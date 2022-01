• Comment avez-vous communiqué auprès de vos employés ?

Avant et pour la fermeture des bureaux, nous avons communiqué comme à l'ordinaire : d’abord par une communication à l’ensemble des salariés lors d’un “team meeting”, qui réunit tous nos collaborateurs, puis avec un rappel à l’écrit. Nous avons aussi ouvert un Q&A pour que toutes les interrogations soient entendues et répondues.

Après les mesures de confinement, nous avons communiqué très régulièrement avec nos salariés. Les maîtres-mots étaient transparence et sur-communication : notre objectif était de donner le plus d’informations possible, le plus rapidement possible et de ne laisser personne dans le flou. Nous avons organisé des points très réguliers (plusieurs fois par semaine si cela était nécessaire) pour donner de la visibilité aux collaborateurs sur notre business, sur les autres équipes et les actualités de l’entreprise.

Tout au long de la crise, la communication a été un sujet central : nous voulions informer et rassurer les salariés dans un contexte inédit que l’on découvrait tous. C’était un très gros challenge de trouver le bon équilibre, de communiquer beaucoup mais bien. Nous l’avons peut-être trop fait de temps en temps, ou trop rapidement, mais mieux vaut trop communiquer dans ce genre de situation. Avec du recul, je pense que c’est une des grands enseignements de cette crise.