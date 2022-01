MyBestPro

La mission de MyBestPro est d'aider les particuliers à trouver les meilleurs professionnels auxquels s'adresser. L'entreprise est un acteur majeur de l'intermédiation entre particuliers et professionnels sur 5 marchés de masse : le bien-être, le juridique, les travaux, le soutien scolaire et la santé. En tant que responsable RH, Xavier est responsable du recrutement, de la formation, de l'accompagnement des salariés, de l'administratif RH et de la paie.

MyBestPro & PayFit

Quand Xavier est arrivé chez MyBestPro il n'était pas forcément familier avec la paie : celle-ci était externalisée auprès d'un cabinet d'expert-comptable avec qui tous les échanges étaient réalisés uniquement par mails. Suite aux différentes difficultés rencontrées avec ce mode de fonctionnement (erreurs sur les fiches de paie, retards, etc.), MyBestPro a pris la décision d'internaliser sa gestion de la paie et PayFit leur a paru être l'outil "le plus innovant et le plus souple d'utilisation."