• Comment avez-vous communiqué auprès de vos employés ?

Dans les modalités de communication, comme d’habitude, on est resté sur une communication écrite via Slack, qui est notre outil principal. Dans la nature des messages, on a changé la tonalité de notre communication : nous avons été attentifs à envoyer des messages d’empathie et à rassurer les collaborateurs sur l’avenir de l’entreprise. Il a été important de normaliser, de reconnaître qu’on a eu besoin de se concentrer sur sa santé, sa famille et donc d'être moins disponible pour son travail pour adresser le sentiment de culpabilité potentiel. Cela permet de recréer un sentiment d’appartenance sociale, “oui je comprends ce que tu vis et on est solidaire dans cette situation”.

Ensuite, nous avons envoyé beaucoup de connaissances sur comment bien fonctionner en télétravail, on a partagé beaucoup de conseils pratiques, des témoignages et d’expériences : c’était très précieux. On a aussi transposé des moments de reconnexion informels, des team coffee virtuels, des drinks par petits groupes, et même des sessions de coachings de sport à distance, pour préserver un temps social.

On a aussi aidé nos coachs - notre organisation repose sur la “distributed ownership” : on n’est pas dans un fonctionnement managérial - chaque coach a un rôle d’attention pour que son coaché se sente bien pour mener ses missions. On a donc défini des modalités pour être dans une relation de coaching plus attentionnée.