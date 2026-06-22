Reabre y edita tus nóminas
Con la función de reabrir nóminas, PayFit te permite modificar y corregir fácilmente cualquier nómina ya cerrada, asegurando que los errores o cambios de última hora puedan resolverse de forma rápida y sencilla.
Pensada para facilitar el trabajo tanto a administradores como a responsables de nómina, esta funcionalidad permite reabrir y modificar nóminas ya cerradas de forma sencilla y segura. Así, es posible corregir errores o realizar ajustes de última hora sin complicaciones ni retrasos.
Disponible directamente en la plataforma, la función de reabrir nóminas te da la flexibilidad de actualizar cualquier dato necesario con total trazabilidad y control. Todo el proceso está respaldado por la experiencia de nuestros expertos en nóminas y la tecnología de PayFit, garantizando que cualquier cambio realizado cumpla siempre con la normativa vigente.
Nuestros especialistas han puesto especial atención en cubrir los escenarios más habituales y complejos, como correcciones de sueldos, modificaciones de retenciones o ajustes derivados de incidencias de última hora.
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