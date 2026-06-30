Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Face-à-Face #3 avec Gabrielle et Raphaël de chez Matera
Le plus fascinant dans le job d'un stagiaire ?
Le jalon symbolique de la réussite ultime d'une boîte ?
Le jour où tu t'es senti CEO ?
Dans notre nouvelle série vidéo, 2 profils que tout semble opposer échangent en face à face sur le monde du travail... et casseront vos clichés !
Dans ce troisième épisode, Raphaël, CEO chez Matera et Gabrielle, stagiaire en onboarding, parlent sans tabou de leur vision de l'entreprise, la culture, la réussite et la communication.
Modèle de charte de télétravail
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L’intrapreneuriat désigne le fait pour un salarié d'entreprendre au sein de l’entreprise dans laquelle il travaille. Explications.
Pour améliorer la productivité de vos collaborateurs, il est important de valoriser leurs compétences tout comme leurs réussites. Comment y parvenir ?
Dans ce premier Face-à-Face, le recruteur et l'ex-candidate de chez Welcome viennent à bout des clichés sur le monde du travail.