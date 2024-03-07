Posez 25 jours de congés, partez 58 jours

Spoiler alert : en mai, vous risquez de ne pas trop travailler. Ou de vous sentir très très seul au bureau. Certes, l’avantage c’est que vos collègues ne piqueront pas les snacks Michel & Augustin. En vous y prenant bien, vous pouvez doubler votre temps de vacances d’ici la fin de l’année, tout en restant dans la légalité ! On vous explique comment dans cet article. 🎁 Plaisir d’offrir, joie de recevoir : on fait aussi le point sur les congés liés à votre CCN. Si cet acronyme ne vous dit rien, vous risquez d’avoir quelques belles surprises.

25 = 58 ? Le compte est bon 25 = 58 ? Le compte est bon “Vous n’avez pas les bases” Pacs, naissance, déménagement : qui a le droit, qui a le droit ? Gueule de bois, coeur brisé : tour du monde des congés insolites

25 = 58 ? Le compte est bon On dirait un calcul à la Jean-Claude Van Damme, et pourtant tout est vrai ! Alors… Prenez votre calendrier Identifiez tous les jours fériés Transformez-les en pont Vous y êtes ? Oui, en mai, c’est presque indécent. Comme on passerait 37 heures par an à penser à ses congés, on vous épargne ce temps de réflexion (votre employeur nous remerciera). On vous a préparé les 3 scénarios gagnants. Scénario 1 - Avril Le lundi de Pâques tombe le 1er avril en 2024. En posant 4 jours de congés du mardi 2 avril au vendredi 5 avril, vous profitez de 9 jours consécutifs. Scénario 2 - Mai Considérons l'Ascension, le jeudi 9 mai 2024. En posant un congé le vendredi 10 mai, vous vous offrez un long week-end de 4 jours. Mais pourquoi s'arrêter là ? Posez aussi les jours d’avant : du lundi 6 au mercredi 8 mai, vous bénéficiez alors de 9 jours de vacances, en n'en prenant que 3 ! Scénario 3 - Décembre Noël tombe le mercredi 25 décembre 2024, et le Nouvel an le mercredi 1er janvier. En posant vos congés les jeudi 26, vendredi 27, lundi 30 et mardi 31 décembre, terminez l'année avec 8 jours de vacances en n'en posant que 4 !

“Vous n’avez pas les bases” Rien de plus normal ! La règle des congés est tout sauf simple, basique. Mais pensez à votre RH qui, chaque année, reçoit des centaines de fois le fameux “Salut toi, bon weekend ? Au fait, je dois utiliser mes jours avant quelle date ? 🙈”. Voici notre mémo. 🧮 Nombre de congés par an Chaque mois, vous cumulez 2,5 jours de congés payés. Soit 5 semaines par an. Et ce, que vous travailliez à temps partiel ou à temps plein. 📆 Période de validité des congés

La période pour accumuler vos jours s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Vous devez vous assurer de prendre vos congés avant le 31 mai.

💡Votre entreprise peut accepter que vous les reportiez, mais elle n’est pas obligée.

Pacs, naissance, déménagement : qui a le droit, qui a le droit ? Certains jours de congés diffèrent en fonction de la convention collective ou accord d'entreprise. Ce petit effort de recherche pourrait vous dévoiler des jours supplémentaires pour des occasions à fêter. Mais aussi vous aider en cas d’épreuves à traverser. Exemples de congés supplémentaires : mariage ou PACS ;

naissance ;

déménagement ;

enfant malade ;

décès d’un proche ;

catastrophe naturelle. 💡Renseignez-vous en interne pour connaître vos droits.

Gueule de bois, coeur brisé : tour du monde des congés insolites Terminons sur une note plus joyeuse : les congés les plus improbables au monde ! 🍻 Gueule de bois : plutôt que de couper la caméra pendant vos meetings un lendemain d’afterwork, optez, comme dans cette start-up londonienne, pour un simple emoji "🍺"qui suffit pour poser votre journée. 💔 Coeur brisé : rupture difficile ? Pas de panique, à Shanghai, vous bénéficiez de 1 à 3 jours, selon votre âge, pour soigner votre peine amoureuse. 📺 Game of Thrones : être payé pour faire du binge watching, un rêve devenu réalité pour les salariés britanniques de Rehabstudio ! 🙏 Spiritualité : esprit, es- tu là ? Pour le savoir, certaines entreprises canadiennes offrent 3 jours de pause spirituelle. 🏭 Pollution : certains pays d’Asie évoquent la possibilité à terme d’offrir des “congés pollution” pour les salariés les plus exposés. Un congé qu’on aimerait éviter ! 💚 Coup de coeur pour Ubiq et son “congé écolo” : une initiative qui booste l'éco-mobilité en offrant 2 jours off pour troquer sa voiture contre des moyens de transport plus verts. On vous laisse choisir votre préféré parmi cette liste et apprécier vos vacances !