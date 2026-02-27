La negociación de un convenio colectivo es un proceso que se lleva a cabo entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios. En este contexto, los convenios colectivos y su negociación son un ámbito muy importante dentro de la gestión de empresa . Por ello, es imprescindible conocer al detalle todo lo relacionado con la negociación colectiva.

¿Cómo negociar un convenio colectivo? ¿Cuál es la diferencia entre negociación colectiva y convenio colectivo? ¿Qué es la comisión negociadora del convenio colectivo? En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todas las claves sobre la negociación del convenio colectivo.

¿Cómo negociar un convenio colectivo? ¿Cómo negociar un convenio colectivo? ¿Cuál es la diferencia entre negociación colectiva y convenio colectivo? ¿Qué es la comisión negociadora del convenio colectivo?

¿Cómo negociar un convenio colectivo?

¿Alguna vez tus empleados te han preguntado: cómo saber el convenio colectivo de mi empresa ? Bien, lo primero que hay que saber es que en el Estatuto de los Trabajadores se recoge que la ley garantizará el derecho fundamental a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios colectivos.

Es decir, la negociación colectiva es un derecho que ejercen los representantes de los empresarios y de los trabajadores y que da lugar a un convenio colectivo. Ahora bien, ¿cómo hay que negociar el convenio colectivo de la empresa?

Antes de nada, hay que saber que, como explicamos en nuestro post sobre tipos de convenios colectivos , existen distintos convenios según el ámbito territorial y funcional.

Para llevar a cabo la negociación hay que tener en cuenta varios puntos:

Los sujetos o partes legitimadas: son aquellas personas que tienen derecho a formar parte de la negociación del convenio colectivo, las que pueden negociar y firmar el convenio de trabajadores. Es decir, son las partes negociadoras. La negociación del convenio colectivo tiene que ser libre, voluntaria e independiente ya que es un proceso de diálogo y discusión a través de dinámicas de negociación. Los objetivos principales de la negociación del convenio colectivo son: pactar las condiciones de trabajo y productividad, remuneración de los trabajadores y normas aplicables a la relación laboral empresa - empleados.

¿Cuál es la importancia para el empresario de la negociación del convenio colectivo?

Un empresario o encargado de la gestión de recursos humanos en la empresa debe conocer qué convenio colectivo tiene que aplicar en su empresa, su vigencia y las cláusulas que se establecen en él.

Lo negociado en el convenio por las partes puede afectar a cuestiones claves de la relación laboral entre el trabajador y la empresa como el sistema de gestión de nóminas, las propias nóminas de los trabajadores, los contratos de trabajo de los empleados y, en general, a la organización en el trabajo.

Por ello, es imprescindible saber qué es un convenio colectivo y cómo llevar a cabo la negociación del convenio colectivo. A continuación vemos las fases del proceso.

¿Cuáles son las fases del proceso de negociación de un convenio colectivo?

En el inicio de la negociación del convenio colectivo:

La representación de los trabajadores o de los empresarios que promueva la negociación , comunicará por escrito y detalladamente a la otra parte la legitimación que ostenta, los ámbitos del Convenio y las materias objeto de negociación.

Se presenta a la autoridad laboral correspondiente una copia de esta comunicación.

Después, se constituye la comisión negociadora:

En el plazo máximo de 1 mes desde la recepción de la comunicación escrita . La parte receptora de la comunicación deberá responder a la propuesta de negociación y ambas partes establecerán un calendario o plan de negociación.

La comisión negociadora quedará válidamente constituida cuando las partes representen como mínimo y respectivamente, a la mayoría absoluta de los miembros de los comités de empresa y delegados de personal y a empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores afectados por el convenio.

Una vez establecida, comienza la negociación del convenio colectivo y la adopción de acuerdos:

Es fundamental que las partes negocien de buena fe y cualquier acto de violencia durante la negociación dará lugar a su suspensión inmediata. Los acuerdos deben contar con el voto favorable de la mayoría de cada uno de los grupos representados (empresarios y trabajadores).

Para que el convenio sea legalmente válido, es necesario que se formalice por escrito, de lo contrario, será considerado nulo. Además, debe presentarse ante la autoridad laboral competente dentro de los 15 días posteriores a su firma para su registro.

Posteriormente, se hará pública su publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el de la comunidad autónoma o provincia correspondiente, y esto debe ocurrir en un plazo no superior a 20 días. Es importante mencionar que el convenio tomará efecto desde la fecha que determinen las partes. Durante la negociación, se puede solicitar la intervención de un mediador acordado por las partes. La autoridad laboral, por su parte, garantizará que se cumpla el principio de igualdad en los convenios y tiene la facultad de acudir a la jurisdicción competente si detecta cláusulas discriminatorias en el convenio.

