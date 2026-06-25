À retenir L’employeur doit convoquer le salarié à un entretien avant le licenciement.

La lettre doit contenir des mentions obligatoires sous peine d’entraîner une irrégularité de la procédure.

Le salarié doit être informé au minimum 5 jours ouvrables avant l’entretien.

Le licenciement est un mode de rupture du contrat de travail qui repose sur la décision unilatérale de l’employeur . Que ce soit pour un motif disciplinaire ou pour un licenciement pour insuffisance professionnelle, la procédure de licenciement impose à l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable , avant de prendre sa décision définitive. Cette étape permet d'assurer la régularité de la rupture.

Comment convoquer un salarié à un entretien préalable de licenciement ? Que contient la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement ? Quel est le délai à respecter ? PayFit vous explique.

Quelle forme doit prendre la convocation du salarié à un entretien préalable de licenciement ?

Quelle forme doit prendre la convocation du salarié à un entretien préalable de licenciement ?

La procédure de licenciement prévoit que l’employeur qui envisage de licencier un salarié, quel qu'en soit le motif, doit obligatoirement le convoquer à un entretien préalable de licenciement. La convocation du salarié doit prendre la forme d’une lettre écrite .

💡 Bon à savoir : dans le cadre d’un licenciement pour faute, le salarié doit être convoqué à l’entretien préalable de licenciement dans un délai de 2 mois à compter des faits qui lui sont reprochés . Convoquer le salarié après ce délai entraînera une irrégularité de la procédure.

Que contient la lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement ?

La lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement doit obligatoirement contenir les mentions suivantes :

l’ objet de l’entretien , à savoir échanger au sujet d’un éventuel licenciement ;

la date et l’ heure de l’entretien ;

le lieu de l’entretien qui peut être le lieu de travail du salarié ou le siège social de l’entreprise ;

l’information au salarié qu’il dispose de la possibilité de se faire assister ainsi que les coordonnées des services permettant d’accéder à la liste des conseillers du salarié ;

la signature de l’employeur ou de son représentant.

⚠️ Attention : l’omission de l’une de ces mentions entraîne l’ irrégularité de la procédure . Par ailleurs, l’absence de mention concernant la possibilité pour le salarié de se faire assister peut être sanctionnée par une indemnité égale à 1 mois de salaire . C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser un modèle de convocation à un entretien préalable de licenciement , pour être certain de ne pas oublier l’une des mentions obligatoires.

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La lettre peut être remise au salarié en main propre contre décharge attestant de sa bonne réception , ou faire l’objet d’un envoi par courrier recommandé avec accusé de réception .

💡 Bon à savoir : l’utilisation généralisée de l’e-mail comme moyen de communication n’ouvre pas droit à l’employeur de substituer la remise en main propre ou l’envoi par lettre recommandée par l’envoi d’un e-mail.

En effet, l'envoi d’un e-mail ne permet pas à l’employeur de s’assurer de la date de prise de connaissance de la convocation par le salarié . Cette date est pourtant nécessaire pour faire courir le délai à respecter avant la date de l’entretien préalable de licenciement proprement dit.

Quand transmettre la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement ?

Un délai de 5 jours ouvrables doit obligatoirement être respecté par l’employeur entre la présentation de la lettre au salarié ou sa remise en main propre, et la date de l’entretien préalable de licenciement .

💡 Bon à savoir : ce délai minimum fait l’objet d’une prolongation jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsqu’il prend fin un dimanche, un jour férié ou un jour chômé.

Ce délai a pour but de permettre au salarié de se préparer à l’entretien et fait partie des délais de licenciement .