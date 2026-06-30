Le plus fascinant dans le job d'un stagiaire ?

Le jalon symbolique de la réussite ultime d'une boîte ?

Le jour où tu t'es senti CEO ?

Dans notre nouvelle série vidéo, 2 profils que tout semble opposer échangent en face à face sur le monde du travail... et casseront vos clichés !

Dans ce troisième épisode, Raphaël, CEO chez Matera et Gabrielle, stagiaire en onboarding, parlent sans tabou de leur vision de l'entreprise, la culture, la réussite et la communication.

Modèle de charte de télétravail Télécharger gratuitement