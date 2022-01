Panorama Group

C’est dans un cadre moderne et convivial qu’il est possible pour n’importe quel gourmand de déguster des crêpes Candelma, entreprise du groupe Panorama Group. La spécialité de Candelma est les crêpes cuisinées selon des recettes traditionnelles, propres à chaque culture. Le prochain projet de Candelma est l’ouverture d’un second établissement afin de répondre à une demande toujours plus importante.

Panorama et PayFit

Tous les mois, c’était le même cauchemar pour Jean : transmettre toutes les informations nécessaires à la production des bulletins de salaire, y perdre beaucoup de son temps, veiller à ne rien oublier. Tout cela représentait un investissement conséquent et chronophage. Depuis PayFit, Jean reconnaît avoir gagné beaucoup de temps et être rassuré de savoir que les informations ne se perdent plus en chemin. PayFit lui permet de réaliser des ajustements en toute simplicité. Il estime avoir gagné “1 à 2 jours par mois” dans la gestion de sa paie grâce à PayFit, du temps qu’il peut désormais consacrer à l'amélioration et au développement de Candelma.