Pero… ¿En qué consiste esta técnica ? ¿Cómo podrías emplear en tu empresa ? En este artículo te damos todas las claves.

Cada vez son más las personas que hacen uso de las TIC para buscar empleo. Hay empresas que realizan el proceso de reclutamiento y selección de personal 2.0 para cubrir esas vacantes en los puestos de trabajo.

¿En qué consiste la selección de personal y el reclutamiento 2.0 ? ¿El reclutamiento 2.0 y su definición ? ¿Cómo llevar a cabo el reclutamiento 2.0 ?

En la era digital, los métodos tradicionales de reclutamiento están siendo transformados por nuevas estrategias y herramientas tecnológicas. Este enfoque innovador, conocido como reclutamiento 2.0, aprovecha las redes sociales, las plataformas de empleo online y otras tecnologías digitales para atraer, evaluar y captar talento de manera más eficiente y efectiva. Aún no sabes ¿Qué es el reclutamiento 2.0 ? A continuación, te responderemos a la gran pregunta.

Como bien sabemos, las nuevas tecnologías han revolucionado también la forma de trabajar y de encontrar empleo. Cada vez más, nuestra sociedad está más digitalizada gracias a las herramientas TIC que son la clave en el día a día en cada área de trabajo; así como también en los departamentos de RRHH, en especial en el proceso de reclutamiento.

¿El reclutamiento 2.0 y su definición ?

Social recruiting o (reclutamiento 2.0) consiste en captar y atraer personas aptas para las vacantes que haya en la empresa a través de redes sociales, anuncios, etc. Los nuevos avances han revolucionado el mundo. Por ello, las compañías aprovechan este potencial para captar a las personas idóneas.

Los encargados de efectuar el reclutamiento y la selección de personal son los profesionales de recursos humanos. Ellos afirman que este método es un valor para el negocio, puesto que ahorra tiempo. De hecho, muchos consideran que las redes sociales pueden ser el futuro del reclutamiento empresarial en la era digital.

¿Cuáles son las características del reclutamiento 2.0 ?

El reclutamiento 2.0 representa una evolución significativa en las estrategias de contratación, marcando un antes y un después en la interacción entre empresas y candidatos. A continuación, te dejamos algunas características del reclutamiento 2.0 :

Uso intensivo de tecnología

Presencia en redes sociales

Enfoque en la marca empleadora

Procesos de selección innovadores

Análisis de datos para la toma de decisiones

Interacción y seguimiento automatizados

¿Cuáles son las ventajas del reclutamiento 2.0 ?

En cuanto a las ventajas del reclutamiento, nos encontramos con algunas como, por ejemplo :

Ahorrar costes y tiempo : Al gestionar los curriculum vitae por internet, se aligeran los trámites y se disminuye el coste económico. Con pocos recursos financieros y con buenas fuentes de reclutamiento 2.0 puedes captar a un buen número de candidatos para la compañía. Mejor conocimiento de los candidatos : Permite una mayor interacción con los solicitantes de empleo. Las empresas pueden aprovechar para tratar más que las vacantes. Se pueden comentar asuntos que permitan diseñar un plan de formación. Candidatos pasivos : Vamos a empezar definiendo quiénes son los candidatos pasivos. Son las personas​ aptas para trabajar en la empresa, pero que no quieren cambiar su entorno laboral. Estos candidatos participan y comparten su conocimiento en diferentes plataformas como blogs, foros, y demás. Aumenta el alcance de las ofertas : Las redes sociales y otras plataformas permiten extender por todo el mundo las ofertas de empleo. Esto hace que otras personas compartan la información con sus contactos. Hay aplicaciones que se encargan de publicar numerosas ofertas de trabajo con hasta un 80 % de fuentes de reclutamiento. Sin duda, un ahorro de tiempo y costes operativos. Aporta información que suele ignorarse : Las redes sociales, a la hora de aportar datos sobre un candidato, son las encargadas de proporcionar esa información. De hecho, hay muchas compañías que, antes de contratar a alguien, hacen una revisión de sus perfiles para conocer un poco más a ese aspirante. Este método es mucho más claro, sincero y realista, a la vez que compatible con el inbound recruiting .

El reclutamiento 2.0, o reclutamiento digital, ofrece múltiples ventajas que transforman la manera en que las empresas atraen y seleccionan talento. En conjunto, el reclutamiento 2.0 no solo aumenta la eficiencia y reduce costes, sino que también mejora la experiencia del candidato, posicionando a la empresa como un empleador atractivo en el competitivo mercado laboral actual.

¿Cómo llevar a cabo el reclutamiento 2.0 ?

Antes que nada, la herramienta usada para el proceso de selección de personal debe de tener y aportar una buena experiencia. No solo para el aspirante, sino también para el que recluta. Esta es la única manera de posibilitar un aprendizaje mutuo. El proceso debe de ser adecuado y fácil, sencillo, breve, claro, puesto que los procesos largos no resultan rentables.

Por otro lado, el procedimiento de reclutamiento y selección 2.0 debe estar focalizado también en los smartphones. Luego, en cuanto a cómo llegar a la gente, se debe tener en cuenta la red social adecuada. Buenos ejemplos son Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn. Esta última, sin duda, sigue siendo la plataforma número uno para la selección de candidatos.

En cuanto a la captación de personas, no solo se hace uso de las redes sociales. También hay más opciones, como entrevistas online, enviar el CV por e-mail, o un videocurrículum. Respecto a esto último, hay candidatos que cuentan con canales profesionales en plataformas como YouTube. Esto es, como te puedes imaginar, un ahorro de tiempo considerable en el proceso. En otras palabras, es muy importante tener claro cómo hacer una entrevista de trabajo .

El hablar «de tú a tú» proporciona un trato más normal, más cercano. A mucha gente le gusta el reclutamiento 2.0, porque se desvanece por completo el esquema empresario-candidato.

En conclusión, el reclutamiento y selección 2.0 es la nueva forma de encontrar talento en el competitivo mercado laboral actual. Al integrar tecnologías avanzadas y plataformas digitales, las empresas pueden acceder a una base más amplia de candidatos, mejorar la calidad de sus contrataciones y agilizar el proceso de selección. Con herramientas como PayFit, que facilitan la gestión de nóminas y recursos humanos, las empresas no solo optimizan la contratación, sino que también mejoran la experiencia global de sus empleados, posicionándose como líderes en la captación del talento más prometedor.