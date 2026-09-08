Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Comment fonctionne la subdélégation de pouvoir ?

Moidziwa Mohamed Ali
Mise à jour le 3 mins

Guide de la gestion RH

Télécharger gratuitement
Sommaire

Lorsqu’un délégataire qui a reçu une délégation de pouvoir d’un dirigeant d’une société ou d’une association délègue à son tour une partie des missions qui lui ont été confiées, on parle alors de subdélégation de pouvoir

La subdélégation de pouvoir doit impérativement respecter des conditions de validité pour être conforme, dès lors qu’une subdélégation valide opère un transfert de la responsabilité pénale au profit du subdélégataire. 

Qui peut bénéficier d'une subdélégation de pouvoir ? Quelles sont les conditions de validité d’une subdélégation de pouvoir ? Comment faire une subdélégation de pouvoir ? Payfit vous explique.

Quelles sont les conditions de validité d’une subdélégation de pouvoir ? 

La subdélégation de pouvoir octroie la faculté au titulaire d’une délégation de pouvoir de transférer une partie de ses pouvoirs à une autre personne. De manière générale, la subdélégation est possible même sans l’autorisation du dirigeant

Toutefois, cette dernière est interdite lorsque le dirigeant s’oppose de manière explicite à toute possibilité de subdélégation dans l’acte de délégation initial. 

⚠️ Attention : il est interdit de procéder à une subdélégation totale des pouvoirs, c’est-à-dire de procéder à un transfert total des pouvoirs contenus dans l’acte de délégation initial. 

La mise en œuvre d’une subdélégation de pouvoir à une personne unique ou plusieurs subdélégataires nécessite le respect de plusieurs conditions de validité. Le subdélégataire doit :  

  • être un salarié de l'entreprise ; 

  • disposer de l’autorité et des compétences suffisantes au regard des missions qui lui sont confiées ; 

  • disposer des moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses missions ;

  • ne pas faire l’objet d’une interdiction de gérer. 

⚠️ Attention : en cas de subdélégation de pouvoir et de responsabilités distinctes à plusieurs délégataires, le délégant doit veiller à éviter toute interaction de nature à restreindre l’autorité et à entraver les initiatives de chacun. 

 Guide de la gestion RH

Télécharger gratuitement

Comment faire une subdélégation de pouvoir ?

La loi n’impose aucun formalisme concernant la subdélégation de pouvoir : celle-ci peut par exemple être orale. Toutefois, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de l’existence d’une délégation de pouvoir effective, qui a elle-même fait l’objet d’une subdélégation. 

En conséquence, il est recommandé de formaliser la subdélégation de pouvoir dans un écrit qui mentionne : 

  • l’identité du délégataire

  • l’identité du ou des subdélégataires

  • la signatures des deux parties ;

  • la durée de la subdélégation lorsque cette dernière est limitée

  • l’étendue de la subdélégation.

💡 Bon à savoir : le délégataire peut recourir dans le cadre d’une subdélégation de pouvoir à un modèle pour rédiger l’acte de subdélégation. 

Que faire en cas de non-respect de la subdélégation de pouvoir ?

De la même manière que le cadre d’une délégation de pouvoir ou encore d’une délégation de signature, la personne qui fait l’objet d’une subdélégation de pouvoir doit respecter les limites des facultés qui lui ont été données.

À défaut, le subdélégataire est susceptible de faire l’objet de poursuites pénales et de voir sa responsabilité engagée. 

Envie de gagner du temps sur la paie ?

Demander une démo

Pour aller plus loin...

Cumul mandat social et contrat de travail : règles 2026

Le cumul mandat social et contrat de travail offre à un dirigeant l'assurance chômage et une double rémunération. Mais son accès reste très encadré par la loi.

Lire l'article

Contrat de dirigeant : définition, conditions et procédures

Contrat de dirigeant : découvrez les conditions de cumul avec un mandat social, les droits liés au chômage et les règles d'une rédaction conforme.

Lire l'article

Bulletin de salaire du président de SAS : guide pratique

Bulletin de salaire du président de SAS : statut, rémunération et obligations. Découvrez quand l'établir et comment le rédiger avec les spécificités du statut.

Lire l'article

Fiche de paie président SASU : calcul et spécificités

La fiche de paie d’un président d’une SASU revêt de nombreuses spécificités et obligations. Payfit lève le voile sur ce document indissociable du salaire.

Lire l'article

Rémunération du président d’une SAS : comment la définir ?

Rémunération du président d’une SAS : comment déterminer son montant ? Salaire ou dividendes ? Payfit décrypte leurs effets juridiques, fiscaux et sociaux.

Lire l'article

Rémunération du gérant de SCI : montant et conséquences

Vous souhaitez rémunérer le gérant d’une SCI ? Salaire, dividendes, quelles options s’offrent à vous ? Les experts Payfit vous expliquent ce qu’il faut savoir.

Lire l'article
  • « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
  • « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
  • « J’utilise Payfit en tant que salarié, et quel bonheur ! »Pauline Vivier
  • « Un logiciel de gestion super pratique ! »Lisa
  • « Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit. »Christophe
  • « 30% de temps en moins sur la paie. »Baptiste
  • « Payfit libère les RH pour se concentrer sur l’essentiel. »Manon

Rejoignez +22 000 décisionnaires qui prennent soin de leurs salariés avec Payfit

Sans frais cachés.

Essayez maintenantDemandez une démo