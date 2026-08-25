¿Qué diferencia hay entre el finiquito y la liquidación? Ambos son documentos que aparecen con el fin de la relación laboral entre empresa y trabajador y la extinción del contrato de trabajo .

Es un error común pensar que existe una diferencia entre finiquito y liquidación. Lo cierto es que en la normativa española no queda muy clara la diferencia entre ambos. Ni siquiera queda claro si existe dicha diferencia o no.

¿Qué es el finiquito? ¿Y la liquidación? En el artículo de hoy, explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre el finiquito y la liquidación.

¿Qué diferencia hay entre finiquito y liquidación?

¿Qué diferencia hay entre finiquito y liquidación?

Lo primero que hay que saber es que esta cuestión se regula en el artículo 49 del estatuto de los Trabajadores (ET) establece que:

“El empresario, con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar a los trabajadores la denuncia, o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, deberá acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas”.

El finiquito y liquidación son dos conceptos que se asocian al fin de la relación laboral y forman parte de los papeles de fin del contrato, que son los siguientes:

Carta de despido Finiquito Certificado de empresa

En otras palabras, podemos exponer que ni en la legislación española ni en la jurisprudencia se establece una diferencia entre finiquito y liquidación. El finiquito (también llamado “liquidación de haberes y finiquito” o “saldo y finiquito”) es una serie de importes que el trabajador ha adeudado y no han sido abonados todavía en el momento de la extinción del contrato.

Estos importes se generan por el simple hecho de haber prestado servicios durante un determinado tiempo en la empresa y siempre se refieren a importes adeudados pendientes de pago, ya sean salario o indemnización por despido.

Como decimos, no hay separación entre los documentos de finiquito y liquidación en la ley española, por lo que no está clara la diferencia, ni siquiera se establece que haya una diferencia.

De todas formas, hay situaciones en las que sí se separa en dos documentos distintos el finiquito y la liquidación. Por ejemplo, en el despido por causas objetivas se realiza:

Por un lado, el abono de la indemnización con la carta de despido 15 días antes de la extinción del contrato (puedes descargarte nuestro modelo gratuito).

Por otro, el abono del finiquito y la nómina cuando se hace efectivo el despido.

Es decir, en el caso del despido objetivo encontraríamos dos recibos distintos, a pesar de que no exista realmente una diferencia como tal entre finiquito y liquidación, pues nada se dice en el estatuto de los Trabajadores ni en la jurisprudencia.

Por ejemplo, en PayFit elaboramos un único documento, el finiquito, donde se incluyen:

La indemnización (si procediera) Liquidación de las vacaciones Las pagas extra Otros conceptos

Es decir, no diferenciamos entre documento de finiquito y liquidación, sino que liquidación de saldo y finiquito se hacen en un solo documento donde se establece la causa de baja, fecha de extinción y todos los devengos pendientes de abono hasta ese momento. Cuando procede, en ese mismo documento se añade la indemnización.

Modelo de carta de despido Descárgate el modelo gratis

¿Cuándo se da finiquito y cuando liquidación?

Como decimos, es obligatorio que la empresa entregue el finiquito al trabajador, puesto que son cantidades adeudadas que le pertenecen por la prestación de servicios a la empresa.

El finiquito siempre se entrega, independientemente de que exista o no indemnización (liquidación). Pero el hecho de que exista liquidación (por ejemplo, en un despido calificado improcedente) no significa que no haya finiquito. Ambos conceptos pueden coexistir.

Es decir, cuando se produce el fin del contrato laboral, el empresario debe proporcionar al trabajador el finiquito y en los casos que proceda, la liquidación de dicho contrato.

Tabla de finiquito y liquidación:

El finiquito y liquidación siempre se entrega cuando finaliza la relación laboral, independientemente de las causas de extinción del contrato de trabajo. La indemnización se entrega solo en los casos que proceda. Se puede entregar solo el finiquito y liquidación de la indemnización, pero nunca sólo la liquidación de la indemnización.

¿Cómo se calcula la liquidación y finiquito?

Para saber cómo calcular finiquito y liquidación hay que tener claras algunas ideas.

El cálculo de un finiquito se calcula igual independientemente al tipo de contrato de trabajo y del trabajador en cada caso. Solo varían los importes a liquidar en función de la categoría de cada empleado (porque tendrán un salario distinto).

Estos son los conceptos principales que se incluyen en el finiquito y liquidación:

El salario de los días trabajados que todavía no se han cobrado en el momento del fin de la relación laboral.

Pagas extra y horas extraordinarias (no prorrateadas) que están pendientes de pago.

Vacaciones laborales no disfrutadas, que se calculan hasta el momento del fin del contrato.

Otros conceptos generados y no pagados.

En caso de indemnización por despido, el importe que corresponda.

En nuestro post sobre cómo calcular un finiquito te explicamos todos los detalles.

Documento de liquidación y finiquito

No existe un modelo estándar de finiquito y liquidación, sino que cada empresa podrá crear su propio modelo siempre y cuando en él queden claros todos los conceptos y contenido. En el documento de finiquito y liquidación hay que incluir estos datos mínimos:

El salario de los días trabajados y no cobrados.

Pagas extra y horas extraordinarias (no prorrateadas) que están pendientes de pago.

Vacaciones laborales no disfrutadas, que se calculan hasta el momento del fin del contrato.

Otras cuantías generadas y no pagadas.

En caso de indemnización por despido, el importe que corresponda.

Ejemplos de finiquito y liquidación

La mejor forma de entender la diferencia es con un ejemplo de finiquito y liquidación:

Finiquito por despido objetivo: se retribuyen 15 días de falta de preaviso por no comunicar con el tiempo previo establecido para el despido objetivo la extinción, los días de vacaciones pendientes de disfrutar y generados hasta la fecha del despido y la indemnización.

ℹ️ Puedes visitar nuestro otro artículo sobre finiquito y liquidación si quieres conocer más en profundidad los detalles sobre documento de liquidación y finiquito y ver ejemplos reales de finiquito por despido disciplinario con reconocimiento de indemnización despido improcedente, o finiquito por baja voluntaria sin indemnización pero con vacaciones y pagas extra.

En PayFit somos conscientes de las dificultades que supone calcular el finiquito y liquidación y elaborar un documento completo y correcto. Por ello, te explicamos a continuación cómo elaboramos los finiquitos de tus empleados a través de nuestro software.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la extinción del contrato de trabajo? 1) Generación del finiquito y gestión de los papeles de fin del contrato La plataforma propone una simulación de liquidación de vacaciones y una propuesta de indemnización

Extingue el contrato a través de la plataforma de PayFit y genera automáticamente el finiquito y liquidación y el certificado de empresa

Notificación de la extinción al ex trabajador y tramitación de su baja en la Seguridad Social 2) Gestiona el fin de la contratación y los trámites administrativos Cálculo de todos los conceptos laborales: vacaciones, salario, jornada, bajas laborales, gastos adeudados, pagas extra, horas extraordinarias, indemnizaciones, etc.

Firma electrónica de documentos: carta de despido, finiquito, anexos, nóminas, etc.

Asignación de un asesor laboral que te acompaña durante toda tu estancia en PayFit y asesora sobre las novedades legales 3) Gestiona la última nómina del trabajador Gestiona y automatiza las nóminas y trámites con la Seguridad Social

Introduce, modifica y actualiza los datos en cualquier momento antes del cierre de nóminas y envía las nóminas automáticamente a cada empleado por email

Genera el fichero SEPA de forma automática