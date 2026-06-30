Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Face-à-Face #5 avec Emilie et Olivia, RH freelance et employée
Pourquoi tu aimes être freelance ?
2 clichés liés à ton statut ?
Ce qui t'a fait devenir RH ?
Dans notre nouvelle série vidéo, 2 profils que tout semble opposer échangent en face à face sur le monde du travail... et casseront vos clichés !
Dans ce cinquième épisode, Olivia, freelance et fondatrice de UBoost, et Emilie, responsable RH chez Engie GBS, parlent sans tabou du quotidien des freelances et des employés, de l'importance des Ressources Humaines, et de pratiques RH innovantes.
Des récits, sans zombie ni dystopie, sur le travail en 2051
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L’intrapreneuriat désigne le fait pour un salarié d'entreprendre au sein de l’entreprise dans laquelle il travaille. Explications.
Pour améliorer la productivité de vos collaborateurs, il est important de valoriser leurs compétences tout comme leurs réussites. Comment y parvenir ?
Dans ce premier Face-à-Face, le recruteur et l'ex-candidate de chez Welcome viennent à bout des clichés sur le monde du travail.