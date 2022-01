nicolas brien

A mon sens, les relations entre les startups et les grands groupes sont absolument cruciales. Les grands groupes américains et chinois investissent six fois plus dans les startups que leurs homologues européens. C’est un fossé que l’on observe depuis trop longtemps.

D’un côté, nous avons un écosystème de startups qui a besoin d’avoir accès aux grands groupes, pour tester des solutions, pour penser à grande échelle, pour faire un peu de volume et de chiffres d’affaire. Rappelons-nous que 60% des startups françaises sont des startups B2B. Si elles n’ont pas de grands comptes ou de grands clients qui leur font confiance, elles ne peuvent tout simplement pas grandir.

Et puis de l’autre côté, nous avons les grands groupes, qui ne sont pas dénués de compétences technologiques, avec un savoir-faire de très haut niveau. Néanmoins, gardons à l’esprit que technologie n’est pas innovation et que technologie n’est pas nécessairement agilité. C’est justement ce que les startups peuvent apporter. Ce sont des PME, avec des structures capables de déployer et d’exécuter les choses rapidement, en tout cas plus rapidement que les grands groupes.

Nous nous réjouissons à France Digitale de voir PayFit, qui est une des pépites du Next 40, prendre ce sujet à bras le corps et être en capacité de montrer l’exemple. Avec une solution comme celle de PayFit, nous comprenons qu’il reste possible d’aborder la transformation digitale avec des outils développés par des startups françaises plutôt qu’avec des solutions américaines.