Face-à-Face #5 avec Emilie et Olivia, RH freelance et employée

Pourquoi tu aimes être freelance ?

2 clichés liés à ton statut ?

Ce qui t'a fait devenir RH ?

Dans notre nouvelle série vidéo, 2 profils que tout semble opposer échangent en face à face sur le monde du travail... et casseront vos clichés !

Dans ce cinquième épisode, Olivia, freelance et fondatrice de UBoost, et Emilie, responsable RH chez Engie GBS, parlent sans tabou du quotidien des freelances et des employés, de l'importance des Ressources Humaines, et de pratiques RH innovantes.

Des récits, sans zombie ni dystopie, sur le travail en 2051 S’inscrire à la newsletter