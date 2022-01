La crise sanitaire a provoqué une lame de fond bouleversant l’organisation du travail et les relations internes au sein des entreprises. Si les Directions des Ressources Humaines du Next 40 et du CAC 40 avaient anticipé les évolutions à moyen terme, c’est à des changements immédiats qu’elles doivent procéder. Et tous leurs champs d’intervention sont impactés. Jusqu’à leur dénomination même ...