Le plan Paie avancée

L’essentiel de la paie et des RH pour vous et vos collaborateurs.

Gestion du personnel
Gestion du temps et des activités
Congés et absences
Paie et déclarations sociales

Gestion du personnel

Fluidifiez les communications au sein de votre organisation

Centralisez vos processus RH de la création du contrat à la signature

Vous accueillez un nouvel employé ? Générez sa promesse d'embauche, son contrat de travail et bien plus avec PayFit ! Importez vos modèles sur PayFit et générez vos documents en un clic. Vous n'avez pas de trame ?

En savoir plus

Communiquez en interne sur votre organisation

Vous pouvez attribuer des droits de validation et de visualisation aux managers, notamment pour les absences et notes de frais. Vous pouvez à tout moment modifier ces droits. La mise à jour se fait en temps réel. Du temps gagné, et des blocages épargnés !

En savoir plus

Apportez plus d'autonomie et de transparence à vos employés

Chacun de vos employés possède un espace personnel pour consulter ses bulletins de paie. Selon l'offre choisie par votre entreprise, ils peuvent effectuer également leurs demandes d'acompte sur salaire, de congés, d'absences ou encore de notes de frais.

En savoir plus

Offrez à vos managers un espace privilégié pour accompagner leur équipe

Vos managers bénéficient d'un espace dédié, différent de leur espace personnel. Construit comme l'espace administrateur, il centralise toutes les informations dont ils ont besoin pour manager leur équipe.

En savoir plus

Préparez l'arrivée de nouveaux talents au sein de votre entreprise

Pour accueillir au mieux un nouvel employé, nous vous conseillons de créer sur PayFit une liste des différentes tâches à préparer. Vous pouvez configurer plusieurs listes, en fonction de l'équipe, du poste ou encore du lieu géographique du bureau. Cela vous permet de ne rien oublier et d'avoir des listes sur-mesure pour une intégration réussie !

En savoir plus

Gestion du temps et des activités

Appuyez-vous sur un module complet pour suivre le temps de travail de vos employés

Simplifiez la déclaration du temps de travail de vos collaborateurs

Depuis leur mobile ou leur ordinateur, vos employés peuvent saisir très simplement leur temps de travail manuellement ou via la pointeuse digitale. Ils peuvent renseigner des horaires ou des demi-journées selon leur type de contrat.

En savoir plus

Suivez le temps alloué à vos projets spécifiques pour répondre aux exigences du Crédit Impôt Recherche (CIR)

Vous pouvez facilement créer des codes projets. Ces codes serviront à vos employés pour allouer leur temps de travail à des projets. Choisissez une couleur par projet pour faciliter la lecture !

En savoir plus

Gestion tout-en-un et activation modulable

Vous voulez permettre à vos collaborateurs de renseigner leurs heures ? Vous voulez ensuite impacter votre paie en fonction des heures réellement travaillées ? Vous pouvez activer vos employés sur l'un des deux modules ou les deux ensembles. PayFit centralise toutes ces données, accessibles depuis votre espace administrateur.

En savoir plus

Congés et absences

Gérez sereinement vos absences grâce à notre expertise en paie

Gestion de tous types d'absences

Peu importe le type d'absence ou de congé, vous pouvez le gérer avec PayFit. Certaines absences spécifiques à votre convention collective ne sont pas encore disponibles ? Ce n'est qu'une question de temps ! Nos équipes juridiques feront leur maximum pour les intégrer au plus vite.

En savoir plus

Rendez vos employés autonomes pour leurs demandes

Chaque employé effectue ses demandes de congés et absences directement depuis son espace personnel. Il peut facilement visualiser, modifier ou annuler sa demande.

En savoir plus

Déléguez la gestion des absences à vos managers

Le manager reçoit les demandes de congés et absences des membres de son équipe. Il visualise la période demandée, la durée et le type d'absence. Il peut ainsi valider ou refuser en toute connaissance de cause.

En savoir plus

Paie et déclarations sociales

90% de temps gagné chaque mois sur votre paie, et des bulletins actualisés en temps réel

90% de temps gagné chaque mois sur votre paie, et des bulletins actualisés en temps réel

Chaque mois, les bulletins de paie sont générés automatiquement à la date que vous choisissez. Si vous avez 10 salariés, cela vous prendra moins d’1 heure. (source : étude Forrester). PayFit s'occupe de prévenir vos employés par mail. lls se connectent sur leur espace pour accéder à leur bulletin de paie.

En savoir plus

Gérez votre paie en toute sérénité grâce à notre expertise

PayFit intègre toutes les spécificités de votre convention collective et de votre secteur. Chaque semaine, nos experts juridiques font un audit de tous les calculs nécessaires à la génération de votre paie.

En savoir plus

Payez le bon montant de cotisations sociales, au bon moment

Renseignez uniquement vos informations, PayFit s'occupe du reste : calcul des cotisations ; rappel des échéances de paiement ; versement de vos cotisations sociales (URSSAF, retraite, prévoyance, mutuelle, AED, attestation de salaire, DPAE, etc.). Vous êtes assuré de payer le bon montant au bon moment.

En savoir plus

Contrôlez vos coûts et pilotez votre masse salariale

Vous pouvez suivre, comparer ou agréger vos éléments variables de paie. Créez facilement des rapports ou des graphiques et téléchargez-les. L'évolution de vos charges ou de votre masse salariale n'aura plus de secret pour vous !

En savoir plus

Retrouvez toutes nos fonctionnalités

Vous pouvez nous confier uniquement la gestion de paie, mais aussi vous faire accompagner sur la gestion des ressources humaines, des congés et absences, et rituels de management.

Paie et déclarations
Congés et absences
Gestion du personnel
Notes de frais
Gestion des temps et activités