Le plan Paie

Le minimum pour gérer votre paie efficacement et sans erreur.

Congés et absences
Paie et déclarations sociales

Gérez sereinement vos absences grâce à notre expertise en paie

Gestion de tous types d'absences

Peu importe le type d'absence ou de congé, vous pouvez le gérer avec PayFit. Certaines absences spécifiques à votre convention collective ne sont pas encore disponibles ? Ce n'est qu'une question de temps ! Nos équipes juridiques feront leur maximum pour les intégrer au plus vite.

Rendez vos employés autonomes pour leurs demandes

Chaque employé effectue ses demandes de congés et absences directement depuis son espace personnel. Il peut facilement visualiser, modifier ou annuler sa demande.

Déléguez la gestion des absences à vos managers

Le manager reçoit les demandes de congés et absences des membres de son équipe. Il visualise la période demandée, la durée et le type d'absence. Il peut ainsi valider ou refuser en toute connaissance de cause.

90% de temps gagné chaque mois sur votre paie, et des bulletins actualisés en temps réel

Chaque mois, les bulletins de paie sont générés automatiquement à la date que vous choisissez. Si vous avez 10 salariés, cela vous prendra moins d’1 heure. (source : étude Forrester). PayFit s'occupe de prévenir vos employés par mail. lls se connectent sur leur espace pour accéder à leur bulletin de paie.

Gérez votre paie en toute sérénité grâce à notre expertise

PayFit intègre toutes les spécificités de votre convention collective et de votre secteur. Chaque semaine, nos experts juridiques font un audit de tous les calculs nécessaires à la génération de votre paie.

Payez le bon montant de cotisations sociales, au bon moment

Renseignez uniquement vos informations, PayFit s'occupe du reste : calcul des cotisations ; rappel des échéances de paiement ; versement de vos cotisations sociales (URSSAF, retraite, prévoyance, mutuelle, AED, attestation de salaire, DPAE, etc.). Vous êtes assuré de payer le bon montant au bon moment.

Contrôlez vos coûts et pilotez votre masse salariale

Vous pouvez suivre, comparer ou agréger vos éléments variables de paie. Créez facilement des rapports ou des graphiques et téléchargez-les. L'évolution de vos charges ou de votre masse salariale n'aura plus de secret pour vous !

Retrouvez toutes nos fonctionnalités

Vous pouvez nous confier uniquement la gestion de paie, mais aussi vous faire accompagner sur la gestion des ressources humaines, des congés et absences, et rituels de management.

