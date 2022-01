Liberkeys

Liberkeys, c'est l'entreprise qui bouscule les codes traditionnels du monde de l'immobilier et qui ambitionne de transformer l'expérience de transaction immobilière. Véritable de agence immobilière dématérialisée, l'entreprise allie une technologie puissante à l'expertise humaine afin de fluidifier le processus lourd de vente ou d'acquisition d'un bien.

Après 2 ans d'existence, Julien et ses équipes ambitionne de véritablement clarifier le parcours d'achat et de vente. En disposant d'un service client des plus performants, Liberkeys permet aux vendeurs comme aux acheteurs de gagner du temps. En effet, l'automatisation de certaines tâches chronophages et à faible valeur ajoutée (la gestion des plannings de visite, le suivi des annonces, la qualification des acheteurs) permet un gain de temps considérable.

Aujourd'hui présents dans plusieurs villes, Liberkeys recrute des sales, des agents commerciaux, des business developers dans toute la France ! "Et PayFit nous accompagne dans la gestion de toutes ces nouvelles recrues."

Liberkeys et PayFit