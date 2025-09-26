Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Le plan RH+
Toutes les fonctionnalités du plan Paie Avancée avec en plus : la gestion des entretiens, des objectifs et des 1 : 1.
PayFit vous rappelle les entretiens à réaliser chaque année et vous fournit des modèles.
Simplifiez la gestion des campagnes d'entretiens
PayFit vous guide dans la création de campagnes d'entretiens grâce à des modèles personnalisables. Une fois le modèle sélectionné, lancez votre campagne et suivez son avancée. Retrouvez toutes vos campagnes terminées et en cours, les réponses et taux de complétion.En savoir plus
Évaluez la performance tout au long de l'année grâce aux 1 : 1
Prenez régulièrement le pouls des équipes, encouragez les retours et identifiez les points bloquants.En savoir plus
Clarifiez la définition et le suivi des objectifs
Grâce à une vue d’ensemble des objectifs définis par vos collaborateurs, les managers peuvent suivre leurs progrès en toute simplicité.En savoir plus
Fluidifiez les communications au sein de votre organisation
Centralisez vos processus RH de la création du contrat à la signature
Vous accueillez un nouvel employé ? Générez sa promesse d'embauche, son contrat de travail et bien plus avec PayFit ! Importez vos modèles sur PayFit et générez vos documents en un clic. Vous n'avez pas de trame ?En savoir plus
Communiquez en interne sur votre organisation
Vous pouvez attribuer des droits de validation et de visualisation aux managers, notamment pour les absences et notes de frais. Vous pouvez à tout moment modifier ces droits. La mise à jour se fait en temps réel. Du temps gagné, et des blocages épargnés !En savoir plus
Apportez plus d'autonomie et de transparence à vos employés
Chacun de vos employés possède un espace personnel pour consulter ses bulletins de paie. Selon l'offre choisie par votre entreprise, ils peuvent effectuer également leurs demandes d'acompte sur salaire, de congés, d'absences ou encore de notes de frais.En savoir plus
Offrez à vos managers un espace privilégié pour accompagner leur équipe
Vos managers bénéficient d'un espace dédié, différent de leur espace personnel. Construit comme l'espace administrateur, il centralise toutes les informations dont ils ont besoin pour manager leur équipe.En savoir plus
Préparez l'arrivée de nouveaux talents au sein de votre entreprise
Pour accueillir au mieux un nouvel employé, nous vous conseillons de créer sur PayFit une liste des différentes tâches à préparer. Vous pouvez configurer plusieurs listes, en fonction de l'équipe, du poste ou encore du lieu géographique du bureau. Cela vous permet de ne rien oublier et d'avoir des listes sur-mesure pour une intégration réussie !En savoir plus
Appuyez-vous sur un module complet pour suivre le temps de travail de vos employés
Simplifiez la déclaration du temps de travail de vos collaborateurs
Depuis leur mobile ou leur ordinateur, vos employés peuvent saisir très simplement leur temps de travail manuellement ou via la pointeuse digitale. Ils peuvent renseigner des horaires ou des demi-journées selon leur type de contrat.En savoir plus
Suivez le temps alloué à vos projets spécifiques pour répondre aux exigences du Crédit Impôt Recherche (CIR)
Vous pouvez facilement créer des codes projets. Ces codes serviront à vos employés pour allouer leur temps de travail à des projets. Choisissez une couleur par projet pour faciliter la lecture !En savoir plus
Gestion tout-en-un et activation modulable
Vous voulez permettre à vos collaborateurs de renseigner leurs heures ? Vous voulez ensuite impacter votre paie en fonction des heures réellement travaillées ? Vous pouvez activer vos employés sur l'un des deux modules ou les deux ensembles. PayFit centralise toutes ces données, accessibles depuis votre espace administrateur.En savoir plus
Gérez sereinement vos absences grâce à notre expertise en paie
Gestion de tous types d'absences
Peu importe le type d'absence ou de congé, vous pouvez le gérer avec PayFit. Certaines absences spécifiques à votre convention collective ne sont pas encore disponibles ? Ce n'est qu'une question de temps ! Nos équipes juridiques feront leur maximum pour les intégrer au plus vite.En savoir plus
Rendez vos employés autonomes pour leurs demandes
Chaque employé effectue ses demandes de congés et absences directement depuis son espace personnel. Il peut facilement visualiser, modifier ou annuler sa demande.En savoir plus
Déléguez la gestion des absences à vos managers
Le manager reçoit les demandes de congés et absences des membres de son équipe. Il visualise la période demandée, la durée et le type d'absence. Il peut ainsi valider ou refuser en toute connaissance de cause.En savoir plus