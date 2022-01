• Du côté des ressources humaines, comment avez-vous communiqué auprès de vos employés ?

Pas mal de choses ont changé dans notre communication auprès des salariés. Globalement, nous avons organisé plus de réunions :

- Sur le management de terrain, beaucoup plus de réunions ont été mises en place pour fixer des objectifs à la semaine, pour que ce soit plus adapté à la situation et pour que chacun partage régulièrement sa situation. L’équipe de direction se réunissait trois fois par semaine et le comité business exécutif avec tous les patrons de filiales et d’entités une fois par semaine.

- Au niveau du groupe, nous avons organisé plus de réunions d’équipe pour partager l’information, donner de la visibilité. Avec Denis, notre CEO, nous avons fait un webcast global pour tous les collaborateurs au bout de deux semaines de confinement, puis par pays pour donner notre vision des choses, rassurer sur la partie business. L’intervention s’est faite en deux temps, d’abord sur la partie business, financière, et sur la partie People. Le format a été très apprécié, et nous le conserverons sûrement deux fois dans l’année et pour les moments importants.

- Et aussi plus de réunions sociales et virtuelles pour garder le lien !