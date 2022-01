Delphine Lancel

Entrez dans l’ère du partenariat CAC 40 & Next 40 ! Unissez-vous !





De quoi parle-t-on ?

A l’heure de la crise sanitaire qui nous plonge définitivement dans le monde VUCA et qui débouche sur une crise économique et sociale sans précédent et dont nous n’en mesurons pas encore toute la puissance,

Unissez vos forces !

Voilà un message militant qui devrait devenir le driver des mois et années à venir !

CAC 40 x Next 40 : accélérateur de particules !

Allier savoir-faire historiques et agilité ! Quand le Pacte CAC 40 / Next 40 rime avec la promesse d’un rebond et de l’émergence d’une excellence économique, sociale et sociétale renouvelée !

Aujourd’hui, la communauté des entrepreneurs toute catégorie est très fortement ébranlée. Nul ne sait avec certitude comment les choses vont se présenter. Cependant, chacun demeure, en responsabilité, le pilote de son organisation en recherchant de nouvelles marges de manœuvre pour se réinventer et retrouver le chemin de la croissance !

C’est sans aucun doute dans l’innovation que vont se révéler les nouvelles latitudes.

Oui mais comment ?

Il s’agit d’aller vers un modèle analogue à l’open innovation dans tous les domaines de l’entreprise ! Ainsi faut-il instaurer le partenariat CAC40/Next 40 à tous les étages !

L’un d’eux est plus stratégique que jamais, et ça me va bien ! il s’agit bien entendu des RH !

Les RH, enjeux stratégiques universels ?

Quelque soit la taille de l’entreprise concernée, quelques soient son activité, son implantation, son périmètre, ce sont ses femmes et ses hommes qui feront la différence.

Au-delà des techniques RH stricto sensu, un sujet crucial rapproche le Next 40 et le CAC 40, c’est évidemment celui des « talents ».

L’enjeu des talents ne fait que se renforcer d’année en année et s’accélérer drastiquement, sous l’effet conjugué de la crise sanitaire, celui de la transition écologique et celui de la transformation digitale.