Tout a commencé en janvier 2015.

Après avoir créé une première entreprise au lycée, Ghislain & Firmin savaient qu’ils voulaient se lancer ensemble dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Quelques mois plus tard, Florian est venu compléter la Dream Team. Grâce à leur complémentarité et à leur amitié de longue date, ils savaient tous les trois qu’ils étaient capables de réaliser de grandes choses ensemble. Ils ont alors décidé de s’attaquer à un problème universel : la gestion de la paie. En France, le sujet a toujours été complexe et fastidieux. Pour eux la solution était évidente : il fallait automatiser les tâches liées à la paie.

Après de longues heures de travail, la recette magique de PayFit a finalement vu le jour : le JetLang. Ce langage de programmation unique, créé par PayFit et pour PayFit, permet aujourd’hui à tout non-développeur d’intégrer seul toutes les réglementations sociales d’un pays. Aujourd’hui, PayFit sert 6500 PME en France, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni, emploie 400 personnes dans ses bureaux à Paris, Barcelone, Berlin ou Londres, et prévoit de transformer la vie professionnelle quotidienne de millions d’employeurs et de salariés de PME.