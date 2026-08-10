Todo lo que necesitas saber sobre los gastos de explotación

Seguramente hayas escuchado hablar de los gastos de explotación en una empresa. Estos tipos de gastos también se conocen como “gastos operativos” y están presentes en el día a día de nuestra empresa.

Los gastos de una empresa están divididos en diferentes categorías, cada una de ellas haciendo referencia a un tipo de gasto u otro. Existen los gastos directos, gastos variables (donde se incluyen las notas de gasto ), gastos indirectos…y los gastos de explotación.

¿Qué son los gastos de explotación? ¿Qué gastos de explotación existen? ¿Por qué los gastos de explotación son importantes? En PayFit, te lo explicamos.

¿Qué son los gastos de explotación?

¿Qué son los gastos de explotación?

Los gastos de explotación u operativos hacen referencia a todos aquellos gastos necesarios para el desarrollo correcto de la actividad principal de una empresa. Estos gastos son necesarios para que la empresa genere su actividad principal de forma normal y sin inconvenientes.

Por ejemplo, si tenemos una empresa que se dedica a la consultoría, los gastos operativos serán aquellos que necesitará la empresa para proveer a sus clientes el servicio de consultoría. Estos gastos son clave a la hora de desarrollar la actividad principal de la empresa, por lo que serán diferentes según el sector en el cual la empresa desarrolle su actividad.

Modelo de nota de gastos Descárgala gratis

¿Qué gastos de explotación existen?

Como ya hemos mencionado anteriormente, los gastos de explotación son aquellos que se generan en el desarrollo de la actividad habitual de una empresa. Por lo tanto, podemos exponer que son necesarios para que la empresa pueda llevar a cabo su actividad y, por lo tanto, son fundamentales para su rentabilidad.

Es decir, entender y gestionar adecuadamente los gastos de explotación es fundamental para mejorar la rentabilidad de una empresa, asegurando que los recursos se utilizan de la manera más eficiente posible.

Por está razón, los gastos de explotación se pueden clasificar en tres grandes grupos:

Gastos de mano de obra: Incluyen los salarios y prestaciones sociales de los empleados, así como los gastos de formación y desarrollo.

Gastos de consumo, mercaderías o materias primas: Los gastos de consumo son aquellos que se destinan a la adquisición de bienes o servicios que se consumen en el proceso productivo o en la prestación de servicios.

Gastos fijos operativos: Los gastos fijos operativos son aquellos que no varían en función del volumen de producción o de las ventas. Incluyen los gastos de arrendamiento de oficinas, suministros, servicios de limpieza, mantenimiento, transporte, comunicaciones, marketing y publicidad, etc.

Otros gastos de explotación son aquellos que no encajan en las categorías de gastos de personal, gastos de servicios exteriores o gastos de amortización. Estos gastos pueden variar en función del tipo de empresa y de su actividad.

No obstante, a continuación y siguiendo el ejemplo de la empresa consultora, os daremos algunos gastos de explotación como ejemplos:

Gastos de mano de obra: Este tipo de gastos hace referencia mayoritariamente a sueldos de empleados y personas con relación con nuestra empresa. Los gastos de mano de obra no son solo el sueldo final del trabajador, sino que incluyen todos los impuestos relacionados con este ( retenciones de la Seguridad Social, IRPF, cotizaciones de desempleo, etc). Esto es necesario tenerlo en cuenta a la hora de realizar un balance de situación final, ya que en este se deberá incluir lo mencionado anteriormente.

Gastos de consumo, mercaderías o materias primas: Siguiendo el mismo ejemplo comentado anteriormente, en caso de una consultora tendríamos en cuenta todo aquel material necesario para poder ofrecer el servicio de forma adecuada. En este apartado entrarían la adquisición de dispositivos electrónicos, licencias de programas web, etc.

Gastos fijos operativos: Cuando pagamos la factura de la luz, agua o incluso alquiler de la oficina donde estemos desarrollando nuestras funciones, esto está considerado como gasto de explotación y en el balance de situación debemos indicarlo como tal.

Este tipo de gastos sirven para el correcto funcionamiento de la empresa, ya que si se diera el caso de que la empresa no dispusiera de luz, dispositivos electrónicos o licencias, como es lógico no podría prestar los servicios de forma eficiente a sus clientes.

Otros gastos de explotación: ¿Qué cuenta como otros gastos de explotación? ¿Qué se incluye en otros gastos de explotación? Son todos aquellos que no podemos clasificar como fijos operativos, de consumo o gastos de mano de obra. Estos gastos incluyen los gastos de servicios externos, gastos en tributos.

¿Por qué los gastos de explotación son importantes?

Los ingresos y gastos de explotación son clave para realizar una buena gestión de datos financieros en nuestra empresa. Gracias a estos gastos podemos calcular el resultado de explotación final. Estos elementos son esenciales para calcular el resultado de explotación final, que refleja la salud financiera de la empresa sin tener en cuenta impuestos y resultados financieros.

A la hora de obtener el resultado de explotación debemos tener en cuenta la diferencia entre los ingresos de explotación y los resultados de explotación junto a otros tipos de gastos como los gastos deducibles o gastos extraordinarios.

Este resultado final indica si la empresa tiene beneficios o bien tiene pérdidas, pero sin tener en cuenta impuestos y resultados financieros. En definitiva, los gastos de explotación nos hacen un análisis general de la situación de la empresa y de su desempeño desarrollando su actividad principal.

En PayFit te ayudamos a gestionar los gastos de empresa para que el departamento de RRHH tenga una preocupación administrativa menos. Hemos desarrollado un módulo de administración de gastos en el que los empleados solo necesitarán una imagen del ticket con el gasto de empresa que deseen subir. Automáticamente el gasto será subido a la plataforma de PayFit y llegará al manager asignado para que lo valide. ¡El futuro de los gastos no pasa por el papel! Desde PayFit hemos apostado por la desmaterialización de los gastos para aumentar la eficiencia de las empresas, y creemos que la mejor forma de hacerlo es de forma digital.

💻 ¿Quieres más información sobre el software de PayFit ? No lo dudes más y solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales.