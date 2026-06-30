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Face-à-Face #3 avec Gabrielle et Raphaël de chez Matera

Camille Leroux
Camille de Waele
, Responsable de contenus @PayFit
Mise à jour le
1 min
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  • Le plus fascinant dans le job d'un stagiaire ?

  • Le jalon symbolique de la réussite ultime d'une boîte ?

  • Le jour où tu t'es senti CEO ?

Dans notre nouvelle série vidéo, 2 profils que tout semble opposer échangent en face à face sur le monde du travail... et casseront vos clichés !

Dans ce troisième épisode, Raphaël, CEO chez Matera et Gabrielle, stagiaire en onboarding, parlent sans tabou de leur vision de l'entreprise, la culture, la réussite et la communication.

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