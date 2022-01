Heetch

Heetch est une plateforme française de mise en relation entre chauffeurs professionnels et passagers. Application de VTC la plus utilisée et téléchargée en France par les jeunes, Heetch casse les codes du secteur de la mobilité urbaine en proposant une alternative plus humaine et plus accessible aux utilisateurs. Forte d’une communauté de 12.000 conducteurs actifs et de plus d’un million de passagers, la start-up française s’est lancée le défi de construire une plateforme saine, respectueuse et plus équitable pour les conducteurs (commissions les plus basses du marché, implication des chauffeurs dans la vie de l’entreprise, organisation d’évènements, support disponible 7/7...).

Heetch & PayFit

Justine a découvert PayFit à son arrivée chez Heetch, en septembre 2017. Elle s’est rapidement formalisée avec l’outil et l’utilise au quotidien pour gérer les congés, les absences, les notes de frais, et chaque fin de mois pour tout ce qui concerne les primes, les transports, ou encore les titres restaurant. Pour elle, la solution est très pratique et aussi pédagogue. La solution lui permet de bien comprendre tout ce qui touche à la paie ainsi qu’à la réglementation du travail.