperconnexion : stress, fatigue chronique ou encore troubles psychosociaux. La négociation de temps de repos entre l’entreprise et le salarié permet ainsi de concilier vie professionnelle et personnelle. Des actions d'information et de sensibilisation sont mises en place par la charte afin de prévenir des risques d’une utilisation abusive des outils numériques.

Pour aller plus loin...

Feuille de temps : modèle Excel gratuit

Une feuille de temps bien conçue fait gagner plusieurs heures par semaine aux RH. Voici comment la créer facilement et téléchargez notre modèle Excel gratuit.

Lire l'article

Heures supplémentaires : règles, paiement et obligations

Comment bien gérer les heures supplémentaires en entreprise ? Voici toutes les règles de calcul, la majoration, le repos compensateur et les avantages TEPA.

Lire l'article

Temps de travail effectif : règles et calcul

Temps de travail effectif : définition légale, calcul et décompte des heures en 2025. Pauses, trajets, habillage : quels temps sont inclus ?

Lire l'article

Temps de travail : tout savoir

Durée légale de travail, heures maximales, temps de travail effectif, aménagement du temps de travail : On vous explique tout.

Lire l'article

Obligations de l’employeur en matière de télétravail : guide

Vous souhaitez mettre en place le télétravail dans votre entreprise mais ne savez pas quelles seront vos obligations ? Payfit vous accompagne.

Lire l'article

Pointeuse de temps de travail : dispositif et mise en place

Vous souhaitez mettre en place une pointeuse pour suivre le temps de travail de vos salariés ? Payfit vous détaille le dispositif.

Lire l'article
  • « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
  • « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
  • « J’utilise Payfit en tant que salarié, et quel bonheur ! »Pauline Vivier
  • « Un logiciel de gestion super pratique ! »Lisa
  • « Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit. »Christophe
  • « 30% de temps en moins sur la paie. »Baptiste
  • « Payfit libère les RH pour se concentrer sur l’essentiel. »Manon

Rejoignez +22 000 décisionnaires qui prennent soin de leurs salariés avec Payfit

Sans frais cachés.

Essayez maintenantDemandez une démo