A grosso modo, las etapas de la negociación del convenio colectivo se pueden resumir de la siguiente manera:

ETAPAS DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO Preparación para la negociación del convenio colectivo. Establecer los puntos a tratar. Fijación de los mecanismos de mediación y arbitraje. Ratificación de los acuerdos. Ejecución y seguimiento de lo pactado.

Guía sobre los convenios colectivos Descargar la guía definitiva

¿Cuál es la diferencia entre negociación colectiva y convenio colectivo?

La negociación colectiva es un derecho que se regula en nuestra Constitución (art. 37). Por su parte, el convenio colectivo es una manifestación del derecho a la negociación colectiva y se recoge en el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores.

Es decir, el convenio colectivo es la forma o documento en la que se hace uso de este derecho. La negociación colectiva precede al convenio colectivo de manera que es lo que permite que exista el convenio colectivo.

En resumen, la negociación colectiva se materializa y tiene como fruto el convenio colectivo.

¿Qué pasa al negarse a negociar un convenio colectivo?

Debido a que la negociación del convenio colectivo es un derecho fundamental recogido en la ley, las partes no se pueden negar a la negociación colectiva.

Por lo tanto, la parte receptora de la comunicación sólo puede negarse a la negociación si existen causas legales o convencionales establecidas, o cuando no se trate de revisar un convenio que ya está vencido.

Como derecho, todo aquel que esté legitimado para ejercerlo puede hacerlo sin verse privado a ello nada más que por los límites que se hayan fijado en la normativa. Por lo tanto, ¿qué supone negarse a negociar un convenio colectivo? Simplemente, se estaría violando un derecho fundamental tanto de los trabajadores como de los empresarios. Mientras tanto, se aplicaría el convenio colectivo que estuviera vigente en ese momento o que ya hubiera finalizado pero que hubiera producido una situación de ultraactividad de los convenios colectivos.

¿Qué pasa si se da una aplicación del convenio colectivo incorrecto?

Como el ET establece que “los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia”, la falta de su cumplimiento puede supone que los trabajadores puedan demandar judicialmente a la empresa.

Mediante esta reclamación se puede exigir:

La aplicación del convenio colectivo correcto

El resarcimiento de los derechos violados

Además, la administración laboral puede sancionar administrativamente a los empresarios por aplicar el convenio colectivo incorrecto. De hecho, la LISOS tipifica esta falta como una infracción grave.

Además, existe un procedimiento específico respecto a la interpretación y aplicación de los convenios colectivos por el cual los sujetos legitimados pueden instar a que se dicte una sentencia en un plazo de 3 días obligando al empresario a la aplicación de un determinado convenio.

¿Qué es la comisión negociadora del convenio colectivo?

La comisión negociadora es la mesa negociadora del convenio colectivo. Es decir, son todos los representantes de los trabajadores y empresarios que se reúnen para la negociación del convenio colectivo.

Está formada por los sujetos legitimados para la negociación, según lo establecido en los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores, que son aquellas personas que tienen derecho a formar parte de la negociación colectiva, negociando y firmando el convenio colectivo. Por ejemplo, los empresarios o los trabajadores no pueden negociar directamente, sino que tienen que ser sus representantes.

Asimismo, el objeto de la comisión negociadora del convenio colectivo es la elaboración y confección del convenio, a través de la negociación colectiva y procediendo a la firma del convenio. Por último, destacar que el nombramiento de los componentes corresponde a las partes negociadoras.

En conclusión, un buen empresario debe conocer todos los detalles de la negociación del convenio colectivo de su empresa. También debe estar al tanto de todas las modificaciones que se produzcan y, por supuesto, debe saber qué convenio es aplicable en su empresa para así, informar debidamente a sus empleados.

En PayFit entendemos los retos que pueden surgir con la gestión de convenios colectivos y, por eso, hemos automatizado todos los procesos relacionados para facilitar su implementación y seguimiento.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación al convenio colectivo? 1) Plataforma configurada legalmente según el Convenio Colectivo de tu empresa Actualización automática de tu plataforma PayFit en base a las modificaciones legales que surjan en tu convenio

Notificación instantánea de las novedades legales en tu convenio para que aceptes los cambios desde tu perfil de administrador

Aplicación simultánea y complementaria de distintos convenios en caso de concurrencia 2) Gestiona la contratación y los trámites administrativos Formaliza los contratos automáticamente en base a tu convenio colectivo

Establece las condiciones de trabajo, remuneraciones y normas de aplicación a la relación laboral según tu convenio

Cálculo de todos los conceptos laborales según tu convenio (jornada, vacaciones, horas y pagas extra, etc.) 3) Genera las nóminas de todos tus empleados Generación de la nómina de tus empleados en función de las características de tu convenio colectivo

Actualización automática del sistema de remuneración salarial

Gestión y cálculo de ausencias y vacaciones según el convenio colectivo de aplicación

💻 ¿Quieres información más detallada? Consulta nuestras funcionalidades o solicita una demostración gratuita para conocer en profundidad los servicios de PayFit para tu empresa.